Epidata proyecta un cierre de año positivo

Epidata, empresa especializada en outsourcing de innovación, registró un crecimiento de 13% en el tercer trimestre de 2020 respecto de igual período de 2019 y proyecta el cierre del año con resultados positivos tanto en sus operaciones en Argentina como en Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Estados Unidos.

A pesar de la pandemia, la empresa logró mantener el nivel de trabajo y un promedio de 60 búsquedas laborales, en 2020. A la vez, renovó la certificación ISO 9001 y certificó por primera vez en la norma ISO 27001. También firmó una alianza con Helpsystems, empresa estadounidense especializada en el desarrollo de software de automatización, para brindar servicios de RPA en toda hispanoamérica.

“La situación sanitaria puso en manifiesto la necesidad de potenciar la curva de innovación de nuestros clientes, generando un proceso de aceleración de proyectos de implementación de nuevas tecnologías y soluciones a nivel regional. Apuntamos a terminar el 2020 creciendo 10% en moneda constante, lo que es mayor al promedio global: de acuerdo con IDC, los ingresos mundiales de servicios empresariales y de TI caerán 2,3% este año a comparación de 2019”, dijo Adrián Anacleto, CEO de Epidata.

En 2021, la firma seguirá desarrollando soluciones. “El año que viene aumentará la demanda por las tecnologías. En el periodo de recuperación que viviremos, el software va a ser la palanca para transformar negocios tradicionales en innovadores y mantener organizaciones a flote. La necesidad por innovar se ha vuelto tan grande que el volumen escapa al área de sistemas y todas las organizaciones necesitan tecnología para crecer”, explicó Anacleto.

El empresario adelantó que, a pesar de que hay una tendencia a la consolidación de empresas en todo el mundo, aún no se ha visto el efecto total de la pandemia sobre el mercado IT regional: “La inversión y el interés extranjero por las empresas de IT latinoamericanas está creciendo, especialmente en Colombia y Perú. En los últimos dos meses, una empresa uruguaya consiguió por primera vez la categoría de unicornio, mientras que Argentina finalmente obtuvo su Ley de Economía de Conocimiento, con cambios, tras más de 9 meses de espera y que aún aguarda ser reglamentada”, finalizó.