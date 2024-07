Córdoba vuelve a ser sede de la Experiencia Endeavor

El evento presencial más grande y convocante para emprendedores se desarrollará el próximo martes 30 de julio en el Centro de Convenciones Córdoba del Complejo Ferial

El próximo martes 30 de julio se llevará a cabo la edición 2024 de la Experiencia Endeavor Córdoba: el evento para emprendedores más grande del país tiene fecha definida y speakers confirmados. Los disertantes confirmados son: Alejandro Vásquez, Co-Fundador y Presidente de Tiendanube; Santiago Bilinkis, Venture Partner en Starlight Ventures; Sabrina Castelli, CEO y fundadora de Mujer Financiera; David Rabinovich, COO de Mercado Libre; Rafael Ibañez, Co Founder de GP Pampa Start VC, entre otros.

En este espacio denominado “Talks”, referentes del emprendedurismo brindarán su testimonio sobre cómo fue su experiencia al emprender, proponiendo una actividad de escucha a los participantes para que puedan aplicar conocimientos, conceptos y herramientas, tanto en emprendimientos como en todos los aspectos de la vida.

En esta edición, se presentará el panel “Talento Cordobés” donde exitosos y reconocidos emprendedores de la provincia compartirán su historia y consejos para emprender. Integrado por Florencia Moroni Romero, Co Founder & COO de Nippy; Esteban Martínez Gallino, Co Founder & COO de Creativos Digitales; Emiliano Casanova, Co Founder & CEO de GoCuotas; Eliana Bracciaforte, Co Founder de Workana; el panel será moderado por Sabrina Díaz Ibarra, SDI Business Coaching Founder.

En la agenda, otra novedad es que desde el Podcast Emprende Mate harán una entrevista exclusiva en vivo a Luciano Nicora, GP Pampa Start.

También, podrás encontrar instancias de capacitación grupal brindadas por expertos en distintas áreas estratégicas, como los Workshops y las Endeavor Mentors que estarán lideradas por prestigiosos mentores de la red de Endeavor en Argentina, quienes brindarán mentorías grupales para emprendedores en temáticas y desafíos puntuales del sector. Algunas temáticas son: Ventas y Marketing, Cultura Organizacional, Inteligencia Artificial para organizaciones, Customer Experience, Desarrollo de Producto IT, entre otras.

Además, se presentará una nueva edición del “Club del Pitch”, un clásico de la Experiencia Endeavor Córdoba. En este “Shark Tank”, los emprendedores pitchearan frente a toda la audiencia y a un jurado que brindará feedback desde distintas perspectivas: la del inversor, el cliente y un feedback crítico.

Otro clásico para generar conexiones estratégicas entre emprendedores, partners, inversores y referentes de la Red Endeavor, es el Meet de Companies. Aquí los emprendedores tienen cuatro encuentros 1:1 de 15 minutos con reconocidos empresarios de la provincia y el país para recibir asesoramiento sobre sus proyectos y generar conexiones. Una oportunidad para conocer sobre las nuevas tendencias de negocio y vincularse con expertos. Actividad con inscripción y selección previa.

La Experiencia Endeavor surge de la premisa de que los emprendedores son generadores de impacto en las comunidades donde actúan. Las redes de emprendedores son claves para el éxito de los mismos, impactando rotundamente en la generación de empleos, riquezas e innovación para nuestro país y el mundo.

Este evento, es un lugar donde se reúnen emprendedores, empresarios, inversores y todo aquél que le entusiasme el mundo del emprendedurismo y la innovación. Ya sea para validar una idea de negocio, entablar conexiones comerciales o inspirarse, la Experiencia Endeavor es un encuentro para todos aquellos que confían en la innovación y el espíritu emprendedor como motores de cambio de la realidad.

Endeavor es la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, aquellos que sueñan en grande, escalan rápido e invierten su tiempo, experiencia y capital para apoyar a las nuevas generaciones de emprendedores.

En Argentina, la entidad está presente desde 1998 y, además, trabaja para promover la cultura emprendedora en todos los estadios de desarrollo, con programas específicos para cada etapa de este camino e iniciativas de inspiración y capacitación.