RIGI: Economía confirmó que ya evalúa 6 proyectos que suman US$7.820 millones

El Gobierno reveló que ya recibió la adhesión de los primeros seis proyectos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por un total de US$7.820 millones y precisó que actualmente se encuentran en etapa de evaluación por parte del Ministerio de Economía.

El dato fue dado a conocer por medio del informe de gestión que el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, presentó este miércoles en el Senado, al transmitir que desde el Palacio de Hacienda aseguraron que “a la fecha del presente informe, seis proyectos que se encuentran en proceso de evaluación de adhesión al RIGI suman una inversión inicial total de US$7.820.000.000”.

Además, en el documento se puntualizó que “cuando se alcance un número significativo de solicitudes de adhesión al RIGI que resulten aprobadas, se procederá a evaluar y proyectar una estimación de inversiones hasta la finalización del RIGI” y aclaró que “los beneficios que se otorguen dependerán de la cantidad y tipo de proyectos que aprueben su solicitud al RIGI”

En el mismo apartado del reporte, el Ejecutivo detalló que las provincias que adhirieron al régimen hasta el momento son Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.

Por otro lado, precisó que “en principio las inversiones que se lleven a cabo por los Proyectos Únicos que resulten aprobados en el marco del RIGI, no tienen costo fiscal ya que resultarán inversiones incrementales que no habrían sucedido de no haberse sancionado la ley de incentivo a las grandes inversiones”.

La recepción de las primeras inversiones se dio tras la reglamentación de la operatividad del RIGI que oficializó el Ejecutivo hace un mes, permitiendo que las empresas puedan empezar a postular sus proyectos de inversión a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Al reglamentar la operatividad del régimen quedaron establecidas las condiciones, plazos y requisitos que deben cumplir las empresas para obtener la certificación oficial y encuadrar en los beneficios arancelarios, fiscales y cambiarios que contempla el programa.

Entre finales de octubre y comienzos de noviembre, Economía recibió las primeras propuestas. Teniendo en cuenta que el plazo para la aprobación de cada proyecto son 45 días, desde su postulación en TAD, recién para fin de año podrían quedar validadas las primeras inversiones. El proceso de evaluación está a cargo del Ministerio de Economía.

Los proyectos que se postularon al RIGI

“Parque Solar El Quemado y Anexos”: presentado el 25/10/2024 por LUZ DEL CAMPO S.A. Consiste en el desarrollo de un desarrollo solar fotovoltaico denominado “Parque Solar El Quemado”, previendo una capacidad instalada por un total de 305 MW, a localizarse en la Provincia de Mendoza (a 4 km al noroeste del nuevo punto de ingreso sobre RN 40, km 3352,5, a 13km de la localidad de Jocolí, Departamento de Las Heras).

Proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW): presentado por la SUCURSAL DEDICADA DE GALAN LITIO SA. El proyecto prevé la producción de cloruro de litio de alta calidad, con una producción de 12.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), a localizarse en la provincia de Catamarca, en la cuenca de Hombre Muerto (a 90 km al norte de la localidad de Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca).

Sal de Oro: presentado por la firma POSCO ARGENTINA SAU. Consiste en la construcción de dos complejos extractivo-industriales a la que en su primera etapa implica:

(a) planta para extracción de litio con capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales de fosfato de litio ubicado en el yacimiento localizado en el Salar del Hombre Muerto y

(b) planta procesadora de fosfato de litio para la producción de hidróxido de litio de grado batería, en el Departamento de General Güemes; ambos procesos íntegramente en la provincia de Salta. La segunda etapa, prevé la construcción de una única planta destinada a la producción carbonato de litio (Li2CO3) con una capacidad aproximada de 23.000 toneladas al año, con grado técnico.

Gualcamayo: se trata de una inversión de US$1000 millones, anunciada también por el Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Se trata de un proyecto presentado por Minas Argentinas SA, empresa integrante del AISA Group. La operadora de la Mina Gualcamayo se convirtió en la primera empresa con base en San Juan en adherirse formalmente y es, hasta ahora, el mayor monto de dinero comprometido bajo este sistema en toda la región.

Vaca Muerta Sur: impulsado por YPF en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía y Pluspetrol, y las empresas internacionales Chevron y Shell. Con una inversión inicial de US$2.500 millones, que puede llegar a US$3.000 millones, se construirá la infraestructura necesaria en Neuquén y Río Negro para permitir que la Argentina duplique las exportaciones de petróleo en los próximos dos años.

Proyecto de Licuefacción de Gas Natural Southern Energy: propiedad de Pan American Energy (PAE) y Golar LNG, presentó un proyecto para instalar una barcaza en el Golfo de San Matías, Río Negro, para producir Gas Natural Licuado (GNL). La inversión es de aproximadamente US$2.900 millones en los próximos 10 años, y llegará a US$7.000 millones en los 20 años de vida útil esperada.