“Hubo una estafa y Milei y Hayden tuvieron participación”

Por Javier De Pascuale

Radicado a tiempo completo en Córdoba, Andrés Piazza es un abogado especializado en gobernanza de Internet. Ha trabajado como consultor para organismos internacionales en distintos países de Sudamérica y desde Brasil, donde se encuentra en estos momentos, accedió a responder preguntas clave sobre el Libragate, el escándalo que sacude a Javier Milei y su Gobierno desde las últimas horas del viernes pasado.

Off the record el Gobierno está difundiendo que el presidente Mieli es el primer engañado en el caso. ¿Cómo ve esa especie?

Sí, parece un poco inconsistente la posición de que el mayor estafado fue el Presidente. Porque él promociona una herramienta de financiamiento, la presenta así y lo hace siendo presidente, de modo que se presenta públicamente como una iniciativa pública oficial, no un acto privado, como dijo alguien ayer, una diputada, ¿no?

Claramente apareció como una iniciativa pública que es parte de una política pública para financiar a las pymes. Y deja fijado el posteo, cuando él, Javier Milei, nunca hace posteos fijados en sus posteos en internet. Y esto antes de ser presidente. Entonces ¿esto qué quiere decir? El mensaje es que se está llevando adelante una política pública, que se hace previsiblemente por la intervención de los mecanismos del estado, para contratar o para hacer cualquier tipo de política. Pero eso sí: sin ninguna de las salvaguardas o de las transparencias, o de las herramientas que el Estado tiene que tomar para llevar adelante sus políticas.

¿En ese contexto, cómo se presentaría como estafado Javier Milei? Lo veo inconsistente como explicación. Sí me parece que es una búsqueda de salida, un manotazo, excusas que aparecen cuando se van cayendo las piezas… Y eso que no hemos hablado todavía de la parte inicial, de cómo se lanzó esto, cómo apareció.

¿Se trataría de un relato hecho ex post, es decir después que se cometió el crimen o se cometió el error?

De hecho, son explicaciones posteriores que además son contradictorias con la promoción propiamente dicha, hecha previamente.

¿Le parece inconsistente el hecho de que el presidente dijera que no estaba interiorizado del caso, cuando da de baja ese tweet?

Es que su tweet se da en el mismo momento de la apertura de la moneda, o sea cuando la moneda no estaba lista en los exchange, pero sí en Solana. Y se abre en el mismo momento en que postea Milei. Y en ese mismo minuto tres inversiones de millones de dólares y algunos otros de menores cuantías entran, o sea, invierten muchos fondos y en 3 horas, antes de que Milei saque el tweet fijado, sacan esos millones. Toda la operación es muy sospechosa.

¿Hay una operatoria que inicia Milei?

Claro. Fíjese que lo que inicia todo ese movimiento no es la creación de la moneda o la presentación de su sitio web, sino el tweet de Milei. Por eso es inconsistente que Milei diga que no estaba en conocimiento del proyecto. Y es contradictorio incluso con lo que hoy están declarando los creadores de la moneda, la empresa detrás de Libra. Y que dicen: “Este es un proyecto en el que trabajamos coordinadamente, no se pueden despegar”.

¿Está diciendo que Milei tiene que haber sabido qué había detrás del proyecto?

Mire, Javier Milei fue asesor y capacitador en esta iniciativa que tenía Mauricio Novelli, otro de los creadores de Libra. Sí, desde 2020 antes de ser diputado ya era parte de un proyecto de educación financiera para el mundo cripto, junto con este señor. Entonces entiendo que sí. O sea, ¿Milei puede decir que no sabía de cripto cuando fue capacitador en este tipo de iniciativas? ¿Milei puede decir que no conocía a los creadores de Libra cuando los conoció hace años y trabajó con ellos?

El grupo que alentó esto son expertos en este tema. Ya tienen antecedentes con lo mismo porque Milei siendo diputado publicitó a título oneroso la criptomoneda CoinX. Fue cuando dijo que le parecía bien cobrar por esas recomendaciones. Ahora hace algo que se parece mucho a aquello y lo deja como tweet fijado, diciendo que es una herramienta de inversión. E insisto, si es una herramienta de inversión, entonces es una política pública, algo que haría el Banco Nación o un banco de desarrollo, un fondo público que financiará a las pymes.

¿Hay espacio para pensar en un error de Milei?

Milei puede ser o un delincuente o alguien inoperante, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Quizás en distintas circunstancias puede ser las dos cosas, pero en esto tiene que elegir, ¿no? Debe elegir algo consistente y mantenerse en esa versión. Estos trascendidos en off o estos mensajes que van diciendo funcionarios o líderes oficialistas no aclaran, confunden y no ayudan a entender qué pasó verdaderamente.

Doctor, hagamos el ejercicio de sacar a Milei del caso. Digamos que un influencer hizo el posteo. Viendo hoy la línea de sucesos, ¿podemos decir claramente que estamos ante una estafa? ¿Y la persona que posteó el tweet es partícipe necesario de esa estafa?

En las meme coins como estas, las main coins siempre tienen a una figura que es la que le da la relevancia. Si no, no existe. Si no hay alguien capaz de generar la atención, no se desencadena el resultado esperado. Eso por un lado: sin Javier Milei no había Libra, ¿se entiende? Por otro lado, los que recomiendan inversiones tipo un influencer que lo hace, de por sí está violando normas de la Comisión Nacional de Valores. Aunque sea un privado. Peor si es un analista económico, fíjese que todos los analistas aclaran que ellos no recomiendan inversiones, incluso está violando principios de ética profesional. Ni hablar si es funcionario, porque viola la ética pública.

Y aquí tenemos las dos cosas. Un famoso necesario y además, alguien que recomienda una inversión.

Entonces, realmente yo veo muy pocas posibilidades de pensar en una imprudencia, en una negligencia, en esta versión de “pobre Javier, le hicieron el cuento”.

Hayden dijo en un video que él tiene los 100 millones que se pagaron por Libra y que está esperando instrucciones de la Casa Rosada para saber cómo devolverlos. ¿Instrucciones de la Casa Rosada? Entonces, claramente, no es que el presidente no sabía nada… Si el creador de Libra espera instrucciones, las espera de un jefe o de un socio…

Fíjese que en el mismo video Hayden dice que es parte del equipo del presidente… Y después dice otra cosa que es complicada… Habla de que tiene toda la inside trading, o sea la información de inteligencia de negocios, lo cual es obviamente ilegal. Él ya sabía que alguien iba a operar entonces con esa información privilegiada y de hecho actuó. Allí aparecen los snipers, los francotiradores, que son estos que al primer segundo ponen dinero, ponen un millón de dólares cada uno. ¿Quién tomó la decisión de poner un millón de dólares en el primer segundo y sacó su inversión unas horas después y justo antes que Milei borrara su tweet?

Ahí es cuando miles pierden su plata…

De acuerdo a la huella digital de las operaciones, todo estuvo automatizado previamente, ya con información previa. Eso, que es ilegal, Hayden no lo considera ilegal, pero hubo gente damnificada porque hubo una traslación de confianza. Eso es estafa. Ellos dicen que no se quedaron con la plata, pero la estafa sucedió y su participación fue decisiva.

Si hubo dolo o no, eso habrá que probarlo, pero lo que es ostensible, lo que es público y de lo que no se puede escapar, es que hubo estafa y tuvieron participación.

Doctor, ¿estamos ante una asociación ilícita en este caso?

Yo no soy penalista. No conozco bien esa figura, siempre me pareció poco feliz. La verdad es que no puedo decir mucho sobre eso. Pero sí sé que el rug pool (sacar la alfombra) es un delito en los Estados Unidos. Si tenemos en cuenta que hay damnificados estadounidenses, con eso ya tenemos el elemento penal afuera así como tenemos la estafa en el código penal argentino, así como en el resto del mundo. Puede haber entonces causas en el exterior, aparte de la Argentina. Va a haber causas en el exterior y de hecho hay estudios jurídicos que están reclutando a los damnificados.

Eso sin contar con que se abre una caja de Pandora donde aparecen empresarios diciendo que les pidieron una coima para reunirse con Milei o para conocer al presidente y que de acuerdo a esa coima, pasarían “cosas mágicas”. Y también aparecen una cantidad de fotos de Milei con todas esas personas…. El viernes fue el inicio de algo fuerte. Cayó una pieza y esto es un dominó donde van a ir cayendo otras piezas. Es interesante ahora ver cómo el Gobierno trata de encontrar un chivo expiatorio, alguien alguien que no sea el presidente o que no sea la hermana del presidente… Veremos. Allí aparece Reidel… Lo cual no es fácil, el chivo expiatorio tiene que ser bien consistente. Yo en este caso no la veo tan clara.