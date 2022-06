Por Carolina Brenner

La compañía gerenciadora y asesora de emprendimientos de categoría superior con sede en Miami y Mar del Plata tiene previsto abrir una oficina en la ciudad de Córdoba para desde ella impulsar su expansión nacional en el interior del país

Amek Group, compañía gerenciadora, desarrolladora y asesora de emprendimientos de categoría superior que cuenta a la fecha con dos hoteles en la provincia de Córdoba –Böden Hotel & Spa by Aken Soul, de Villa General Belgrano, y La Urumpta Hotel by Aken Mind, de Río Cuarto, y un total 18 propiedades en Argentina y el mundo-, planea sumar otras 16 más este año, dentro de las cuales está confirmada la apertura del Resort Get del complejo Molvento, que se está construyendo en el valle de Calamuchita.