Según trascendió, aunque no se conoció el DNU de rigor porque la página web del Boletín Oficial de la Nación no funciona, el Gobierno Nacional declararía feriado nacional el martes 20 de diciembre, para que se festeje la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección Argentina en las inmediaciones del Obelisco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La decisión cayó mal en el arco opositor y varios referentes manifestaron su desacuerdo con la medida en las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el titular del interbloque de JxC en el Senado, el mendocino Alfredo Cornejo, estimó que es innecesario “someter a todo el país” con un feriado nacional y “paralizar la producción y la educación” por un festejo que se realizará en suelo porteño.

La titular de PRO, Patricia Bullrich, también se quejó. “¡Bienvenidos, Campeones del Mundo! Recibamos a Messi y a la Selección con los valores que compartimos con ellos: los del esfuerzo y el trabajo. #YoFestejoTrabajando”.

Por su parte, el diputado radical Pedro Galimberti (Ente Ríos) sostuvo que la Selección trabajó duro para darnos la tercera copa mundial de Fútbol y valoro que “contra esos valores” el presidente de la Nación y FdT “paralizan el país con un feriado innecesario” .

“El trabajo y el esfuerzo se homenajean con más esfuerzo y más trabajo. Basta de demagogia populista”, añadió.

Por su parte, el diputado de la CC-ARI Rubén Manzi planteó: “Lunes, asueto administrativo; martes, feriado nacional; viernes, asueto…. ¿No se les está yendo la mano? La Argentina necesita trabajar para salir adelante”.

“Todo lo que nos enseñó la selección (esfuerzo, humildad, trabajo) es lo que ustedes desalientan”, acotó, citando las cuentas de la Rosada y de Alberto Fernández.

En tanto, la diputada nacional porteña Sabrina Ajmechet (PRO) disparó: “El gobierno nos somete constantemente a vivir en una locura. No sabemos si mañana es feriado o no. Circula un decreto que es fake y los ciudadanos no sabemos cómo organizar nuestro día de mañana. Este nivel de improvisación y de maltrato no se soporta, arruinan hasta lo más feliz”.

En la misma línea, el neuquino Francisco Sánchez (PRO) opinó: “Argentina tiene que aprender del ejemplo de trabajo, esfuerzo, productividad de la selección de Messi, Scaloni y compañía. Un asueto es contrario a esos valores, es solo un acto de populismo desesperado”.

El liberal José Luis Espert también acudió a la redes para fustigar el hasta el momento trascendido. “Feriado nacional por la llegada de la Selección y llaman este miércoles a sesión de Diputados con 48 horas de anticipación para tratar 21 proyectos de ley, ninguno prioritario para la gente. Peronia”.

El ex senador Esteban Bullrich, quien pese al avance de su enfermedad salió a la calle el domingo, manifestó: “Si declaramos asueto o feriado para recibir a la selección, no entendimos el ejemplo que nos dieron”.