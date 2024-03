4 habilidades + 3 acciones: 7 enfoques para entrenar la escucha en mediación (I)

Por Matías Maccio (*)

F. Torralba, en “El arte de escuchar” (2006), expresa: “Escuchar es un acto consciente, voluntario, que tiene como propósito comprender al otro”.

En mi experiencia como mediador, las personas manifiestan sentirse escuchadas al menos en dos niveles: el primero es cuando perciben que se les ha dado atención a lo que están comunicando (es decir, una atención exteriorizada a través del lenguaje no verbal: la postura, la mirada, etcétera); el segundo, cuando quien recibe el mensaje hace explícito que ha comprendido.

Hasta aquí me refiero a los actos de escuchar y comprender, no de coincidir.

El acto de comprender implica haber podido dar sentido al mensaje que se está recibiendo. P. Quintanilla, en “La Comprensión del otro” (2019), explica que “comprender es más un asunto de habilidad, técnica e ingenio que de seguir reglas preestablecidas”.

Daré un ejemplo cotidiano: si mi bebé dice “acatilla” está diciendo que quiere una “zapatilla”, entonces al haberlo comprendido podré actuar en consecuencia. Una persona que no está familiarizada con ese código debería ingeniarse cómo comprender qué es “acatilla” para poder dar sentido y actuar.

En mi experiencia como mediador podría afirmar que la técnica a aplicar -con otro- para desentrañar el sentido de una palabra, frase o modo de expresión se adquiere en la formación como mediadores, mientras que la habilidad y el ingenio florecen con cierta práctica y entrenamiento.

Según Unicef Venezuela “Habilidades para la Vida. Herramientas para el Buen Trato y la Prevención de la Violencia” (2017) las habilidades de una persona están compuestas por “las reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha generado durante el proceso de aprendizaje de conocimientos específicos”.

Tomaré de esta definición lo que respecta a “pautas de conducta” y a ciertas “acciones” –principalmente, mentales- que considero se pueden promover en la formación en mediación y que facilitan la práctica de la escucha, como acto profesional.

Asumo que la intervención técnica y estratégica del profesional en mediación convoca a desarrollar habilidades y acciones que se pueden ejercitar a la par de las primeras.

F. Torralba (2006) propone algunas condiciones de la escucha. Ellas son: el deseo, la humildad, el discernimiento, la abstención del prejuicio, tomarse el tiempo, desinflar el ego y crear silencio. En esta oportunidad me propongo utilizar dichas categorías desde el enfoque de habilidades y acciones para entrenar la escucha en mediación. Yo propondré otro orden para explicitarlas.

1-Crear silencio.

F. Torralba se refiere a crear silencio físico y también interior, haciendo más hincapié en este segundo aspecto. Esta habilidad exige callar la voz interior y exterior, suspender nuestros juicios y expresiones por unos momentos. Esto le permite a nuestra mente hacer espacio para receptar. En general, solemos silenciar el exterior y nos orientamos a escuchar el parloteo interior, todo eso mientras escuchamos a alguien. El ejercicio de la imparcialidad y neutralidad es útil y no es suficiente. Entretanto, nuestra mente dice: “esto es muy interesante”, “a mí me pasó – no me pasó”, “me parece muy bueno/muy malo”, “estoy de acuerdo/no estoy de acuerdo, porque” o “esta persona no tiene idea de lo que habla”, y así toda clase de ruidos que se suman a la escucha. Por tanto, debemos practicar silenciar esa voz interior y habilitar una escucha total.

2-La abstención del prejuicio.

Este es un aspecto que se trabaja muchísimo en la formación de mediación y está vinculado al anterior. El prejuicio opera como un mecanismo de defensa que ubica al otro en una imagen difícil de modificar. En ocasiones obtura la posibilidad de escuchar al otro, puede cerrar la mente y los sentidos. Abstenerse de aplicar el prejuicio se convierte en una habilidad, si se practica. El prejuicio, sea positivo o negativo, inhabilita el discernimiento previo a la escucha. El autor citado propone instalarse en la duda y en el método.

3-Desinflar el ego.

Si observamos nuestra conducta cuando escuchamos a alguien podemos notar cuánto de nuestra atención está dirigida a contestar (la versión propia) y cuánto de ella está orientada a receptar al otro (su versión). Notaremos que hacemos mayor hincapié en la primera y, por tanto, dejamos muy poco espacio para alojar y escuchar al otro aplicando las habilidades que más arriba vengo mencionando. Escuchar al otro requiere ser hábiles en detectar a tiempo el enfoque que estoy aplicando (es decir: para contestar o para receptar). Requiere ser hábiles para frenar el parloteo interno y dedicarnos a recibir lo que el otro esté comunicando; dicho de otro modo, no seremos capaces de escuchar a otro si todo el rato estamos llenándonos de nosotros mismos.

4-El discernimiento previo a la escucha.

Cultivar esta habilidad nos permite orientar nuestra mente en un enfoque de alteridad, es decir hacia el otro. Este ejercicio conlleva la disposición a buscar las razones que motivan a la persona a expresar lo que dice.

F. Torralba expresa que es la “voluntad de descifrar el mensaje del otro, de entender qué dice, y sobre todo el porqué de que lo diga como lo dice”. Puede suceder que en ocasiones temamos o rechacemos lo que el otro tiene para decir y entonces podemos volver a la idea de buscar descifrar y reducir intelectualmente esa barrera interior.

Hasta aquí llegamos hoy. En la siguiente semana conversaremos sobre cultivar tres acciones y hacernos hábiles en ellas: desear, actuar con humildad y tomarse el tiempo.

Además, propondré un ejercicio de autodiagnóstico para chequear cómo entramos en una conversación cuando vamos a escuchar a otro.

(*) Mediador.