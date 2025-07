Por Luz Saint Phat / lsaintphat@comercioyjusticia.info

Esta es una de las preguntas que se encuentran en el argumento de la XIX Edición de Ciclo de Cine y Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

El amor (y el odio) es el tema de que orienta la XIX Edición del Ciclo de Cine y Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que tendrá lugar entre el 7 y el 21 de agosto en el centro cultural de la UNC, con entrada libre y gratuita, y que se realiza bajo el título “Te amo, te odio ¡dame más!”.

Se trata de un conjunto de tres encuentros donde se presentará una propuesta audiovisual (ya sea cine o capítulos de series) como punto de partida para una conversación abierta que articula conceptos del psicoanálisis con características de la época que vivimos.

En estas instancias estarán invitados psicoanalistas, referentes del ámbito cultural y artistas.

“El amor insiste, aún en los tiempos que corren. Atravesando espacio y tiempo,

religiones, posturas políticas, saberes y sujetos, la cuestión del amor no cesa de

producir interrogantes en cada época”, asegura el argumento que orienta esta nueva edición del ciclo.

“El amor acontece, reaparece, se repite, muta de diversos modos: la búsqueda de la media naranja, los amores raros, Romeo y Julieta, las cartas de amor, la poesía, las canciones para los corazones rotos, las apps de citas, los stickers, el amor de amichxs, el amor propio, el poliamor, la pareja, los triángulos, las relaciones abiertas, el amor libre, los amores osados, tímidos, dolientes, abnegados, los tóxicos; el amor por el saber,por el arte y… por el cine y el psicoanálisis”, enumera el texto de presentación del ciclo.

Al mismo tiempo, los organizadores se interrogan sobre si habrá alguna “fórmula para hacer funcionar el amor”.

“El algoritmo intenta y falla cada vez, el amor se rebela ante la etiqueta, se subleva ante la clasificación, hay algo allí que parece no poder domesticarse. En el azar del encuentro, algo nuevo sucede aunque no sea eterno”.

Al mismo tiempo, este interrogante se extiende a “¿qué hacer con el desencuentro? Cuando el amor se desliza hacia el dolor, la bronca y hasta el odio”

“El amor y el odio como dos formas de la pasión, como dos efectos fundamentales de la experiencia humana y como modos de vincularse”, precisa el documento que se compartió a la prensa.

En el aire también quedan pendientes otras preguntas como ¿por qué sigo solo/a?, ¿por qué no puedo encontrar el amor?, ¿habrá algo malo en mí?, ¿por qué sufro?, si duele, ¿es amor?, ¿por qué no puedo dejarlo/a?, ¿por qué no me quiere?, ¿por qué no me entiende?, según también precisa el parte de prensa del encuentro.

“Es entre esas preguntas por donde se asoman el dolor, el deseo, la pasión, los celos, la traición, el enganche, la dependencia y las múltiples formas y versiones que van tomando estos afectos para cada quien. Y ese plus, ‘¡dame más! porque hay un punto que no se colma, que reclama al otro, que le pide lo que tiene y lo que no”, indicó al texto.

Programación

Jueves 07 de Agosto. 19.30h.

Se proyectará parte de la serie “El fin del amor” (Tamara Tenenbaum y Erika Halvorsen, 2022-2025).

Invitados: Flavio Lo Presti (escritor) y Jorge Assef (psicoanalista).

En tiempos de amores abiertos y deconstruidos, y un individualismo que nos deja solos incluso estando acompañados, la serie argentina “El fin del amor” nos desafía: ¿Qué queda del amor cuando ya no creemos en sus moldes, pero tampoco sabemos cómo vivir sin ellos? ¿Es posible inventar nuevos?

Jueves 14 de Agosto. 19.30h.

El Jockey (Luis Ortega, 2024).

Invitadas: Tamara Tenenbaum (filósofa y escritora) y Lucía Bringas (psicoanalista).

Un viaje visual y emocional donde amor y locura corren desbocados. Aquí no hay declaraciones ni garantías: el amor avanza como un caballo sin frenos. Es ahí en donde aparece la locura: los cuerpos se buscan, chocan, se rompen.

Jueves 21 de Agosto. 19.30h.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Michel Gondry, 2004).

Invitados: Pablo Durio (comunicador) y Guido Coll (psicoanalista).

“Bórrame. Bórrame de tu vida.” ¿Usarías una tecnología para borrar los recuerdos de un amor que duele? Esta producción enfrenta al amor y al duelo en tiempos donde “bloquear”, “ghostear” o “contacto cero” se plantean como arreglos frente al dolor.

¿Habrá alguna solución para que no duela lo que se pierde? Conversan Pablo Durio, comunicador y conductor del podcast “Corazones rotos” y el psicoanalista Guido Coll.