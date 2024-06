Argentina será sede de la Convención Braztoa

La provincia de Chubut, en la región Patagonia de Argentina, tendrá el honor de recibir la 35ª edición de la Convención Braztoa en la ciudad de Esquel del 2 al 6 de octubre de 2024. De esta manera, con el apoyo del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y el Ministerio de Turismo y Áreas Naturales Protegidas del Chubut, la ciudad patagónica tendrá la posibilidad de recibir a los principales operadores brasileños que reúne la Asociación Brasileña de Operadoras de Turismo (Braztoa).

“Brasil es una prioridad porque sabemos lo que aman los brasileños Argentina. Para el invierno, tenemos garantizada nieve hasta septiembre, con centros que se han modernizado. Esta convención anual que se realiza en Argentina, en la provincia de Chubut, tiene todo nuestro apoyo para que esta ronda de negocios cumpla todas sus expectativas” aseguró el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina, Daniel Scioli.

La convención se realizará un día después de la finalización de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina en Buenos Aires. Durante cinco jornadas, los operadores brasileños conocerán la oferta turística de una ciudad fantástica como es Esquel, al oeste de la provincia de Chubut y al pie de la Cordillera de los Andes. Allí podrán visitar el Parque Nacional Los Alerces (Patrimonio de la Humanidad), el pueblo con aires galeses de Trevelin y el Cerro La Hoya (uno de los centros de esquí más importantes de Argentina), entre otros lugares de interés. Además, también podrán conocer la costa este de la provincia, con Puerto Madryn como punto de partida, ideal para el avistaje de ballenas.

“Es un momento de mucha emoción, de agradecer al secretario Scioli, al INPROTUR por haberlo hecho posible, a Daniel Leguizamón, a mi equipo y a mi Gobernador, que a seis meses de haber asumido puso al turismo como eje fundamental. Estamos en un paraíso desconocido. La convención es un hecho histórico para la provincia”, sostuvo Diego Lapenna, ministro de Turismo de Chubut.

Los asociados de BRAZTOA son 89 empresas donde se encuentran las 57 principales operadoras de turismo (emisivo y receptivo) brasileño, entre ellas, CVC, Abreu, Agaxtur, BeFly, Bancorbras, Diversa, Flot, FRT, Interpoint, New It, Orinter, compañías de cruceros, empresas de representación turística, destinos internacionales, asistencias al viajero y otros prestadores de la cadena turística, con foco en varios segmentos como lujo, aventura, intercambio, turismo cultural, deportivo, turismo de reuniones, incentivos, etc.

Gran parte de estas empresas participarán de la Convención anual en Argentina, totalizando un máximo de 100 personas. Las ventas de las operadoras BRAZTOA representan una gran parte del total de las ventas de paquetes turísticos emisivos de Brasil.

Vale destacar que Argentina se ubica en el segundo lugar en el ranking de los destinos más comercializados por las operadoras de Braztoa, según el último informe de 2023. Las ventas para América del Sur representaron más del 15 por ciento del total.

Esta alianza entre Braztoa, INPROTUR y el Gobierno de la Provincia de Chubutrefuerza el trabajo que Argentina viene llevando a cabo en el mercado brasileño con el objetivo de continuar promocionando el destino y diversificar la oferta turística del país, buscando siempre nuevos destinos y experiencias para ofrecer al principal mercado turístico del receptivo nacional.

Para finalizar, se realizó una presentación de la oferta turística de Chubut y las autoridades de Braztoa anunciaron que, tras la convención, se realizará un post tour para los operadores por la ciudad de Puerto Madryn.