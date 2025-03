El Gobierno dice que a Bahía Blanca la deben reconstruir la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el plan de reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca tras el fuerte temporal debe ser diseñado por la provincia de Buenos Aires y el municipio, aunque aclaró que la Nación “acompañará”.

“El plan de para reconstruir la ciudad es un tema que tiene que ver con el municipio y con la provincia y todo que la Nación puede hacer económicamente para apoyar esta circunstancia o la hará”, definió en declaraciones radiales.

En la misma línea, resaltó: “No es que esté tirando en absoluto la pelota para la provincia, pero la organización de eso es de la provincia de Buenos Aires y ellos tienen que decirnos de qué manera podemos colaborar con ellos y ayudarlos”.

Tras el fuerte temporal que azotó a Bahía Blanca, que generó destrozos y 16 víctimas fatales, el titular de ministros admitió que demandará tiempo recuperar a la ciudad, y sostuvo que desde el Poder Ejecutivo tratarán de “ayudar al gobierno de la provincia en todo lo que sea necesario”.

“Ni siquiera creo que se nos ocurre no estar juntos, trabajando unidos para dar una mano y solucionar los problemas que existan. Cada uno dentro de la esfera de sus responsabilidades”, destacó sobre la coordinación existente entre el gobierno municipal, el provincial y el nacional.

Asimismo, insistió: “La reestructuración tendrá que ser una planificación que haga la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional acompañará en todo lo que pueda en la situación. Uno tiene que respetar un poco las jurisdicciones y la responsabilidad que tiene cada uno”.

Luego de que el Ministerio de Economía enviara 10 mil millones para la asistencia a la ciudad, a raíz de un pedido del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, con quien Francos mantiene permanente comunicación, el funcionario nacional aclaró que se trató de un primer pedido y no descarta un nuevo giro.

“Después iremos viendo cómo la provincia con sus fondos y la Nación con sus fondos, arman esta reconstrucción de la que estamos hablando”, afirmó, y aclaró: “El Gobierno Nacional está dispuesto a apoyar porque es una responsabilidad. No hay un monto establecido, hay una voluntad y vocación de colaborar con el gobierno de la provincia y con el municipio de Bahía Blanca”.

En otro pasaje de la entrevista, Francos reveló que el presidente Javier Milei evalúa la posibilidad de viajar a la ciudad afectada, aunque especificó que “evaluará cuál es el momento en que más se necesita ese apoyo emocional” para asistir.

“El Presidente está siguiendo y le da instrucciones a sus ministros para participar en cómo se elabora la planificación para la reconstrucción. Está atento a lo que sucede”, destacó.

Por último, reafirmó la decisión del libertario de que la construcción de la obra pública la impulse el sector privado, y acusó a la administración peronista por las consecuencias de las catástrofes naturales. ¿

“No es que estemos cerrados a analizar un tema y dentro de las competencias que tiene Provincia y Nación, estamos dispuestos a hacer lo que corresponda para aliviar la situación y para prevenir futuro”, resaltó, y concluyó: “Este Gobierno lleva un año en el ejercicio de la administración nacional. Hubo 20 años anteriores en los que la responsabilidad estuvo a cargo del que gobierna la provincia de Buenos Aires, salvo cuatro años de gobierno del PRO”.