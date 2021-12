El proyecto de modificación de la ley de bienes personales que se llevó al Congreso a fines de setiembre de este año, luego que el Gobierno perdiera las PASO, prevé la suba del mínimo no imponible, del valor exento de la vivienda y, además, un mecanismo de actualización anual de las cifras.

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por el Senado a fines de octubre. Mañana, será considerado en Diputados por presión de la oposición. Básicamente son tres las modificaciones a la ley actual: la actualización del valor del patrimonio gravado a partir del cual se debe tributar; el reajuste del monto hasta el cual se encuentra exenta la vivienda, y un mecanismo de ajuste automático anual de esas dos variables.

Respecto a la modificación de la base imponible, la iniciativa prevé que el llamado mínimo no imponible sea de $6 millones. La cifra se refiere al valor que, según las normas específicas que rigen para estos casos, sumen los activos gravados. Cabe señalar que en el ejercicio fiscal 2019 esa base está en $2 millones.

Existen dos posibilidades; si el proyecto se aprueba antes de que termine el año, la nueva pauta regirá para el impuesto correspondiente a 2021. Sin embargo, es importante aclarar que los vencimientos para la presentación de la declaración jurada y el pago del saldo resultante llegarán durante 2022. Sea como fuere cabe señalar que el patrimonio que se observa es el que tiene cada persona al 31 del actual mes de diciembre.

Más allá de que las variables del impuesto que reflejan una fuerte desactualización histórica, en el bienio 2020-2021 se acumulará una inflación superior al 100% Asimismo se registrará una suba del dólar (según el valor de referencia que se considera para la declaración impositiva) de alrededor de 74%.

En el caso del valor de los bienes la situación es diferente. Por ejemplo, para determinar por cuánto declarar los inmuebles, una de las referencias es el valor fiscal de diciembre de 2017 actualizado por el Índice de Precios al Consumidor de 2018, 2019, 2020 y 2021.

Para quienes tengan ahorrados por ejemplo, US$20.000, quedaría desde este año alcanzado por Bienes Personales solo por esa tenencia (de no haber cambios en la ley) sin que necesariamente haya existido una mejora en su situación.

Reajuste en el valor de la vivienda. La segunda modificación el proyecto de ley de bienes personales es en el reajuste del valor exento de la vivienda. Desde 2019 y por una reforma legal aprobada el año previo, la vivienda no está alcanzada por Bienes Personales hasta un valor de $18 millones. Sí se paga el tributo, eventualmente, por lo que excede de ese monto. El proyecto votado por los senadores busca llevarla a $30 millones.

Por último la tercera modificación refiere al mecanismo de actualización automática. La iniciativa se propone establecer que tanto el mínimo no imponible del impuesto como el valor, hasta el cual está exenta la vivienda se reajusten cada mes de diciembre “utilizando lo establecido en el artículo 27 de la presente norma legal”.

El citado artículo de la ley de Bienes Personales creado en 1991, estableció que la Dirección General Impositiva debía elaborar anualmente los coeficientes de actualización “sobre la base de los datos relativos a la variación de índices de precios al por mayor, nivel general, que deberá suministrar el Instituto Nacional de Estadística y Censos”.

Un tema a considerar es que la cláusula mencionada no se cumplió. El impuesto nació con una base imponible de 1000 millones de australes, que luego fue llevada a $102.300. Pese al regreso de la inflación en 2002, esa cifra se mantuvo igual hasta 2006. En 2007 se la elevó a $305.000. El monto quedó congelado hasta 2015, durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Kirchner.

En 2016, la base para comenzar a pagar subió a $800.000; en 2017, a $950.000; en 2018, a $1.050.000 y en 2019, a $2.000.000. En ese período el reajuste fue de 555%.

En defensa de su proyecto, Carlos Caserio había advertido que en caso de no actualizarse la base imponible y el valor exento para la vivienda “comenzaríamos a gravar a personas que no corresponde, hacerlo es algo que consideramos injusto, ya que los impuestos no solo tienen que ser justos sino razonables”.