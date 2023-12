La UCR nacional consideró «inválido» el DNU de Milei

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, dijo hoy que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciando anoche que desregula la economía es “inválido” y consideró que el Gobierno nacional debería reemplazarlo “por una Ley que se vote por capítulos” y convocar a sesiones extraordinarias para darle «tratamiento urgente».

En un largo posteo por la red social X (antes Twitter), Lousteau consideró que está de acuerdo “en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía”.

Sin embargo, consideró que “este DNU tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos”.

“En el contenido del mega DNU hay algunas iniciativas -continuó- que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso”.

El nuevo titular del radicalismo sostuvo asimismo que “los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros” y expresó también que “con este método, en cuatro años podría venir otro Presidente y mediante otro Mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos”.

“Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma”, opinó.

En este sentido, expresó que “el respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad”.

“Es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad. Así no funciona una democracia plena”, manifestó el titular de la UCR.

Asimismo, sugirió que “el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente”.

“Así -concluyó- las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos”.