Fórmula 1: mal finde para Colapinto que ni siquiera pudo largar

El piloto argentino que debía iniciar la competencia desde boxes, acusó problemas técnicos en su Alpine y no pudo ser de la partida en Silverstone. El pilarense no ocultó su frustración. La carrera fue ganada por Lando Norris con MacLaren.



El argentino Franco Colapinto vivió un domingo frustrante en Silverstone debido a que no pudo ser parte del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 tras sufrir un fallo técnico en su monoplaza de Alpine cuando se disponía a largar desde boxes.

El vehículo no respondió al momento del contacto y Colapinto debió abandonar antes del inicio de la competencia, lo que sorprendió a los propios miembros del equipo Alpine.

El fin de semana ya había comenzado cuesta arriba para el joven de Pilar, que había clasificado último, y Alpine había decidido cambiar componentes de la unidad de potencia, lo que obligaba a Colapinto a partir desde el pit lane.

Sin embargo, al momento de encender el auto para salir a pista, el sistema falló y el monoplaza quedó detenido dentro de los pits, lo que le impidió avanzar hacia la carrera.

La frustración del piloto quedó registrada en la comunicación por radio con su ingeniero, Stuart Barlow: “¡Algo está roto! ¿Qué carajos? ¿Qué? Dios mío…”, exclamó Colapinto, visiblemente afectado. “Es lo mismo que en Barcelona, es lo mismo”, agregó, haciendo referencia a un problema similar sufrido en una carrera anterior.

Barlow intentó guiarlo: “Estamos en segunda marcha. Inicio del MGU-K, por favor”. Pero la situación no se resolvió. “No estoy realmente seguro de qué está mal acá, amigo. Se nos trabó la marcha y no podemos salir”, explicó el ingeniero. Colapinto, resignado, cerró: “Dios mío. ¿Cómo? No lo puedo creer. Amigo…”

La palabra de Colapinto

“Hicimos varios cambios en el auto. Cambiamos el motor, toda la unidad de potencia. Por eso largo desde boxes, para no penalizar otra carrera”, aseguró el argentino para ESPN en la previa de la carrera.

Y añadió: “Por el problema que tenemos de energía, es mejor la lluvia porque no tenemos ese problema. Para Pierre en especial, que llueva es mucho mejor. Estábamos probando cosas en el auto. Hicimos un cambio para ver si ayuda en un problema que tenemos de balance mecánico”.

Ganó Norris

El piloto de McLaren consiguió su primera victoria en el circuito de su país y celebró en grande con todo el equipo. Segundo puesto para Oscar Piastri y tercer lugar histórico para Nico Hulkenberg, que se subió por primera vez al podio en sus 239 carreras en la F1.

El alemán largó en el puesto 19 la carrera y aprovechó la lluvia para avanzar en la competencia. Hamilton llegó en el puesto 4, mientras que Verstappen llegó en el 5° lugar. Alpine volvió a sumar puntos de la mano del sexto puesto de Pierre Gasly. Stroll, Albon, Alonso y Russell completaron los primeros 10.