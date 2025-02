En medio de la suba arancelaria de Trump, una siderúrgica amaga con despedir a 500 operarios

Mientras la suba de aranceles del norteamericano Donald Trump complica las exportaciones de la industria argentina, una de las principales siderúrgicas amaga con despedir a 500 operarios.

El mandatario estadounidense aplicó una recarga impositiva del 25% a las importaciones de acero y aluminio, entre otros productos. La medida coloca en situación crítica a Acerbrag, considerada la segunda productora doméstica de hierro redondo y la tercera de aceros largos.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtió que Acerbrag paralizó la actividad en su planta de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, y dijo que aplicará un recorte de personal que podría ascender a los 500 puestos de trabajo.

Controlada por el grupo brasileño Votorantim, la compañía mantendrá su producción detenida hasta al menos el próximo 10 de marzo.

Incluso el personal administrativo de la planta en esa ciudad bonaerense permanecerá sin labores hasta entrada la primera semana del mes que viene.

Durante 2024, la caída en las ventas internas de acero redundó en la decisión de Acerbrag de implementar un primer recorte de personal. También llevó al gigante Acindar -no exporta a Estados Unidos- a suspender personal. Ahora, las medidas arancelarias de Trump terminaron por complicar por completo el negocio de la firma, que ya evalúa cómo seguirá adelante si la medida del presidente estadounidense no se revierte en el corto plazo.

Otra compañía que encendió las luces rojas las novedades desde Estados Unidos es Aluar, que entiende que el cambio de régimen impactará de la peor manera en el negocio de la firma, basado fuertemente en las ventas de aluminio hacia ese destino comercial. Las ventas de Aluar a Estados Unidos alcanzan los US$ 600 millones anuales, y en volumen representa el 40% de su producción total y el 55% de sus exportaciones.

En tanto, la Cámara del Acero destacó que las exportaciones a Estados Unidos son “complementarias con la industria norteamericana”.