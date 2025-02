Minuto a minuto de la búsqueda de Lian en Córdoba: el fiscal dijo que no hay resultados positivos

12:29

Malas condiciones de tiempo para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes alerta naranja por altas temperaturas en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, con una máxima por arriba de los 36°.

Asimismo, se espera que a partir de esta tarde-noche comience el mal pronóstico con tormentas aisladas.

Sin embargo, las próximas jornadas la situación meteorológica va a empeorar ya que tanto martes como miércoles se esperan tormentas fuentes durante todo el día.

12:18

El fiscal general desde los rastrillajes: “No hemos tenido resultados positivos”

Juan Manuel Delgado, fiscal general de Córdoba, habló desde el lugar donde se realizan los peritajes y dijo que hay secreto de sumario en la causa.

“No hemos tenido resultados positivos, peritamos tanto afuera como adentro del predio”, contó Delgado acerca de cómo avanzan los operativos.

En este marco, el fiscal sostuvo que no puede dar mayores detalles de la causa ya que hay secreto de sumario, aunque sí contó que hay personas que están declarando en este momento, entre ellos menores.

“Hay tres camionetas blancas secuestradas, más once celulares. No hay detenidos”, sumó.

Por último, manifestó que se están recepcionando todas las hipótesis posibles.

11:00

Guadalupe Lucero y Lian Flores: dos desapariciones con similitudes

Los casos de Guadalupe Lucero y Lian Flores, ambos pequeños desaparecidos en la Argentina, tienen varias similitudes y hay hermetismo para saber qué pasó con cada uno de ellos. La niña fue vista por última vez en junio de 2021 en San Luis y el pequeño este último fin de semana en Córdoba.

10:36

Allanamiento

En la noche del domingo se llevó a cabo un allanamiento, que finalizó con el secuestro de una camioneta Toyota Hilux y cinco teléfonos.

09:34

Un vecino dijo haber visto una camioneta

Raúl, vecino de la familia de Lian, dijo haber visto una camioneta blanca al momento en el que el pequeño fue visto por última vez el sábado por la tarde.

08:51

Cómo es Ballesteros Sud, la localidad cordobesa en la que desapareció Lian

El Censo 2022 indica que en Ballesteros Sud hay 649 habitantes, 225 casas y 1,3 kilómetros cuadrados. Estos números generan aun mayor preocupación ya que genera dudas no tener novedades sobre el niño.

La búsqueda de Lian Gael Flores Soraire, de 3 años, continúa de manera constante en la provincia de Córdoba a casi 48 horas de su desaparición. El operativo siguió durante toda la madrugada con elementos de visión nocturna.

Lian fue visto por última vez en la tarde del sábado en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud cuando, según declaró su padre, todos se fueron a dormir y la siesta y al despertar no lo vieron más.

Tras la denuncia, se dio inicio a un amplio operativo y en la madrugada de este lunes desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se intensificó la búsqueda del pequeño en un “trabajo coordinado con despliegue de recursos humanos y tecnológicos”.

Minuto a minuto de la búsqueda de Lian en Córdoba: el fiscal dijo que no hay resultados positivos

En este sentido, se incorporaron drones de visión nocturna con cámaras de alta definición y con detección de mapa de calor. A su vez, continúa el trabajo en conjunto con el personal del DUAR.

En las últimas horas el Ministerio de Seguridad Nacional y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas anunciaron que se activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Lian.

Continúa la labor de los efectivos de la Departamental Unión, DUAR, Patrulla Rural y Bomberos Voluntarios.