Se trata de la startup Energy X. En la actualidad existen 38 proyectos en distintos grados de avance en el país, dos de ellos en etapa de producción. Argentina concentra más del 20% de las reservas mundiales del mineral con el cual se fabrican celulares, notebooks y baterías para autos eléctricos.

El litio se ha convertido en los últimos años en uno de los minerales más codiciados en el mundo, debido a su uso en baterías para celulares, tablets, computadoras y, más recientemente, en vehículos eléctricos e híbridos.

Si bien se trata de un recurso relativamente abundante, existen pocos depósitos en los que se encuentran niveles de concentración suficientes para su explotación y uno de ellos se encuentra en Argentina.



De acuerdo a un informe reciente elaborado por Fundeps junto a Ruido, junto a Chile y Bolivia, nuestro país integra el “Triángulo del litio”, con un 65% de los recursos. Argentina posee el 20,5% de las reservas mundiales de litio. “En la actualidad existen 38 proyectos en distintos grados de avance en el país, y dos de ellos en etapa de producción”, detalla el reporte.

Fuente: Elaborado por Fundeps y Ruido «Litio y transparencia en Argentina».



En ese marco, el impulso global de los fabricantes de automóviles para electrificar sus flotas provocó una carrera por los suministros estables de litio, cobre, níquel y otros minerales críticos. De hecho, se espera que la demanda supere la oferta a finales de la década, alimentando el interés en nuevos métodos de producción.



En julio de 2022 General Motors ya había realizado un anuncio a la por entonces ministra de Economía Silvina Batakis sobre una fuerte inversión en litio para la producción de baterías para automóviles. El hidróxido de litio que produce la firma Livent se utiliza en los cátodos de batería Ultium de GM, que impulsarán vehículos eléctricos como el Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Silverado EV, GMC Hummer EV y Cadillac Lyriq ,recientemente revelados.



Esta semana GM dio un paso más en dirección a sus objetivos estratégicos y anunció que planea liderar una ronda de financiación de la Serie B para EnergyX por un valor de 50 millones de dólares y ayudar a financiar la futura expansión de esa compañía en América del Sur. «Estamos comprometidos a asegurar minerales críticos para vehículos eléctricos que sean sostenibles y competitivos en costos», dijo Jeff Morrison, vicepresidente de compras y suministro global de GM, en diálogo con Reuters.



Inversiones que se expanden en la región



La inversión de EnergyX se produce después de que GM acordara en enero pagar 650 millones de dólares para convertirse en el mayor accionista de Lithium Americas Corp (LAC.TO), que está desarrollando el proyecto de litio de arcilla Thacker Pass en Nevada.

El fabricante de automóviles en 2021 también invirtió en Controlled Thermal Resources Ltd (CTR), de propiedad privada, que está tratando de utilizar la tecnología DLE para desarrollar un proyecto de salmuera geotérmica en el sur de California.



EnergyX, es una startup que comenzó a operar en 2018 y tiene sede en Austin, Texas y en San Juan, capital de Puerto Rico. Recientemente estableció instalaciones operativas en el “Triángulo del Litio”, integrado por Chile, Bolivia y Argentina.



La firma está construyendo cinco instalaciones de demostración que planea ubicar en Argentina, Chile y en Estados Unidos. Los sitios seleccionados en Estados Unidos están cerca de las reservas de salmuera de litio existentes propiedad de Standard Lithium Ltd (SLI.V), Compass Minerals International Inc (CMP.N) y CTR, cada uno de los cuales ha seleccionado un proveedor de tecnología DLE pero aún no ha lanzado la producción.



La inversión de GM es un importante voto de confianza en EnergyX, que se vio afectado el año pasado cuando Bolivia, país donde se aloja la reserva de litio más grande del mundo, descalificó a la startup en un proceso de selección de

«Esta inversión de GM cambiará por completo la trayectoria de EnergyX», dijo Teague Egan, fundador y director ejecutivo de la empresa emergente.

DLE: obtener litio a partir de salmuera



La compañía que recibirá la inversión de GM desarrolla técnicas extracción directa de litio (DLE) a partir de la exploración de depósitos de salmuera. Estos últimos están repletos de litio, calcio y otros minerales, y las tecnologías DLE tienen como objetivo separar el litio del resto de los elementos.



Esta metodología de extracción podría permitir que el fabricante de automóviles evite la refinación de litio, aspecto que se considera un cuello de botella clave en la cadena productiva y de insumos.