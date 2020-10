Onapsis invertirá US$50 millones para duplicar su equipo en Argentina

Desde el comienzo de la pandemia, esta empresa incorporó a más de 40 empleados y planea seguir contratando

Onapsis, empresa de ciberseguridad de aplicaciones críticas de negocio, prevé invertir 50 millones de dólares en los próximos tres años en Argentina para duplicar el número de integrantes de su equipos de tecnología.

De este modo, la compañía logrará posicionarse como el centro de investigación y desarrollo en ciberseguridad más grande de Argentina, al superar los 300 empleados en el país y 700 a escala global.

Vale destacar que la firma, que fue fundada por los emprendedores argentinos Mariano Núñez, Víctor Montero y Juan Pablo Pérez Etchegoyen en 2009, recientemente obtuvo un financiamiento de 55 millones de dólares en una serie D liderada por los fondos Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) y Night Dragon.

Onapsis desarrolló un software de ciberseguridad automatizado que protege y monitorea sistemas de aplicaciones críticas de negocio, como las plataformas SAP, Oracle y Salesforce, y así previene espionaje, sabotaje, fraude y ciberataques. Tiene oficinas en Buenos Aires, Boston (Estados Unidos) y Heidelberg (Alemania), y fue reconocida por Deloitte como una de las 500 empresas de tecnología de más rápido crecimiento de Estados Unidos en 2017, 2018 y 2019.

“Este nuevo financiamiento nos permite acelerar nuestra inversión en la Argentina para continuar consolidando la empresa como un líder en ciberseguridad a escala global. Empezamos en 2009 desde una habitación en el barrio de San Telmo (ciudad de Buenos Aires) y hoy somos una de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Nuestra plataforma protege más de 300 organizaciones en todo el mundo, entre las que figuran muchas de las más importantes del planeta, como IBM, Microsoft, Siemens, Sony, Pepsi, Levi’s, Amgen, BMW e incluso las Naciones Unidas”, explicó Núñez, CEO de Onapsis.

“Los desafíos que tenemos por delante son grandes, muy emocionantes y de impacto global. Para resolverlos, vamos a acelerar la construcción del mejor equipo de tecnología de la Argentina”, continuó.

Desde el comienzo de la pandemia, la empresa incorporó 40 nuevos empleados y planea seguir contratando, en todo el país.

“Estamos llevando nuestra propia plataforma al siguiente nivel, apoyándonos en las últimas tecnologías cloud. Trabajamos en la aplicación de inteligencia artificial para el monitoreo de ataques a los sistemas críticos de negocio de mayor envergadura del planeta. Nuestro equipo de investigación nutre las técnicas y módulos de seguridad de nuestra plataforma, encontrando permanentemente nuevas vulnerabilidades en los sistemas monitoreados”, explicó Ezequiel Gutesman, vicepresidente de Ingeniería e Investigación de Onapsis.

“Esta inversión nos ayuda a poder escalar y permanentemente entrenar a nuestros equipos en estas tecnologías, mantenernos competitivos y sumar más talento en nuestro país”, añadió.

Cabe agregar que Onapsis fue reconocida en el tercer lugar del ranking de Great Place to Work, que identifica los 50 mejores lugares para trabajar en la Argentina durante dos años seguidos. La empresa apuesta por la diversidad de género: busca superar el actual 20% de mujeres en su nómina; la diversidad geográfica, con más de un tercio de su plantilla radicado entre las provincia de Chubut, Córdoba, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego; la diversidad de formación, no sólo con profesionales de las ciencias de la computación y los sistemas de información sino también con diseñadores, psicólogos, publicistas e ingenieros en electrónica, energía nuclear y biomedicina, además de estudiantes que ingresan para crecer dentro de la empresa, y la inclusión social e igualdad de oportunidades, invirtiendo en el contexto de la pandemia, en conjunto con la organización Puerta 18, un programa social de educación no formal, para formar a 21 jóvenes mediante el uso de la tecnología, fomentando su inserción laboral.