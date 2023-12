Cuando rechazar una invitación contribuye con la salud mental

Por Luz Saint Phat / [email protected]

Los compromisos y celebraciones de fin de año puede ser un factor de estrés para muchas personas. Algunas recomendaciones de la Asociación Estadounidense de Psicología

“Sólo di no a esa invitación” es el título de una nota de prensa que emitió recientemente la Asociación Estadounidense de Psicología (APA por sus siglas en inglés), al destacar la importancia de prestar atención a las preferencias personales al momento de aceptar participar de un compromiso social o una celebración, sobre todo en esta época del año.

El dato relevante es que muchas personas sienten que la obligación frente a determinadas invitaciones es un factor de estrés.

“Puede parecer imperdonablemente grosero rechazar una invitación, incluso una a un evento al que preferiría no asistir, pero la gente a menudo sobreestima las consecuencias sociales de decir no”, aseguró la entidad en su sitio web, al referirse a los datos de investigaciones internacionales que respaldan esta postura.

“Una vez me invitaron a un evento al que no quería asistir en absoluto, pero asistí de todos modos porque tenía miedo de que la persona que me invitó se enfadara si no lo hacía, y esa parece ser una experiencia común”, dijo al respecto el autor principal del artículo donde se consignan los resultados de los estudious, Julian Givi, de la Universidad de West Virginia. «Nuestra investigación muestra, sin embargo, que las ramificaciones negativas de decir no son mucho menos graves de lo que esperamos», agregó el académico.

Según el estudio, más de tres cuartas partes de los encuestados en un estudio (77%) aseguraron que habían aceptado, alguna vez en su vida, una invitación a una actividad a la que no querían asistir por miedo a las consecuencias sociales que tal decisión podría traer aparejada.

Experimentos

En total, se realizaron cinco experimentos con más de 2000 participantes, aunque el parte de prensa sólo refiere dos.

Según explicó APAa, en un primer momento, el equipo de investigación pidió a los participantes que leyeran un escenario en el que invitaban o eran invitados por uno de sus amigos a una cena un sábado por la noche en un restaurante local con un chef famoso. Luego, a los participantes que recibieron la invitación se les pidió que imaginaran que la rechazaban porque ya tenían planes para el día y querían pasar una “noche relajada en casa”. Mientras, a quienes imaginaron dar la invitación se les dijo que su amigo la rechazó por el mismo motivo.

En este caso, “los investigadores descubrieron que los participantes que imaginaban rechazar la invitación de sus amigos a menudo creían que tendría ramificaciones negativas inmediatas para su relación”, explicó la entidad.

Así, detalló, estas personas eran más propensas a pensar “que su amigo se sentiría enojado, decepcionado y que era poco probable que los invitara a asistir a eventos futuros que los participantes que imaginaban ser rechazados”. No obstante, no resultó de esa manera para el otro grupo.

«A lo largo de nuestros experimentos, encontramos consistentemente que los invitados sobreestiman las ramificaciones negativas que surgen a los ojos de los que invitan después de un rechazo de la invitación», aseguró Givi al referirse a estos estudios. «La gente tiende a exagerar el grado en que la persona que emitió la invitación se centrará en el acto del invitado que rechaza la invitación, en lugar de los pensamientos que pasaron por su cabeza antes de rechazarla», explicó.

Mientras, en un segundo experimento, los investigadores reclutaron a 160 personas para participar en lo que se llamó una «encuesta de parejas» con su pareja. De las parejas que participaron, 4% llevaban juntas menos de seis meses, 1% de seis a 12 meses, 21% de uno a cinco años y 74% llevaban juntas más de cinco años, precisó el comunicado.

Para evaluar diferentes variables, primero, se pidió a un miembro de la pareja que abandonara la sala donde se estaba realizando la encuesta. Luego, el participante restante escribió una invitación a su pareja para una actividad que le gustaría realizar en las próximas semanas, como ver una película, comer en un restaurante o ir de excursión a un parque. Finalmente, cada uno salió de la habitación y regresó su pareja. Al leer la invitación, se le pidió a su compañía que escribiera un rechazo que dijera algo como: «Solo quiero quedarme en casa y relajarme». Y posteriormente, la pareja volvió a intercambiar lugares para que la persona que escribió la invitación pudiera leer el rechazo.

“Independientemente de la duración de la relación de pareja, los investigadores encontraron que la persona que rechazaba la invitación de su pareja a una actividad divertida tendía a creer que su pareja estaría más enojada o más propensa a sentir que el rechazo significaba que no se preocupaban por su pareja”, explicó la asociación.

En este sentido, también los hallazgos demostraron que “las personas sobreestiman constantemente lo molesto que se sentirá alguien cuando rechace una invitación, incluso si tienen una relación cercana y duradera”.

No obstante, Givi destacó que las personas en realidad podrían beneficiarse al rechazar invitaciones, cuando esto les ayuda a evitar el cansancio extremo, considerando además que a fin de año la agenda social y laboral suele ser extenuante

«El agotamiento es algo real, especialmente durante las fiestas, cuando a menudo nos invitan a demasiados eventos», dijo. “No tengas miedo de rechazar invitaciones aquí y allá”, aseguró aunque recomendó “tener en cuenta que pasar tiempo con los demás es la forma en que se desarrollan las relaciones”.