La CGT anunció dos paros docentes para febrero y marzo

Los sindicatos docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvieron no arrancar con el calendario escolar y anunciaron dos paros nacionales: uno para el 24 de febrero y otro para el 5 de marzo.

El motivo es el reclamo de las paritarias “planchadas” desde el año pasado e informaron que continuarán con más medidas si, desde el Gobierno Nacional, no atienden su reclamo.

El gremio docente público provincial, la Unión de Educadores (UEPC) no resolvió aún la convocatoria al paro para el lunes, aunque se descuenta que adherirá.