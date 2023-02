Hace unos meses, el Congreso de Estados Unidos reactivó el Programa EB-5 para obtener residencia permanente (green card) de inversión –que estuvo suspendida por casi un año- mediante la inversión mínima de US$ 800.000 en regiones específicas.

Unos de los beneficios de la nueva regulación es que ahora los inversores no están obligados a esperar fuera de Estados Unidos sino que quienes se encuentran en el país pueden permanecer en él con permisos de trabajo mientras aguardan el procesamiento de la residencia permanente EB5.

Además, el Servicio de Inmigración (Uscis) reanudó el procesamiento de casos pendientes que se habían suspendido durante la expiración del programa, en 2021.

Visa E

Está dirigida a aquellos extranjeros que se encuentren en el tratado con Estados Unidos de obtener una visa de inversionista sin tener que invertir una cantidad de dinero alta, pero sin la intención de inmigrar permanentemente a dicho país. En muchas ocasiones, una inversión de US$100.000 en un negocio es lo que EEUU considera sustancial.

Para ser administrado bajo el programa de la E.2 es necesario que el aplicante sea oriundo de un país que se encuentre en el tratado con Estados Unidos.

La visa E.2 le permite invertir en su propio negocio en dicho país, sin limitación del tipo de negocio o lugar donde quiera establecerse. También le permite comprar un negocio ya existente.

Visa EB5

Este programa está dirigido a quien se interesa por invertir al menos entre US$900.000 Y US$1.800.000 con la intención de inmigrar permanentemente a Estados Unidos; según la naturaleza del negocio donde se establezca se determina la inversión.

Este tipo de visa requiere que el extranjero invierta en una entidad aprobada por Estados Unidos. Uno de los requerimientos es que la inversión resulte en la creación de al menos diez empleos a tiempo completo. Este tipo de visa permite que esposos/as e hijos no casados menores de 21 años obtengan el mismo tipo de visa que el inversionista.

“Uno de los beneficios de la Visa E-2 es que puede ser extendida por una cantidad indefinida de plazos. En otras palabras, siempre que su extensión sea aprobada, va a poder quedarse en Estados Unidos trabajando en su negocio. Por su parte, el beneficio más importante de la EB-5 es que le permite al inversionista obtener la green card al momento que su inversión sea aprobada”, explicaron en Vivanco & Vivanco.

Visa para talentos extraordinarios

Entre otras visas que otorga Estados Unidos se destaca una categoría para personas con talentos extraordinarios en ciencia, artes, entretenimiento, educación, negocios y deportes, entre otros. Los solicitantes de esta visa, denominada O-1, deben ser líderes o personas destacadas en su campo y reconocidos por sus pares y su industria.

Según el abogado Echevarría, “hay tendencias favorables en la adjudicación de estas visas y en su firma se han procesado exitosamente visas O-1 para músicos, artistas plásticos, tatuadores, ejecutivos, influencers, deportistas, personalidades de la TV y cine, entre otros”.

“La visa O-1 es una muy buena opción para personas destacadas que quieran mudarse a Estados Unidos de forma rápida. Admite una estancia inicial de no más de tres años y se puede renovar de forma ilimitada; es temporaria pero sirve como una excelente plataforma para posteriormente solicitar una green card para personas con habilidades y logros extraordinarios (EB-1, EB-2)”, explicaron en el estudio especializado.

Para calificar para esta visa de talento, el requisito principal es demostrar virtudes excepcionales con las que no cuenta la mayoría de las personas. La visa normalmente puede solicitarse si se cuenta con al menos tres de los siguientes criterios:

● Obtener algún tipo de premio, reconocido nacional o internacionalmente, en su área de especialización;

● Ser miembro de una asociación que requiere que sus miembros hayan alcanzado logros sobresalientes para formar parte.

● Tener un salario significativamente más alto que otros trabajadores de su área.

● Haber publicado artículos profesionales.

● Haber participado como juez en la evaluación del trabajo de otras personas.

● Haber contribuido de forma significativa a su área de especialización. Por ejemplo, una pieza artística, una investigación académica, un descubrimiento científico, etcétera.

● Ser o haber sido líder de organizaciones distinguidas.

