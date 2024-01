Las redes sociales son protagonistas del consumo digital en Argentina

Por Luz Saint Phat / [email protected]

Un estudio reciente de la Fundación Colsecor demostró que estas plataformas son las elegidas para informarse y entretenerse, con predominancia entre los más jóvenes. Aún así, preocupa el tiempo que se dedica a estar en línea

El fenómeno de las redes sociales ha significado una transformación en las formas de consumo y entretenimiento de la población no sólo a nivel mundial sino también en el ámbito nacional.

Así lo confirmaron los datos que fueron revelados por una investigación reciente sobre consumos digitales realizada por la Fundación COLSECOR.

El estudio permitió conocer cómo la población argentina utiliza Internet y cuáles son las tendencias de consumo digital, dando cuenta del protagonismo que tienen estas plataformas.

La indagación, titulada Estudio sobre Tendencias y Consumos Digitales en Argentina, fue realizada entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre de 2023, con el objetivo de conocer sobre los hábitos relacionados con el consumo digital en el país.

Según detalló la Fundación Colsecor en un comunicado, la investigación consistió en un cuestionario digital a 1451 personas, con aperturas por tamaño de localidad, sexo, edad y nivel educativo.En tanto, el trabajo de campo se efectuó online mediante puntos muestra geolocalizados, para garantizar la participación federal.

En esta indagación, intervinieron en el diseño y metodología los politólogos Mario Riorda y Griselda Ibaña, junto a Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información.

Mientras, el trabajo de campo estuvo a cargo de Dicen y Proyección Consultores.

“Realizar este trabajo consistió en un gran desafío. Analizar en contexto y con profundidad los consumos digitales en todo el mapa argentino nos permite entender el impacto transformador que tiene en las vidas de las personas y las comunidades la prestación de servicios de comunicación convergentes. Resulta relevante para la institucionalidad cooperativa poner el foco en una agenda amplia que considere desde la conexión por trabajo, la educación, la salud o el ocio hasta el cuidado a las personas (seguridad digital)”, aseguró al respecto de la importancia de esta investigación Alberto Calvo, del área de relaciones institucionales de la Fundación Colsecor.

Principales hallazgos

En primer lugar, la investigación permitió conocer que Meta (Facebook) es la red social a las que las personas declaran acceder con más frecuencia (62,4%). En orden de importancia, le sigue Instagram con el 60,6%.

Vale señalar que, en los más jóvenes, tiene mayor presencia Instagram y en personas adultas de más de 60 años Facebook.

Mientras, en el caso de TikTok, cuya frecuencia general de consumo es de 13,4%, el acceso es significativamente más frecuente en jóvenes (tres veces más entre quienes tienen entre 16 y 24 años frente al resto de los grupos etarios).

En cuanto a la consulta sobre para qué se usan las redes sociales, 50,4% de las personas que participaron del estudio indicó que utilizan las redes sociales para informarse.

En tanto, 38,2% lo hace para comentar, compartir, participar y/u opinar frente a contenidos; 34,5% para divertirse y 31,1% para observar contenidos sin hacer comentarios.

Al respecto de estos porcentajes, la Fundación Colsecor explicó que la primera opción (estar informado) es seleccionada en mayor medida por quienes están entre los 25 y los 39 años y quienes viven en ciudades de más de 100 mil habitantes. Mientras que la segunda, por las personas de 60 años o más.Finalmente las opciones restantes (divertirse y observar sin comentar) son más que todo seleccionadas por la juventud.

Por otro lado, al ser consultadas sobre si las redes sociales son necesarias para informarse cotidianamente sobre la realidad nacional e internacional, 82,8% de las personas que completaron el formulario manifestó estar “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” con ese postulado.

A pesar de este protagonismo de las redes sociales para distintos objetivos según la edad, coexisten en la población argentina una preocupación por su uso más que frecuente.

De hecho, 62,3% de las personas encuestadas señaló preocupación respecto a la cantidad de tiempo que dedican a navegar en las redes sociales (25,8% muy preocupante, 36,5% algo preocupante). Por otra parte, el 21,2% indicó que es poco preocupante y el 13,1% no le preocupa en absoluto.

No obstante, resulta paradójico que, ante la pregunta ¿sentís que no estar en redes sociales puede afectar en alguna de estas maneras? 36,7% consideró que no le afectaría de ninguna manera, en tanto 29,3% aseguró que se sentiría menos informado sobre la realidad nacional e internacional y 17,4% aseveró que tendría menos conocimiento sobre novedades de amigos, familiares y allegados.

Internet

Por otro lado, la investigación también indagó sobre los consumos digitales en general que están ligados al acceso a Internet.

Sobre este punto, se pudo conocer que 90,8% de las personas encuestadas indicó que el acceso a las redes sociales es la práctica que efectúan con más frecuencia.

En segundo lugar, 78,3% señaló que el acceso a sitios web en general, mientras que “escuchar música” estuvo dentro de las preferencias de 71,1%.

“En relación a esto, las personas jóvenes manifestaron unánimemente que acceden a redes sociales, en tanto que las personas adultas acceden más a la web en general, también quienes tienen estudios universitarios completos”, explicó la Fundación en un comunicado.

“Con respecto al consumo de contenidos a través de los canales de TV abierta o por cable, los varones y las personas adultas indicaron en mayor medida que ven televisión de esa manera, mientras que las mujeres y las personas jóvenes ven más contenidos audiovisuales por streaming”, agregó la entidad en un comunicado.

Por otro lado, se observó que los varones, las personas de 60 años o más y quienes tienen estudios universitarios completos escuchan radio en mayor medida que las mujeres, que el segmento de jóvenes y quienes no tienen estudios superiores.

Lo que más se escucha, preciso el estudio de la fundación, son programas de música (57,6%), seguidos por programas de actualidad (47,9%) y por informativos/noticieros (40%).

Finalmente, las personas declaran acceder a libros por internet (79,8%) en mucha mayor medida que por redes sociales (20,2%), también es mayor el acceso a revistas y diarios por la web (70,3%) que por redes (29,7%).

Otro aspecto importante a considerar sobre el uso de Internet es que las personas también utilizan la conectividad con frecuencia para compartir, intercambiar o reenviar información (76,5%) y participar en grupos de chat para socializar o trabajar (76,1%).

Además, estudiar o trabajar y revisar información sobre eventos o pasatiempos son otras dos actividades con muchas menciones, ambas preferidas por jóvenes.

Mientras, realizar videollamadas es una actividad que realizan más las mujeres, quienes tienen estudios universitarios completos y quienes viven en localidades de entre 10 y 35 mil habitantes.

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Qué mira la población argentina

Según el estudio de la Fundación Colsecor, la mayor parte de las personas encuestadas indicó que consume con más frecuencia series y películas (61,6%), seguido de los noticieros e informativos (52,7%) y de las transmisiones deportivas (34%).

También se pudo conocer que las mujeres, las personas adultas y quienes tienen estudios universitarios completos consumen más películas y series, en tanto noticieros e informativos son preferidos más por varones, personas adultas y quienes no completaron los estudios universitarios. Las transmisiones y programas deportivos son preferidos por los varones.

La investigación reveló, además, que 64,8% de quienes fueron consultados dijo que creen que sus prácticas y consumos culturales serán prioritariamente digitales, fragmentarios, diferidos y compartidos (frente a consumos analógicos, enteros, sincrónicos y en soledad, con 35,2%).

En tanto, es mayor la cantidad de personas que estiman disminuir sus gastos en plataformas o el abono de internet o cable.

“Es significativo (30,9%) el porcentaje de personas que responden que no saben cómo serán sus inversiones en prácticas digitales en los próximos meses”, indicó la entidad.

Finalmente, también se observó que “el factor que más influye en la selección de prácticas y consumos digitales y de información es, según las respuestas recogidas, la recomendación de un amigo, familiar o conocido (28,7%)”, precisó la entidad en un comunicado.

A esto, le sigue, en segundo lugar, la promoción de los contenidos en las redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter).

Despiece 2

ADVERTENCIA

Preocupa que la inteligencia artificial pueda potenciar los daños “en linea”

La Secretaria General Adjunta de Comunicaciones Globales de Naciones Unidas, Melissa Fleming, pidió a los desarrolladores de inteligencia artificial generativa que prioricen la seguridad y los derechos humanos sobre las ganancias en una reunión de la “Fórmula Arria” del Consejo de Seguridad, realizada a finales del 2023

Según detalló la Organización de Naciones Unidas en un comunicado, el encuentro sobre la inteligencia artificial y su impacto en el discurso de odio, la información errónea y la desinformación estuvo presidida conjuntamente por los Emiratos Árabes Unidos y Albania y contó con las opiniones de los expertos digitales Rahaf Harfoush y Jennifer Woodard.

Específicamente, en su exposición, Fleming señaló que la IA generativa, si se desarrolla y utiliza de manera responsable, tiene el potencial de mejorar los derechos humanos, incluido el acceso a la información, la salud, la educación y los servicios públicos.

Sin embargo, expresó gran preocupación por el potencial de la tecnología de «intensificar drásticamente los daños en línea».

Al respecto, la referente señaló que este tipo de herramientas pueden crear grandes volúmenes de desinformación convincente (desde texto hasta audio y vídeo) a escala, a muy bajo costo y con mínima intervención humana.

Así, el contenido puede distribuirse en masa, no sólo a través de las redes sociales y a través de perfiles falsos, sino también en otros canales personalizados como campañas de correo electrónico, mensajes de texto y anuncios.

Por eso, la representante enumeró cuatro áreas preocupantes en torno a este tema.

En primer lugar, según precisó el parte de la ONU, indicó que que “la desinformación impulsada por la IA ya está poniendo en peligro las operaciones humanitarias y de paz de la ONU, poniendo en riesgo al personal y a los civiles”. De hecho, se explicó que más de 70% de los cascos azules de la ONU que respondieron a una encuesta reciente dijeron que la información errónea y la desinformación obstaculizaban gravemente su capacidad para llevar a cabo su trabajo.

Por otro lado, en materia de violaciones a los derechos humanos, actualmente la IA.se utiliza para crear y difundir contenido dañino, incluido material de abuso sexual infantil e imágenes pornográficas no consentidas, especialmente dirigido a mujeres y niñas.

En tercer lugar, las nuevas tecnologías pueden poner la democracia en riesgo, dado que se conoce el potencial de la IA para “manipular votantes e influir en la opinión pública durante las elecciones”, indicó la ONU.

Finalmente, preocupa el “socavamiento de la ciencia y las instituciones públicas”. “Las herramientas de inteligencia artificial podrían intensificar campañas de desinformación de décadas de duración para descarrilar la acción climática, al amplificar información falsa sobre el cambio climático y las energías renovables”, advirtió Fleming en el encuentro, según comunicó Naciones Unidas.

Despiece 3

RECOMENDACIONES

Cómo promover el uso saludable de las redes sociales entre los adolescentes

Una nota de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA por sus siglas en inglés) ofrece una mirada interesante desde el campo de la salud mental sobre el uso y avance de las redes sociales entre las poblaciones más jóvenes.

En esta línea, la entidad estableció algunas consideraciones y recomendaciones para tener en cuenta.