El vice de la Sociedad Rural descartó un ataque vegano y habló de “conjeturas” que involucran al Gobierno

Marcos Pereda, vice presidente de la Sociedad Rural Argentina. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas.

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, descartó un ataque vegano a raíz del hallazgo de explosivos en el predio del barrio de Palermo, y habló de “conjeturas” que involucran al Gobierno, aunque planteó que “es muy temprano para hacer especulaciones”.

“Hacer especulaciones temprano, como estamos todavía, en un momento donde no tenemos ni siquiera perspectiva, y sin ningún dato más fáctico desde el lado de las investigaciones, me parece un poco prematuro”, sostuvo en una entrevista que brindó a Rock and Pop.

En la misma línea, aseguró que no se arriesga “a hacer ningún tipo de conjetura”, pero rechazó la posibilidad de que activistas veganos hayan atacado la sede al argumentar que las acciones suelen argumentarse con mensajes.

Consultado por el periodista Ari Paluch, quien planteó un escenario en el que el episodio haya estado motorizado por la molestia del Gobierno ante el rechazo del DNU sobre los fondos de la SIDE, Pereda admitió: “Es una de las conjeturas que corría ayer, pero, como dije, es medio temprano para estar especulando”.

“Todo puede ser en esta Argentina nuestra. Esperemos que sea un hecho aislado y que podamos dar vuelta en la hoja para que podamos seguir trabajando y tengamos un país mejor a través de un campo que tiene un enorme potencial todavía por desarrollar”, pidió.

Por último, contó que su despacho es contiguo al del titular de la SRA, Nicolás Pino, aunque sostuvo que no escuchó la detonación. Además, afirmó que hoy se retomarán las actividades en la sede al tiempo que reveló que se extremarán los cuidados en materia de seguridad. “Daría vuelta la hoja. La Rural sigue gestionando y haciendo lo que tiene que hacer para el sector agropecuario”, concluyó.