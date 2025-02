Nissan no se va de Córdoba: hay alivio pero temor por el futuro

Por Javier De Pascuale

Luego de semanas de incertidumbre sobre la continuidad de su presencia en Córdoba, la automotriz japonesa Nissan confirmó en las últimas horas que no se va de la provincia, que mantendrá su producción de la camioneta Frontier (aunque en un ritmo mucho menor al previsto) y que no prescindirá por el momento de personal, aunque sí mantendrá suspensiones.

La noticia fue celebrada por el sindicato de mecánicos Smata, que agrupa a los técnicos y operarios que trabajan en la planta de Santa Isabel, al sur de la capital cordobesa, así como en el Panal, la sede del Gobierno de la provincia, que esperaba no sumar otro conflicto a los frentes abiertos con el campo por la suba del Inmobiliario Rural, con los vecinos que recibieron impuestazos en el Inmobiliario Urbano y los cierres de plantas industriales de Nestlé y SanCor, entre otras industrias que están sufriendo una particular coyuntura crítica.

El alivio no es ocioso: Nissan no abandona la fabricación en el país y no se convertirse en una importadora de vehículos. Pero el anuncio cuenta con un (exiguo) plazo de 11 meses: su compromiso se mantendrá hasta el 31 de diciembre, plazo que no forma parte del menú histórico de opciones de ninguna automotriz en el mundo, aunque sí suena como comprensible en el actual escenario global de Nissan, multinacional que atraviesa una larga crisis de años en el mundo y que estaría a punto de cerrar un acuerdo por su venta al grupo Honda.

Alivio entonces, especialmente para el sindicato de mecánicos, ya que se anula por el momento el traslado de la producción de la Nissan Frontier a México, extremo que ponía en riesgo cientos de puestos de trabajo en la Argentina. El gremio, liderado por Ricardo Pignanelli, había iniciado el viernes asambleas en la planta de Santa Isabel y un plan de lucha que comenzaba con quite de colaboración y que preveía la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado en el sector, si es que se confirmaba el cierre de la producción.

Nissan se queda entonces, aunque en lo concreto baja su producción al mínimo, como si aún mirara de reojo la posibilidad de recoger petates y volver al país del sol naciente. Elimina un turno, mantiene bajo suspensiones al menos a 80 de sus técnicos y operarios y se dispone a fabricar sólo 12 mil unidades de la Frontier este año, una caída significativa respecto a las proyecciones iniciales, ya que hasta hace pocos meses hablaban de hacer inversiones para producir 40 mil unidades.

Y son precisamente estos los dos puntos que ahora preocupan a distintos actores de la problemática. En primer lugar, la posibilidad de que Nissan finalmente desista de continuar en Córdoba en 2026, lo cual motivó en las últimas horas un cruce de llamadas entre la empresa y las autoridades provinciales, en las que éstas ofertaron a Nissan la disposición de un nuevo espacio físico para que siga produciendo ya fuera de la planta de Renault en Santa Isabel, así como la posibilidad de que la automotriz y el gobierno provincial firmen un nuevo acuerdo de inversión, con beneficios renovados para la multinacional.

El segundo punto es el más crítico: Nissan modifica entonces su plan de adquisiciones de autopartes a una red de proveedoras locales, lo cual impacta directamente en los planes de producción de esas empresas. Los sindicatos Smata y UOM (de los metalúrgicos) ya navegan la cuestión con “mucha preocupación”, por el impacto que la crisis de Nissan pueda tener en la cadena de autopartistas. Ya se registran retiros voluntarios y desvinculaciones en empresas proveedoras de insumos y piezas y el caso Nissan motivó la presentación por parte de Maxion Montich de un procedimiento preventivo de crisis, carpeta que aún se encuentra bajo análisis por parte del Ministerio de Trabajo.