Lacoste inauguró un local exclusivo en el Paseo del Jockey

La firma francesa continúa con su campaña global de renovación de imagen y su plan de posicionamiento en la región

En el marco de un plan estratégico de crecimiento regional que continúa vigente pese al contexto actual de la pandemia, Lacoste, firma francesa con 87 años de trayectoria, celebró la inauguración de su nueva tienda Le Club en el shopping Paseo del Jockey, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

La apertura ocurrió a principios de octubre. El nuevo espacio se destaca por continuar con su campaña global de renovación de imagen y su plan de posicionamiento en América Latina, con lo que avanza de manera firme en el mercado argentino.

El local es un nuevo flagship store que suma la marca en la ciudad, donde ya tiene presencia con locales en los shoppings Córdoba, Patio Olmos, Nuevocentro y Villa Allende.

El espacio, que abarca una superficie de 91 metros cuadrados, es completamente nuevo y amplio y se caracteriza por su estética alineada con las tiendas que tiene la marca en las principales capitales del mundo.

“De la mano de su equipo regional de trabajo, Lacoste vuelve a dar el presente en Argentina y eleva la apuesta con una propuesta superadora en imagen y colección. En un contexto atípico, la decisión de la marca es avanzar y crecer, potenciando la experiencia de compra para igualarla a las principales capitales del mundo aún en tiempos adversos”, declararon en la compañía.

“Esa apuesta implica un auténtico legado de estilo en constante renovación, la excusa perfecta para agasajar a los clientes con una experiencia de compra que resume lo más puro del ‘joie de vivre’ de la firma. Así es el concepto Le Club: tiendas amplias, con una arquitectura moderna y repleta de detalles, en blanco y madera”, describe la firma.

En la nueva sucursal se encuentra el Polo Bar, espacio donde se concentran las múltiples versiones de la unidad más icónica de la marca y se recorre la evolución de la clásica Polo t-shirt.

Colección

En cuanto a su propuesta, en esta oportunidad la marca incorpora en el local la colección completa para la primavera/verano 20/21, con un fuerte enfoque en la línea Women.

“El verano de Lacoste es un viaje a lo más puro del ADN francés y se presenta en historias, cada una con una propuesta de estilo integrado por apparel, calzado y accesorios para hombre y mujer”, explicaron.En esta apuesta se destacan las siguientes líneas: “Lacoste Motion”, que contempla tejidos técnicos, ultralivianos y flexibles, en ítemes como joggers, buzos, parkas y polos en una paleta neutra; “Chic with a twist”, una reversión de los clásicos, tomando el estilo francés pero con un toque audaz, mediante vestidos tipo chemisse con lazo, faldas con vuelo, trajes sport e ítemes sastreros como camisas y pantalones en tonos atemporales como blanco, negro, gris y azul marino; “A place in the sun”, opción inspirada en el estilo más fresco de la Riviera Francesa, con opciones full print con palmeras, flores y bloques de color que se plasman en vestidos con vuelo, carteras, remeras, bermudas y trajes de baño; y finalmente “Live!”, la línea más joven de la firma, que resume las tendencias más fuertes con una paleta de alto impacto, estampas que se combinan superponiendo prendas y líneas que buscan sumar comodidad y versatilidad al guardarropas. Cada historia se completa con una selección de calzado y accesorios.