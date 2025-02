Mercedes-Benz anuncia el traspaso de su fábrica de Virrey del Pino

Mercedes-Benz anunciará este jueves en Alemania sus resultados financieros a nivel global y presentará su estrategia de negocios para el 2025. Al mismo tiempo, la filial de Argentina realizará el traspaso de las operaciones de su fábrica en la localidad bonaerense de Virrey del Pino así como el traspaso de la comercialización de autos importados.

Será el fin de más de un año de rumores acerca del futuro de la marca de la Estrella en nuestro país. La planta de Virrey del Pino quedaría bajo el control de una empresa de capitales argentinos, que algunas versiones señalan que cuenta con la participación del empresario de seguros Pablo Peralta. También hay rumores que indican que Peralta habría contado con el asesoramiento de ex ejecutivos de la industria automotriz, como Daniel Herrero (ex Toyota) e Isela Costantini (ex Chevrolet), precisó el portal especializado Motor1.

La nueva representación de la división de Autos y Vans de Mercedes-Benz en la Argentina quedaría con un contrato para producir el utilitario Sprinter bajo licencia durante algunos años. La decisión de la marca alemana de retirarse de nuestro país, como reconocieron los propios dirigentes sindicales del gremio Smata, se debe a medidas tomadas a nivel global. En este caso, en Argentina se produce la Sprinter con motores de combustión, cuando en el resto del mundo se está migrando hacia vehículos utilitarios eléctricos.

“Es una decisión internacional de la empresa que afecta de rebote a la Argentina, porque la Sprinter de combustión se está dejando de fabricar en todo el mundo”, dijo el secretario de Smata, Mario “Paco” Manrique.

La casa matriz de Mercedes-Benz habría tomado la decisión de ceder la representación de la filial local antes de invertir en la reconversión hacia vehículos eléctricos de la planta en Argentina. En todo este tiempo, desde Mercedes-Benz Argentina se negaron a confirmar las versiones: “No podemos hacer comentarios sobre rumores”, dijeron.

La planta de Virrey del Pino hoy produce el furgón Sprinter, los camiones Accelo y Atego, además de chasis de Buses. Los camiones y buses están trasladando su producción a una nueva fábrica que se está construyendo en Zárate, a partir de la creación de la empresa independiente Mercedes-Benz Camiones y Buses de Argentina.