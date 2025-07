Senador por Salta hace responsable a Milei, “civil y penalmente”, por el deterioro de rutas nacionales

El senador nacional Sergio Leavy (Unidad Ciudadana-Salta) afirmó hoy que “hay una situación muy grave” por la falta de mantenimiento en rutas nacionales, y explicó que denunció al presidente Javier Milei haciéndolo “responsable, civil y penalmente, de la vida y los bienes de todos los salteños”.

En declaraciones al programa RPM que se emite por Radio Splendid, Leavy relató que en Salta, por la falta de mantenimiento y el deterioro en las rutas, son “los intendentes y los propios vecinos” quienes hacen algunas reparaciones precarias para evitar accidentes.

“Hoy vos ves tapando agujeros a un concejal o a los vecinos. A veces los dos intendentes de Tartagal y General Mosconi hacen bacheo en las rutas nacionales. Entonces, bueno, empezá a darte cuenta de que hay una situación muy grave”, señaló el legislador.

El parlamentario puntualizó que hizo “quince intimaciones al presidente de la Nación, porque tengo 15 tramos en la provincia de Salta, que son rutas nacionales”, entre las que enumeró “la 9, la 34, la 50, la 81, la 16, la 40 y la 68”, y recalcó que “ni las que están con peaje están en buenas condiciones”.

“Hay rutas que no son redituables para su peaje porque tienen poco tránsito. En el norte la mayoría de las rutas no tienen gran tránsito. Esas rutas si no la arregla el Estado quién las arregla”, se preguntó.

Explicó que en enero de este año “se recaudaron por el impuesto a los combustibles 600.000 millones de pesos”, de los cuales corresponden “unos 88.000 para Vialidad Nacional”, pero a ese organismo ahora eliminado “le mandaron solo 18.000 millones para pagar los sueldos. Es grave, es terrible lo que pasa”, subrayó.

Leavy dijo que “es la primera vez en la historia” que la Argentina está dos años seguidos sin Presupuesto Nacional, y advirtió que “hoy la Oficina de Presupuesto del Congreso está diciendo que se acabó el superávit, que va a haber 1 billón de déficit y que cuando contabilicen todo, con la deuda, son 2 billones”.