Tras el video falso, Llaryora pidió avanzar en regulaciones sobre la inteligencia artificial

En medio de la polémica por la difusión de un video falso generado con inteligencia artificial, en el que se simulan su voz e imagen, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió por primera vez públicamente al hecho. El material fue compartido en redes sociales por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, y generó un fuerte repudio desde distintos sectores.

“Me han injuriado, y eso siempre duele. A cualquiera le duele cuando lo injurian”, expresó el mandatario en Río Cuarto, durante la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Formación Profesional con orientación en Tecnología Aplicada al Agro.

Llaryora cuestionó duramente el uso de herramientas tecnológicas con fines de manipulación y desinformación. “La inteligencia artificial es un nuevo debate, pero la injuria no. La injuria siempre duele”, dijo, al tiempo que lamentó la falta de una retractación por parte de quienes difundieron el material. “Todavía sigo esperando que por lo menos me pidan una disculpa y retiren el video, cosa que no han hecho”, agregó.

El gobernador también aprovechó el contexto educativo del acto para reflexionar sobre la gravedad de este tipo de prácticas. “Esto está mal y no hay que hacérselo a nadie, porque después es difícil reparar. La injuria duele, llega, no para. Piénsenlo antes de hacer cualquier cosa, porque después es difícil arrepentirse”, advirtió.

Finalmente, Llaryora reclamó avanzar en marcos normativos que regulen el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, especialmente cuando se utilizan para dañar la imagen pública de una persona. “Ahora hará falta legislar. Lamentablemente, yo espero una disculpa, que retiren el video, y que avance la legislación para que estas cosas se penen y no se vuelvan a hacer. Legitimar o naturalizar esto es como decir ‘ah, está bien’, y no lo está”, concluyó.