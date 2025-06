Boca Juniors debuta en el Mundial de Clubes con el regreso de Miguel Ángel Russo y la baja de Cavani

El esperado Mundial de Clubes arranca para Boca Juniors este lunes a las 19 (hora de Argentina), con un desafío de alto calibre frente al Benfica en el Hard Rock Stadium de Miami. Este encuentro no solo marca el inicio de la travesía Xeneize en el torneo, sino también el tercer ciclo de Miguel Ángel Russo al frente del equipo, una noticia que genera gran expectativa entre los hinchas.

Sin embargo, no todo es alegría en la previa, ya que Edinson Cavani, una de las principales figuras del plantel, no estará disponible. El delantero uruguayo sufre un desgarro en el gemelo, obligando a Russo a reajustar su once inicial, que presentará varias modificaciones respecto a la última alineación que disputó el partido oficial ante Independiente, el 19 de mayo.

El partido podrá seguirse en Argentina a través de Telefe, DSports, Disney+ Premium, DGO y DAZN, brindando múltiples opciones para los fanáticos que no quieran perderse el debut.

El Benfica busca revancha en el torneo

Por su parte, el Benfica, dirigido por Bruno Lage, llega a este Mundial de Clubes con la necesidad de enderezar el rumbo tras una decepcionante temporada en Portugal. Las “Águilas” no lograron levantar ningún título, perdiendo la final de la Copa de Portugal ante el Sporting de Lisboa y conformándose con el subcampeonato en la Primeira Liga.

A pesar de no ser considerados favoritos al título, el conjunto portugués tiene como objetivo primordial superar la fase de grupos, lo que hace crucial conseguir un buen resultado frente a Boca. En sus filas, el Benfica cuenta con una importante presencia argentina, incluyendo a dos campeones del mundo: Ángel Di María (quien se unirá a Rosario Central tras el Mundial de Clubes) y Nicolás Otamendi, además del joven delantero Gianluca Prestianni.

El choque promete ser un duelo vibrante entre dos equipos con realidades y ambiciones distintas, pero con un objetivo en común: empezar el Mundial de Clubes con el pie derecho.