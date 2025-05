GOL retoma vuelos directos entre Porto Alegre y Buenos Aires

El pasado 13 de mayo, GOL Líneas Aéreas retomó sus operaciones directas entre la Argentina y Rio Grande do Sul fortaleciendo aún más su presencia en el país, el cual es su mayor mercado internacional. Los vuelos entre Porto Alegre y Buenos Aires reafirma la plena capacidad del Aeropuerto Salgado Filho y reducen drásticamente el tiempo de viaje entre ciudades.

Los vuelos inaugurales de la ruta contaron con la presencia de ejecutivos del aeropuerto y de la empresa. El G3 7010 salió de Buenos Aires a las 22.25h del lunes y aterrizó en la capital de Rio Grande do Sul a las 23.55. En cuanto a Porto Alegre, el vuelo G3 7011 salió a las 6.10 de la mañana del martes, aterrizando en Aeroparque a las 8.00h (ver frecuencias y horarios en la tabla abajo).

“Esta ruta, que no era operada por GOL desde hace 9 años, crea una oportunidad para estimular la demanda entre Argentina y Rio Grande do Sul, permitiéndoles descubrir no sólo los atractivos de la cosmopolita Porto Alegre, sino también las ciudades de la Serra Gaúcha – Bento Gonçalves, Gramado, Canela y otras, y el litoral del estado. Además, los habitantes de diferentes regiones ahora tienen un punto de partida conveniente para Buenos Aires en la capital del estado”, expresó Rafael Araujo, Director de Planificación de la Red de Líneas Aéreas de GOL.

Porto Alegre es la 13ª ciudad brasileña en ofrecer vuelos directos de GOL a la Argentina, ya ampliamente operada por la compañía con vuelos sin escalas a diversos puntos del litoral brasileño y a las principales capitales: Florianópolis, São Paulo/Guarulhos, Río de Janeiro/RIOgaleão, Belo Horizonte/Confins, Brasília, Porto Seguro, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal y Fortaleza.

En Aeroparque, los clientes del país vecino pueden aprovechar las conexiones a Bariloche, Mendoza, Córdoba, Ushuaia y El Calafate, entre otras, por medio de la asociación entre GOL y Aerolíneas Argentinas.

En el primer semestre de 2025, GOL aumentó un 57% su oferta en el corredor Argentina-Brasil, con nuevas rutas y un incremento de las frecuencias y del número de asientos disponibles. La compañía cuenta con vuelos directos y regulares a cuatro destinos y cinco aeropuertos del país: Buenos Aires (Ezeiza y Aeroparque), Mendoza, Córdoba y Rosario. Además, entre julio y agosto de este año, GOL volverá a operar vuelos directos de temporada a Bariloche desde Guarulhos.

Los vuelos entre Aeroparque y Porto Alegre son operados con aeronaves Boeing 737, que en configuración internacional tienen capacidad para 176 pasajeros. Los pasajes ya están disponibles en el sitio web y la aplicación de GOL, en las tiendas GOL de los aeropuertos, en el sitio web y la aplicación Smiles, a través del Centro de Atención al Cliente (0810 266 3131) y en las agencias de viajes asociadas. Los clientes pueden comprar billetes con dinero en efectivo o millas, o con la opción Smiles&Money, combinando ambos medios de pago.