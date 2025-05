Dólares del colchón: ARCA exige adhesión provincial y amenaza con cortar información fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza con la instrumentación de las medidas anunciadas en el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” e instó a las provincias a adherirse advirtiendo que de lo contrario dejarán de contar con acceso a la información fiscal recabada a nivel nacional.

El organismo recaudador convocó a cada una de las provincias a la firma de un nuevo convenio de intercambio de información con el objetivo de “garantizar las condiciones establecidas en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, preservando la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos en cada una de las 24 jurisdicciones”.

En este marco, anticipó que “aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)”.

Con esta postura, que busca asegurar el acompañamiento provincial, desde el ente nacional consideran que “el gobierno avanza y garantiza la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran, convocando a los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

La ofensiva de la administración de Javier Milei se da luego de que el gobierno de Axel Kicillof cuestione el plan oficial para facilitar el uso de los dólares del colchón calificándolo como un “blanqueo encubierto” y ratifique la continuidad de sus controles tributarios.

Al respecto, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, aseguró que “ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control”, aclarando que “los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”.

En ese sentido, remarcó que “desde ARBA vamos a seguir garantizando el cumplimiento tributario con las herramientas que nos otorga la ley”, afirmando que “nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde”, al señalar que “esa es la única forma de construir un sistema justo y de recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad”.