Por Luz Saint Phat / lsaintphat@comercioyjusticia.info

Sin dudas, estas fechas habilitan balances, expectativas renovadas y reencuentros. Pero también pueden conllevar cargas emocionales desmesuradas, angustias y frustraciones. Una reflexión necesaria desde el campo de la psicología para cerrar 2022 de la mejor manera posible

Aun las personas que no tienen una orientación religiosa o celebrativa con relación a las fiestas de fin de año son partícipes de una época del año compleja.

Diciembre es un mes que habilita balances, expectativas renovadas y reencuentros con los seres queridos, pero también puede significar una carga emocional desmesurada, angustias, frustraciones y confrontaciones debido al cansancio propio de estas fechas.

Al respecto, el campo disciplinar de la psicología y los profesionales de salud mental pueden contribuir al desarrollo de estrategias que posibiliten disfrutar de las celebraciones y comenzar un nuevo ciclo sin grandes presiones.

En esta línea, Comercio y Justicia dialogó con Mauro Gross (MP 9543), presidente de la Fundación Enjambre Red de Psicólogos, y con Vanina Jezewski (MP 9218) del mismo colectivo. Ambos profesionales son licenciados en Psicología, con orientación en psicoanálisis.

En esta conversación, los especialistas destacaron aspectos significativos de esta época que es necesario considerar y al mismo tiempo ofrecieron algunas recomendaciones.

– Desde la experiencia clínica ¿por qué fin de año y las fiestas de esta época suelen ser un momento de tanta carga afectiva para las personas? ¿Cuáles son los aspectos subjetivos que se ponen en juego?

Mauro Gross (MG): – Escuchamos en el consultorio que particularmente este diciembre llega con una sensación de que el año se ha pasado “volando”. Nos encontramos con personas que solicitan sesiones extras entre semana, con mucho cansancio tanto físico como psíquico de los consultantes. El corte arbitrario que significa un nuevo año suele ser vivido como la oportunidad para un recomenzar, un barajar y dar de nuevo. Esta idea puede ser en los mejores casos un motor que habilite a cierto trabajo y predisposición para algunos cambios pero también puede vivirse como una exigencia y desilusión si no sucede lo que tanto se espera.

Vanina Jezewski (VJ): – Si tenemos en cuenta que el calendario y las fechas significativas son una construcción social. Remiten a las prácticas valoradas por la sociedad en la que se encuentran. Hay distintas representaciones asociadas a estas fechas: lo familiar, los amigos, el festejo. Dado que se repiten año tras año, cuando alguien está ausente en el ritual o alguien nuevo llega o cambia, marca lo diferente a incorporar. Como suelen estar fuertemente vinculadas a compartir con los afectos, movilizan los acercamientos y conflictos que se tenga con los seres queridos.

– Muchas veces, llegar a fin de año puede parecer todo un desafío considerando los compromisos laborales, familiares y de la vida íntima ¿qué aportes puede realizar la psicología para «no morir en el intento»?

MG: – Es importante plantearse semana a semana metas y objetivos factibles de ser alcanzados. Aquello que no se hizo en todo un año, es muy poco probable que pueda cumplirse en 20 días.

VJ: – Se puede tener en cuenta que menos es más. Podría ser útil establecer una lista de prioridades de compromisos impostergables que sean necesarios resolver y cuáles pueden ser abordados de manera más flexible.

– Cada año nuevo puede presentarse como una oportunidad para renovar deseos y hacer una «lista» de metas ¿ desde la psicología es esto recomendable? ¿se puede pensar en otras maneras de establecer las coordenadas de un nuevo ciclo?

MG: – Las listas o metas pueden ser nuestras peores enemigas si las tomamos como un “debería”, sobre todo con el sesgo de un año que aún no comienza a desarrollarse y desconocemos múltiples factores que determinan condiciones concretas. No me gusta pensar en una “meritocracia del deseo”, cuando a veces con esto sólo no alcanza.