El premio Prix Baron B – Édition Cuisine lanzó su séptima edición

Baron B presentó la séptima edición del Prix Baron B – Édition Cuisine, la iniciativa que apunta a seguir impulsando una gastronomía con identidad, compromiso y visión de futuro.

Desde su creación en 2018, el certamen se ha consolidado como el reconocimiento más prestigioso de la gastronomía argentina, destacando propuestas que dialogan con su territorio, aportándole valor a la gastronomía regional y haciendo crecer la cocina del país.

Para esta nueva edición el jurado estará conformado por: Mauro Colagreco, el multipremiado chef ganador de ocho estrellas Michelin, tres por su restaurante Mirazur y cinco otorgadas a otros proyectos gastronómicos que llevan su sello: dos por Côte en Bangkok, una Cycle en Tokyio, una por Plaisance en Hong Kong, y otra por el restaurante restaurante Raffles Londres en The OWO- que será nuevamente el Presidente del jurado; el reconocido Pablo Rivero, empresario gastronómico y sommelier, galardonado como “Mejor Sommelier del Mundo” en 2024 por The World’s 50 Best, es el creador “El Preferido” y del multipremiado “Don Julio”, el mejor restaurante de Latinoamérica en 2020 y 2024 por Latin America’s 50 Best Restaurants, y que el último año también fue noticia por estar en el puesto número 10 entre los mejores restaurantes del mundo, y cuenta con una estrella Michelin otorgada en la primera edición de la Guía Argentina será jurado por tercera vez; además se suman a esta edición, la chef mexicana Daniela Soto-Innes, reconocida por su reinterpretación de la cocina mexicana y por representar su cultura culinaria internacionalmente, quien en 2019 fue nombrada “Mejor Chef Mujer del Mundo” por World’s 50 Best Restaurants ; y el chef argentino Gonzalo Aramburu, pionero de la alta cocina contemporánea en el país y fundador del restaurante Aramburu en Buenos Aires, el único en Argentina con dos estrellas Michelin que fueron renovadas en 2025, convirtiéndolo en el referente máximo gastronómico de argentina según esta prestigiosa guía.

Este gran jurado será el encargado de evaluar todos los proyectos que se inscriban entre hasta el 21 de julio en el sitio https://www.baron-b.com.ar/inscripciones-2025/ y seleccionar a los tres proyectos finalistas que avanzará a la instancia final donde, hacia fines de agosto, se anunciará el ganador de la séptima edición.

El ganador será premiado con un corcho bañado en oro tallado por el orfebre argentino, Juan Carlos Pallarols. Además, viajará a Francia para poder realizar una pasantía de una semana en Mirazur de la mano de Mauro Colagreco. Habrá un premio económico de $3.000.000 para el ganador y de $1.500.000 para los otros dos proyectos que lleguen a la final.

Junto a la historia del proyecto y su visión transformadora los participantes deberán presentar un plato que lo represente, donde al igual que en las últimas ediciones no habrá una proteína que deba ser incluida de manera obligatoria. Gracias a que la elección de los ingredientes es libre, los participantes podrán desplegar toda su creatividad, conocimiento y excelencia para mostrar a través del plato lo que mejor los representa a ellos y sus proyectos. Este deberá estar maridado con una de las tres variedades de Baron B: Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature o Baron B Brut Rosé.

Año a año, a través de este premio se conocen distintos proyectos que ejemplifican cómo la gastronomía puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo sostenible y la valorización de las culturas locales en Argentina mostrando la diversidad que posee nuestro país.