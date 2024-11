Aerolíneas: a pesar del acuerdo con los gremios, se privatiza, admiten

El Secretario de Transporte, Franco Mogetta, ratificó que el Gobierno nacional mantiene el objetivo de privatizar Aerolíneas Argentinas y calificó como “histórico” el acuerdo alcanzado entre la empresa y los gremios con los cuales mantenía un conflicto.

“Para Aerolíneas el objetivo sigue siendo el mismo, sacar al Estado del rol de empresario, privatizarla totalmente, que sea 100% gestión privada”, dijo Mogetta en declaraciones radiales, tras el extenso conflicto gremial.

El funcionario añadió que no se tiene en cuenta “lo que dicen los gremios, es una decisión del único accionista que tiene la compañía, que es el Estado Nacional, así que no es algo que tengamos que consultar con los gremios”.

No obstante aclaró que tratan “de escuchar a la gente que trabaja y que trabaja responsablemente. Y la verdad es que la mayoría de los trabajadores que cumplen con sus tareas de manera profesional, con responsabilidad, lo que quieren es trabajar. Entonces si el empleador es privado o estatal, a la gran parte de los trabajadores comunes les da lo mismo”.

En cuanto al acuerdo alcanzado con los gremios, dijo que “es histórico teniendo en cuenta que lo único que se había hecho hasta acá era lo contrario, otorgar por parte de gobiernos anteriores cada vez más privilegios ante la embestida de los sindicatos”.

“Por primera vez en la historia, un gobierno se plantó en defensa de las arcas del Estado y de los ciudadanos, de los argentinos. Porque en definitiva, lo que estamos haciendo es cambiar la realidad para que la industria aerocomercial se pueda desarrollar de una vez por todas y generar mejor servicio a precios más razonables, más accesibles para quienes necesiten usar este servicio”, puntualizó.

Y en ese sentido afirmó que lo hicieron “con un norte claro. Por un lado, el gobierno se plantó, no cedió ante esas presiones, pero no de manera pasiva. Sino que también se han tomado medidas que nunca antes se habían tomado”.

“Se ha sancionado al personal con suspensiones, con descuento de los días de las medidas, se ha despedido a los que hicieron esa salvajada de dejar gente encerrada cuando antes justamente lo que hacían gobiernos anteriores era torcer, levantaban la pata del acelerador y reincorporaban a los trabajadores, le daban más beneficios”, señaló.

“Nosotros –dijo- nos mantuvimos firmes siempre desde el principio y creo que fue un proceso en el cual maduró un poco la discusión interna, que también habían tenido hacia adentro los gremios con sus propias bases y se dieron cuenta de que a Javier Milei no le iban a torcer el brazo con los métodos tradicionales”.

Y remarcó que “Milei no es un presidente tradicional, es un presidente que ustedes ya vieron que tiene una lógica totalmente fuera de lo tradicional y todos los funcionarios que respondemos a él seguimos esa línea y no nos dejamos amedrentar con métodos extorsivos típicos de una Argentina que ya quedó en el pasado”.

Además, manifestó: “Lo conseguimos con coherencia, con firmeza y con la decisión de cambiar de una vez por todas el entorno que cubre a la industria aerocomercial. Que tiene que ver también con un proceso que hemos iniciado con el DNU 70 para acá, con todo el paquete reglamentario por el cual permitimos tripulación extranjera, aeronaves con matrícula extranjera, desregulamos las tarifas, rompimos el monopolio de Intercargo, liberamos el acceso a los mercados para que nuevas aerolíneas puedan empezar a operar, por semana estamos autorizando entre 4 a 6 rutas nuevas”.

“Todo parte de un proceso que ha sido continuo y sigue siendo continuo porque al día de hoy tenemos charlas, conversaciones muy interesantes con operadores para el servicio de rampa, para líneas aéreas, etc. Creemos que estamos ante un momento histórico sin duda”, finalizó.