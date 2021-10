El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo hoy que la decisión de reforzar la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales tras el incendio ocurrido en el Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón, fue adoptada por «solidaridad» con la gobernadora Arabela Carreras y para «colaborar» con la provincia.

«La posición que asumimos en el día de ayer, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación», contestó hoy Fernández a la mandataria provincial, en declaraciones a radio del Plata.

«Es cuestión de leer la Ley de Seguridad Interior y se dará cuenta de que la participación de las fuerzas federales en las provincias solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, de volver las cosas a la normalidad», agregó Fernández.

En ese marco, el ministro sostuvo, a la luz de esa norma, que la gobernadora «está equivocada» en su planteo y dijo que las medidas tomadas ayer -cuando se dispuso un refuerzo de la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales- se tratan de «solidaridad» con la provincia y la mandataria.

Ayer, el Gobierno nacional decidió reforzar la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales tras el incendio ocurrido el martes durante la madrugada en el Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón.

Durante la madrugada de ayer, un incendio destruyó el Club andino Piltriquitrón de El Bolsón, donde se encontraron panfletos contra la gobernadora de Río Negro; el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; y empresarios extranjeros que son propietarios de tierras de la zona.

«No es nuestra obligación, ni la responsabilidad del Estado Nacional. Ella tiene una policía con la que podría crear un cuerpo específicamente dedicado a los mapuches o a esta situación que tiene. Hay como 167 comunidades en la zona que ya han resuelto por la vía pacífica estas cosas», explicó hoy Fernández.