Francos: «El Presidente me eligió porque con la política se le hace complicado, no la entiende»

El nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que, como parte de su designación en reemplazo de Nicolás Posse, avanzará en una revisión de los distintos funcionarios que están bajo su órbita para “analizar la gestión, la eficiencia, el momento, las circunstancias”, aunque aclaró que cualquier cambio será «consensuado» con el presidente Javier Milei.

Las declaraciones fueron en diálogo con Esta Mañana, el programa radial que conduce Marcelo Longobardi. Sobre la figura del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, confirmó que seguirá en el puesto: «es una pieza fundamental». El hasta ahora ministro del Interior señaló que el Presidente le pidió que Ronaldi continúe en el cargo.

Consultado si en su nuevo cargo tendrá el rol de generar diálogo con la clase política. “Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”, contestó.

Francos confirmó que Federico Sturzenegger ingresará al Gabinete, pero aún no está determinado en qué cargo. “Es una figura clave con miras a la desregulación del sistema; tuvo mucho que ver en la conformación del DNU y la Ley Bases original, y trabaja en cómo simplificar el Estado. Será una incorporación importante en el gabinete, no está definido el nombre del cargo”, señaló.