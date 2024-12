Con el modelo Toyota, YPF busca ahorrar 30% los tiempos en Vaca Muerta

Decidida a “hundir el cuchillo hasta el hueso” con la aplicación de los ocho principios del Toyota Well (el “modelo Toyota” para la industria), YPF selló una alianza con la firma nipona en busca de bajar hasta 30% sus tiempos de construcción de pozos en Vaca Muerta, desde la preparación del terreno hasta que se abre la primera válvula para fluyan los hidrocarburos. La compañía busca acelerar la producción de petróleo y gas, a través de un cambio central en la manera en que se opera en Argentina. Y encontró en los principios de Just in Time (JIT); Jidoka (Automatización); Kaizen (Mejora continua); Eliminación de desperdicios (Muda)

Nivelación de la producción (Heijunka); Estabilidad en el proceso (Standardized Work); Trabajo en equipo y empoderamiento de los empleados; Respeto por las personas.

Para la petrolera estatal, el plan de aplicación del Toyota Well comenzó a principios de año y ya demuestra avances sólidos, con un centenar de personas involucradas, tres ejes de trabajo y seis frentes integrados. En esta etapa, se lanzaron dos líneas prototipo para testear las posibilidades de mejoras y aplicarlas luego a todo el desarrollo de pozos en Vaca Muerta.

“Con este trabajo vamos a poder reducir entre un 15 y un 30% el ciclo de construcción de pozos, migrando hacia un modelo de trabajo industrializado, igual a la línea de montaje continua que usa Toyota para fabricar sus vehículos”, explicó Micaela Julieta Cecchini, gerenta de Agilidad, Innovación y Mejora Continua de YPF.

“El Toyota Well va a revolucionar la forma en la que trabajamos en Vaca Muerta e implica un desafío muy grande porque es mucho más que un cambio en la metodología de trabajo: es una transformación cultural, un cambio en la manera de pensar”, sostuvo Cecchini.

Destacó, además, que el trabajo incluye a los proveedores de servicios, que se convertirán en socios estratégicos para aplicar esta nueva forma de trabajo.

El sistema de Toyota en los pozos de Vaca Muerta

YPF busca aplicar el Toyota Production System (TPS), el método productivo de mejora continua que le permite a Toyota ser una empresa modelo de productividad y sustentabilidad a nivel mundial. El TPS es una filosofía de trabajo desarrollada a lo largo de la historia de la compañía japonesa que se ha estudiado en todo el mundo.

Este trabajo conjunto forma parte del plan 4×4 que impulsa la compañía en busca de multiplicar su valor con la eficiencia y la productividad como su principal objetivo.

Las claves del modelo Toyota

La mejora continua es el núcleo de Toyota Well. Este principio, que busca optimizar constantemente los procesos y eliminar ineficiencias, se implementa a través de varias estrategias:

Identificación de anormalidades: se lleva a cabo un análisis exhaustivo para detectar problemas y áreas de oportunidad.

Estandarización: se establecen estándares para cada etapa del proceso, utilizando criterios como el P40.

Trabajo en equipo: Equipos multidisciplinarios trabajan en conjunto para proponer soluciones y aplicar mejoras.

Gestión de anormalidades: se implementan mecanismos para abordar ineficiencias de manera proactiva.

Eliminación de desperdicios: Se busca reducir los tiempos de espera y maximizar la producción.

Cultura de aprendizaje: se fomenta una mentalidad de evaluación y ajuste constante.

Como parte de su estrategia, el proyecto Toyota Well de YPF trabaja en dos líneas prototipo que servirán como bancos de pruebas para validar la eficacia del modelo antes de su escalado a toda la industria. Estas líneas permiten evaluar la viabilidad del modelo en un entorno controlado, gestionando las anormalidades desde una fase temprana.

Ya se aplica con compañías de servicios como SLB, Contreras, Halliburton, Baker Hughes, Halliburton, DLS y Nabors. Al finalizar el 2024, se compararon los resultados para determinar la eficacia de ambas líneas de trabajo, lo que permitirá decidir los próximos pasos para la masificación del modelo.

Reducir los costos, el gran objetivo

La implementación de Toyota Well promete reducir los costos mediante la optimización de procesos, lo cual se traduce en menores costos de producción. También busca generar un incremento en la eficiencia de la construcción de pozos, y que el modelo sea sustentable, de manera de que se pueda sostener y evolucionar con el correr del tiempo.

El proyecto se desarrolla en seis frentes de trabajo, en la cual se divide la línea de construcción de un pozo en Vaca Muerta: armado de locaciones, perforación, terminación, pre-frac, post-frac y puesta en producción. Cada uno de estos frentes cuenta con equipos que trabajan en paralelo bajo un plan de trabajo que se respeta rigurosamente.