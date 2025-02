“Los jueces están designados en comisión y esa es la decisión del Presidente”, dijo Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó que los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla “están designados en comisión” y dijo que esa “es la decisión” de Javier Milei, a la vez que indicó que “no hay mucho más que aclarar”.

“Los jueces están designados en comisión y esa es la decisión del presidente y es lo que está ocurriendo y se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así. No hay mucho más para aclarar, después de un año que el Senado teniendo pliegos de dos personas, que cumplían con los requisitos técnicos y de idoneidad, no han logrado avanzar y, por supuesto, está dentro de las atribuciones constitucionales del Presidente, está de más aclararlo”, expresó.

Dijo también que ”nosotros lo hemos dicho siempre: la instancia de nombrar jueces en comisión iba a estar siempre sujeta a que entendamos que la Justicia podía tener algún tipo de inconveniente en su funcionamiento y entendemos también que prácticamente ha pasado un año desde la presentación de los pliegos y que, habiendo pasado todas las instancias necesarias, no se ha logrado que el Senado apruebe efectivamente los pliegos o que le dé curso a los pliegos, lo cual nos apena mucho y entendemos que, efectivamente, era el momento de nombrarlos en comisión, en tanto y en cuanto dure el período legislativo ordinario”.

“El resto del proceso que tenga que seguir en la Cámara de Senadores es un tema que sigue siendo responsabilidad de la Cámara de Senadores, no entendiendo bien las razones… habiendo cumplido con los requisitos técnicos y de idoneidad que haya ocurrido lo que ocurrió, porque, en definitiva, no estamos hablando de cuestiones partidarias, estamos hablando de cuestiones técnicas y de idoneidad, las cuales están cumplidas de sobremanera por ambos”, aseveró.

Además, dijo: “De hecho uno de los dos llegó a tener dictamen. Así que, simplemente es la decisión del Presidente de avanzar y de que la Justicia sea, en el caso de la Corte Suprema, con la importancia que reviste el máximo tribunal, por supuesto, de tener a todos sus miembros después de un año sin que esto avance como corresponde en el Senado. Así que, veremos cómo se siguen desenvolviendo los hechos. No hay mucho más para… no hay futurología para hacer acá”.