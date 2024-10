En Diputados, Torrendell dijo que el presupuesto educativo trepará al 5% del PBI

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, dijo que el presupuesto asignado para 2025 trepará al 5% del PBI, recuperando el porcentaje de inversión de 2012.

Al exponer en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja en el marco de la discusión del Presupuesto 2025, el funcionario del Ministerio de Capital Humano resaltó que “de ninguna manera se puede comparar un presupuesto realizado, como se ha hecho hasta ahora, sobre la base de endeudamiento y emisión, con uno realizado con déficit cero” porque “las conclusiones terminan siendo profundamente injustas”.

En ese marco, postuló que lo que sí es “fácil de entender” es cuál es el porcentaje que educación tuvo “dentro de la torta del presupuesto nacional”. El funcionario recordó que luego de 2012 la inversión educativa cayó en términos reales, con la excepción del 2023, en un contexto de “fuerte emisión monetaria”, cuando se llegó al 6%.

En otro orden, aseguró que aseguró que “el problema no son las cantidades” de recursos invertidos sino “hacer una dirección inteligente” para potenciar los aprendizajes.

Explicó que el gobierno impulsa un cambio paradigma que implica pasar de una concepción del derecho y del deber a la educación de una forma “abstracta y declamatoria” a “la concepción de un derecho a la educación que se centre en aprendizajes reales para todos”.

Según planteó, ello supone “generar mayor libertad educativa” y “al mismo tiempo lograr una equidad en los resultados de aprendizaje”.

En lo que refiere a la educación básica y obligatoria (inicial, primaria y secundaria), Torrendell dijo que hay que en poner el foco en la alfabetización. “Los resultados de distintas evaluaciones, tanto las nacionales como Aprender, las regionales que hace la UNESCO o Pisa nos muestran que la Argentina tiene un desafío grande”, advirtió.

Al respecto, puntualizó que los organismos internacionales otorgaron créditos cercanos a los 200 millones de dólares durante los próximos años para respaldar lo que el presupuesto asigna en materia de educación.

Resaltó que el segundo eje prioritario es la conectividad, asociada a la disponibilidad de un sistema en línea que pueda proveer información a distintos funcionarios, a las provincias y a la Nación. “Eso también está expresado en el Presupuesto. Tenemos que poder concluir en la primera parte del año todo el sistema de cédula escolar, la base homologada y la inclusión allí de los resultados de las evaluaciones para poder brindar información desagregada de tal manera de consolidar efectivamente los aprendizajes”, detalló.

“No va a haber aprendizaje, no va a haber alfabetización si simultáneamente no la respaldamos con el uso de información adecuada para la mejora en cada una de las escuelas y en cada uno de los sistemas provinciales”, sumó.

Torrendell defendió la idea de hacer una inversión inteligente de los recursos asignados a la educación. “Hoy estamos transfiriendo los recursos a las provincias y a las universidades al finalizar cada mes o a lo sumo en los primeros 2, 3 días hábiles del mes que sigue, de tal forma que todos han reconocido que efectivamente en esa materia hay un manejo eficiente. Eso que en otro tiempo puede parecer un tema no relevante, hoy se ha convertido en una marca de esta gestión del Ministerio de Capital Humano”, aseveró, y recalcó que “hasta poco tiempo atrás” las transferencias de recursos acumulaban retrasos. “Eso también ha implicado un mejor trabajo de rendición de cuentas por parte de las provincias y también estamos trabajando en esa línea con las universidades”, agregó.

Para Torrendell, sin rendición de cuentas no se puede saber si muchos de los recursos invertidos hasta el momento, sobre todo los vinculados a la inversión en tecnología, tuvieron o no algún impacto en materia de aprendizaje porque no se evaluó.

También habló de que evidencias de una “inversión que no es productiva en términos de aprendizajes” y valoró que tiene que ver con que a la vez hubo una “inversión dispersa”.

“Contrariamente a lo que han dicho algunos, que ha habido algunos recortes en líneas del presupuesto, al revés, lo que nosotros hemos hecho es agrupar líneas del presupuesto de tal manera de ordenar mejor la forma de invertir los recursos y efectivamente evitando la dispersión”, puntualizó.

El secretario dijo además que con su equipo de trabajo detectaron “una fuerte distribución inequitativa de los recursos en educación” y concluyó que se le estan dando más recursos a los alumnos que más tienen por sobre los que menos tienen.

En el campo de la educación superior, concretamente de las universidades, precisó que “el presupuesto equivale a dos tercios del presupuesto de la Secretaría de Educación. “Eso implica casi unos 4 billones de pesos invertidos”, añadió.

A propósito de la educación universitaria, subrayó que habrá un seguimiento más exhaustivo de las trayectorias con el objetivo de que los alumnos “se gradúen efectivamente”.

“El compromiso es, por parte del gobierno, es el afianzamiento de la educación superior”, afirmó Torrendell.

Sobre la política salarial, dijo que “deberá continuar debatiéndose y acordándose y continuando el diálogo como se ha tenido hasta ahora con los gremios y con las universidades” en el marco de la premisa de “déficit cero” del Gobierno de Javier Milei.