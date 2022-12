Alcanza tanto la categoría A como la B. Lo dispuso la Cámara Civil, Comercial y Contencioso-administrativa de Primera Nominación de Río Cuarto, una vez evaluados los legajos conformados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba

Cámara Civil, Comercial y Contencioso Administrativo 1° Nominación Río Cuarto

Resolución Administrativa N° 253.

En la ciudad de Río Cuarto, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintidós, los Señores Vocales de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Primera y Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, Dres. Sandra E. Tibaldi de Bertea, Mariana Andrea Pavón, Jorge J. Aita Tagle, Carlos Lescano Zurro, José M. Herrán y Fernanda Bentancourt, reunidos en Colegio ACORDARON:

Y VISTO:

I) Que mediante Resolución Administrativa Número Doscientos cuarenta y seis del 23/09/2021, dictada por ambas Cámaras con competencia específica en materia concursal, se dispuso convocar a inscripción para integrar la Lista de Síndicos (categorías A y B) para la Segunda Circunscripción Judicial, en cumplimiento del Acuerdo Reglamentario Nro. 303, Serie A, del 02/10/1995, del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y de conformidad a las pautas fijadas por el Reglamento Único aprobado por el Alto Cuerpo mediante Acuerdo Reglamentario Nº 958, Serie A, del 09/12/2008 modificado por Acuerdo Reglamentario Nº 1270 del 17/03/2015.

II) Que en la Convocatoria se dispuso que los aspirantes debían presentar las respectivas solicitudes a través del sistema de autogestión en la página web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, anexar los antecedentes en formato PDF y efectuar una declaración jurada respecto de la veracidad de los datos y documentación acompañada. Dicho organismo, previo verificar el cumplimiento de las condiciones y datos exigidos por los arts. 3 a 5 del reglamento, remitió a las Cámaras convocantes la nómina de estudios y los profesionales inscriptos. Concretados los pasos mencionados, corresponde a las Cámaras conformar la lista de síndicos en base al sistema de preferencias dispuesto por el reglamento emanado del Tribunal Superior de Justicia y, de ser necesario, confeccionar el orden de mérito para cubrir las vacantes en la hipótesis prevista por el art. 8 d del mismo.

Y CONSIDERANDO:

I) Que la convocatoria así dispuesta por este Cuerpo Colegiado mediante las Resoluciones precedentemente referenciadas, ha contado con amplia publicidad, y el plazo por el que se la dispuso se encuentra vencido (conf. art. 1, AR 958 del TSJ).

II) Que de los legajos conformados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba con las solicitudes y antecedentes de los aspirantes, se corrobora que se presentaron: a) catorce (14) solicitudes para conformar la lista de Síndicos categoría “A”, y cuarenta y uno (41) para la categoría “B”, para la Sede Judicial de Río Cuarto, b) nueve (9) para conformar la categoría “A” y diez (10) para la categoría “B” de la Sede Judicial de Huinca Renancó y c) once (11) solicitudes para conformar la categoría “A” y veintidós (22) para la categoría “B” de la Sede Judicial de La Carlota.

III) Asimismo, cabe dejar consignado que, luego de revisar todas y cada una de las solicitudes como así también los legajos acompañados y dadas las particulares situaciones que se presentaron en distintos casos en los que se advirtió que no se encontraban debidamente cumplimentados la totalidad de los requisitos previstos por los Acuerdos Reglamentarios 958 y 1.270 (ya citados), este Cuerpo Colegiado mediante la resolución administrativa número doscientos cincuenta (250) del 21/02/2021, emplazó a los postulantes que no cumplieron con el requisito de denunciar horario de atención de seis horas mínimo (Art. 3 A.R. N° 958 y 1270) para que lo hicieran. Mediante la resolución aludida también se dispuso librar oficio a la Oficina de Tramitaciones Electrónicas del Poder Judicial a los fines de solicitar informe sobre sanciones firmes impuestas a los síndicos postulantes. También se ordenó el libramiento de oficio en los casos de denuncia de procesos penales en contra de los postulantes. Por último, mediante dicho resolutorio se habilitó la ampliación de la cantidad de candidatos en la lista de síndicos de la categoría “B”, para el caso que la aplicación del porcentaje correspondiente a los nóveles profesionales no arroje un número entero.

IV) Luego de analizado el cumplimiento de las exigencias formales, corresponde conformar los listados para cada Sede Judicial, considerando las particulares circunstancias que se presentan en cada caso.

V) Respecto de la Convocatoria efectuada para la SEDE JUDICIAL RÍO CUARTO, atento a que para cubrir las listas de Síndicos correspondientes a la categoría “A”, se han postulado catorce (14) estudios contables, y dicha cantidad resulta insuficiente para cubrir la totalidad de vacantes que contempla la Resolución Administrativa que dispuso la convocatoria, es decir, treinta y cinco (35) para la lista de Síndicos titulares y veintiuno (21) para la de Síndicos suplentes, se determina que la totalidad de los estudios inscriptos cubrirán las vacantes de titulares, de manera que ante la insuficiencia de inscriptos no se conformará la lista de suplentes. Cabe puntualizar que todos los estudios inscriptos reúnen los requisitos previstos en el art. 253 del ordenamiento concursal, así como los arts. 3 a 4 del reglamento único para la conformación de listas de Síndicos. No fue necesario efectuar orden de mérito para cubrir los cargos de síndicos Concursales titulares para la categoría “A”, por las circunstancias supra expuestas, quedando conformada la respectiva lista de la siguiente manera:

SEDE JUDICIAL RIO CUARTO –

LISTA A.

1- ESTUDIO CONTABLE ALAMO – URBANI: SARMIENTO ZUCCON, RAUL OMAR Y URBANI, NORBERTO ARMANDO Domicilio constituido: Ituzaingó N° 921. Río Cuarto. Correo electrónico: nurbani780@gmail.com

2- ESTUDIO CONTABLE BERRONDO – OCHETTI: BERRONDO, ALDO ADRIAN Y OCHETTI, MARIANO GUSTAVO Domicilio constituido: Tablada N°48 – Río Cuarto. Correo electrónico: marianoochetti@gmail.com

3- ESTUDIO CONTABLE CAMINOS – BLANGINO: CAMINOS, FABIANA ELIZABETH Y BLANGINO, ALEJANDRA ELISA Domicilio constituido: Constitución N° 852, 5to piso B – Río Cuarto Correo electrónico: sindicasconcursales@gmail.com

4- ESTUDIO CONTABLE RACCA – ARNOLETTI: RACCA, MARIO ALBERTO Y ARNOLETTI, OSCAR IGNACIO Domicilio constituido: Caseros N° 288, 2do piso- Río Cuarto. Correo electrónico: marioracca@hotmail.com

5- ESTUDIO CONTABLE ETCHEVERRY – SALCEDO SALCEDO, NATALIA IVON Y ETCHEVERRY PIEDRABUENA, MARIA FLORENCIA Domicilio constituido: Tablada N° 48, 4to piso – Río Cuarto. Correo electrónico: etcheverrysalcedo@gmail.com

6- ESTUDIO CONTABLE FERREYRA – GARCÍA FERREYRA, SERGIO OMAR Y GARCÍA, ABELARDO ALFREDO Domicilio constituido: Deán Funes N° 470 – Río Cuarto. Correo electrónico: abelardogarciapierini@hotmail.com

7- ESTUDIO CONTABLE GUITMAN – ROMERO CARRANZA GUITMAN, CARLOS JOSÉ Y ROMERO CARRANZA, SANTIAGO Domicilio constituido: Cabrera N° 1110 – Río Cuarto. Correo electrónico: cr.carlos@guitmanyasoc.com.ar

8- ESTUDIO CONTABLE LEDESMA – FERNÁNDEZ FERNANDEZ, MARÍA FERNANDA Y LEDESMA, JUAN CARLOS Domicilio constituido: Belgrano N° 17, 4to piso oficina 12 – Río Cuarto. Correo electrónico: jc.ledesma@estudio-ledesma.com

9- ESTUDIO CONTABLE OCHETTI – FILIPPELLI OCHETTI, GUSTAVO PEDRO Y FILIPPELLI, GUILLERMO JULIO Domicilio constituido: Tablada N° 48, 1er piso – Río Cuarto. Correo electrónico: guillermofilippelli@gmail.com.ar

10- ESTUDIO CONTABLE PALMIOTTI – MARTIN PALMIOTTI, ILEANA EDITH Y MARTIN, SUSANA NIEVES Domicilio constituido: Belgrano N° 17, 4to piso, oficina 12 – Río Cuarto. Correo electrónico: susananievesmartin@gmail.com

11- ESTUDIO CONTABLE RIOS – SPOLLANSKY RIOS, LUIS LEONARDO Y SPOLLANSKY, AGUSTÍN Domicilio constituido: Cabrera N° 1110 – Río Cuarto. Correo electrónico: crleorios@hotmail.com

12- ESTUDIO CONTABLE RODRIGUEZ – NISMAN NISMAN, RAÚL Y RODRIGUEZ, ADOLFO ALBERTO Domicilio constituido: Cabrera N° 1110 – Río Cuarto. Correo electrónico: concursal@esinco.com.ar

13- ESTUDIO CONTABLE RUBIN Y RIBOTTA ASOC. RUBIN, GUSTAVO FIDEL Y RIBOTTA, RAÚL ALBERTO Domicilio constituido: Deán Funes N° 470, 3er piso – Río Cuarto. Correo electrónico: gfrubin@hotmail.com

14- ESTUDIO CONTABLE SALCEDO – TELICZAN SALCEDO, CARLOS ALBERTO Y TELICZAN, ROSA ELENA Domicilio constituido: Tablada N° 48, 4to piso – Río Cuarto. Correo electrónico: estudiosalcedoteliczan@hotmail.com

Para confeccionar la lista de Síndicos correspondiente a la categoría “B”, se corrobora la existencia de cuarenta y un (41) aspirantes. Atento a que también en este caso, el número de inscriptos resulta sensiblemente inferior al que contempla la convocatoria y por lo tanto insuficiente para cubrir la totalidad de vacantes allí dispuesta de ciento cinco (105) contadores para la lista de Síndicos titulares y setenta (70) contadores para la de Síndicos suplentes, se determina que la totalidad de los profesionales, en la medida que cumplan con los requisitos que la reglamentación dispone, cubrirán las vacantes de titulares, de manera que ante insuficiencia de inscriptos no se conformará la lista de suplentes. Es por ello que la lista de Síndicos para la Categoría “B” de la Sede Judicial Río Cuarto, quedará conformada con los siguientes profesionales:

SEDE JUDICIAL RIO CUARTO – LISTA B.

1- ALFONSO, NICOLAS. Matrícula Profesional: 10-17451-7 Domicilio constituido: Constitución N° 809, Piso Pb, Depto. 5 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: nicolas.a.alfonso@gmail.com

2- ALTAMIRANO, GRACIELA DEL VALLE. Matrícula Profesional: 10-10761-8 Domicilio constituido: Gral. Paz N° 220- Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: gracieladelvallealtamirano@hotmail.com

3- APTO, MARÍA LAURA. Matrícula Profesional: 10-07949-2 Domicilio constituido: San Martín N° 324, Piso PB, Depto. 1- Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: lapto@telepab.com.ar

4- BACCINO, DANIEL JORGE. Matrícula Profesional: 10-03437-0 Domicilio constituido: Fotheringham N° 40, Piso 2, Dpto. 7 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: danielbaccino@arnet.com.ar

5- BERGERO, KARIN ILEANA. Matrícula Profesional: 10-12131-5 Domicilio constituido: General Paz N° 220 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: karinbergero@hotmail.com

6- BOSCHIAZZO, ALFREDO FRANCISCO. Matrícula Profesional: 10-03378-0 Domicilio constituido: Echeverría N° 187 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: alfredoboschiazzo@hotmail.com.ar

7- CABALLERO, JAVIER ALBERTO. Matrícula Profesional: 10-12781-8 Domicilio constituido: Buenos Aires N° 408, Piso 4, Depto. A – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: javicaba23@hotmail.com

8- CALLA, DORIS MARINA. Matrícula Profesional: 10-05336-2 Domicilio constituido: San Lorenzo (Of. 172) N° 655, PISO 7, DEPTO. 72 Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: doriscalla@yahoo.com.ar

9- CAPELLINO, PAULO JOSÉ. Matrícula Profesional: 10-19155-8 Domicilio constituido: Dr. Carlos Gaudard N° 883 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: paulocapellino9@gmail.com

10- CAPORALINI, JESICA CARLA. Matrícula Profesional: 10-15289-2 Domicilio constituido: Constitución N° 852, Piso 5, Depto. B – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: jesica_caporalini@yahoo.com

11- CITATI LUQUE, PATRICIO ROGELIO. Matrícula Profesional: 10-12455-0 Domicilio constituido: GENERAL PAZ N° 220 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: patriciocitati@hotmail.com

12- DONGHI, MAXIMILIANO. Matrícula Profesional: 10-12425-3 Domicilio constituido: LAVALLE N° 984 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: maxidonghi@gmail.com

13- FALCÓN, ESTEFANÍA. Matrícula Profesional: 10-17746-2 Domicilio constituido: Paunero N° 774, PISO 1 D° C – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: f.estefania09@gmail.com

14- GUILLEN, NAHUEL ROQUE. Matrícula Profesional: 10-18879-4 Domicilio constituido: DR. CARLOS GAUDARD N° 883 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: cr.nahuelguillen@hotmail.com

15- INGARAMO, PABLO LEONARDO. Matrícula Profesional: 10-15788-0 Domicilio constituido: Buenos Aires N°208, PISO 4 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: crpabloingaramo@hotmail.com

16- LAMBERTI, ARIADNA MARCELA Matrícula Profesional: 10-13638-0 Domicilio constituido: GENERAL PAZ N° 220 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: ariadnaestudio@hotmail.com

17- LEDESMA, VALERIA SAVINA. Matrícula Profesional: 10-16292-3 Domicilio constituido: BOLIVAR N° 280, PISO 4, DEPTO. C – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: valeledesma@hotmail.com

18- LISAI, JAIRO GABRIEL. Matrícula Profesional: 10-19213-1 Domicilio constituido: DR. CARLOS GAUDARD N° 883 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: jairolisai@gmail.com

19- LÓPEZ, ARIEL ANDRÉS. Matrícula Profesional: 10-13918-1 Domicilio constituido: TRAPALANDA N° 982 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: arielandreslopez@msn.com

20- MACARRÓN, GABRIELA MÓNICA. Matrícula Profesional: 10-09004-6 Domicilio constituido: PJE JEFFERSON N° 1790 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: estudiomacarron@hotmail.com

21- MAINERO, VALERIA ELISA. Matrícula Profesional: 10-12586-7 Domicilio constituido: Buenos Aires N° 208, PISO 4 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: valemainar@yahoo.com.ar

22- MANAVELLA, NESTOR JOSÉ. Matrícula Profesional: 10-09531-7 Domicilio constituido: DR. CARLOS GAUDARD N° 883 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: nmanavella@gmail.com

23- MASUD, ZAHIR DANIEL. Matrícula Profesional: 10-18036-3 Domicilio constituido: Bv Roca N° 458 PISO 1 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: zdmasud2@hotmail.com

24- MERONI, JORGE OTILIO. Matrícula Profesional: 10-05796-8 Domicilio constituido: Pje. Pacheco de Melo N° 1965 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: meronijo@hotmail.com

25- MISINIO, ALBERTO FEDERICO G. Matrícula Profesional: 10-10390-6 Domicilio constituido: GRAL PAZ N° 220 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: estudiomisino@gmail.com

26- MISINO, FEDRA MARÍA GRACIA. Matrícula Profesional: 10-11597-2 Domicilio constituido: GRAL PAZ N° 220 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: fedramisino@gmail.com

27- MISINO, LEOPOLDO GASTÓN. Matrícula Profesional: 10-11906-6 Domicilio constituido: GRAL PAZ N° 220 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: leopoldomisino@gmail.com

28- MOYANO, MARÍA CRISTINA. Matrícula Profesional: 10-05653-8 Domicilio constituido: GRAL PAZ N° 220 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: cristina_moyano59@yahoo.com.ar

29- MOYETTA, LUCIANO EDUARDO. Matrícula Profesional: 10-15586-0 Domicilio constituido: Belgrano N° 17 PISO 2 DEPTO. 4 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: luciano_moyetta@hotmail.com

30- NAZAR, MARIANA. Matrícula Profesional: 10-13309-1 Domicilio constituido: Constitución N° 934 PISO 3 DEPTO. 7 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: marian.nazar@gmail.com

31- PEREYRA, EDGARDO GERMAN. Matrícula Profesional: 10-03282-4 Domicilio constituido: Lavalle N° 984- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: edgardo@heritage.com.ar

32- PREVE, JOSÉ EDUARDO. Matrícula Profesional: 10-09271-4 Domicilio constituido: Moreno N° 29, Piso 2- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: estudiopreve@gmail.com

33- ROMANELLI, MARIO SALVADOR. Matrícula Profesional: 10-07586-5 Domicilio constituido: Gobernador Guzmán N° 2020, Piso 2, Depto. J – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: msromanelli@yahoo.com.ar

34- SALUSSO, MAURICIO. Matrícula Profesional: 10-18679-8 Domicilio constituido: Buenos Aires N° 208, Piso 4- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: maurisalusso@hotmail.com

35- SAN MARTIN, CAROLINA CECILIA. Matrícula Profesional: 10-16215-2 Domicilio constituido: Moreno N° 2178, Piso Depto. 0- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: carolinasanmartin@live.com.ar

36- SARMIENTO, FRANCO ARIEL. Matrícula Profesional: 10-15913-8 Domicilio constituido: Constitución N° 805, PISO Pb, DEPTO. Y – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: francoasarmiento@gmail.com

37- SCAGLIA, ROBERTO PABLO. Matrícula Profesional: 10-10406-0 Domicilio constituido: Buenos Aires N° 208, Piso 4 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: cr_scaglia@live.com.ar

38- SEGURA, ESTELA MARIS. Matrícula Profesional: 10-04837-3 Domicilio constituido: Bv Roca N° 458, Piso PA – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: estelamsegura@hotmail.com

39- TEPLI, MARIA EMILIA. Matrícula Profesional: 10-14094-9 Domicilio constituido: Dr. Carlos Gaudard N° 883- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: militepli@hotmail.com

40- VEITES, HÉCTOR RUBÉN. Matrícula Profesional: 10-14256-3 Domicilio constituido: Boulevard Roca N° 458, PISO PA- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: estudioveites@hotmail.com

41- WAINSTEIN, JORGE DANIEL. Matrícula Profesional: 10-08865-0 Domicilio constituido: Constitución N° 809, PISO PB, DEPTO. 5- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: wainsteinestudio@gmail.com

VI) En cuanto a la SEDE JUDICIAL HUINCA RENANCO, se han inscripto nueve (9) estudios para conformar la lista “A”, cuando la convocatoria asciende a cinco (5) estudios contables como titulares y tres (3) estudios contables suplentes. Por tal motivo, y previo el análisis de las exigencias formales, corresponde proceder a la conformación del orden de mérito de la lista “A” titulares. A tales fines, en primer lugar, se otorgó prioridad a los estudios entre cuyos integrantes se encontrare al menos un contador con título de especialista y domicilio en la Sede Huinca Renancó o Segunda Circunscripción Judicial, obteniéndose tres (3) estudios contables que reúnen ambos requisitos, a saber:

1- ESTUDIO CONTABLE RIOS – SPOLLANSKY RIOS, LUIS LEONARDO Y SPOLLANSKY, AGUSTÍN Domicilio constituido: Juan Carlos Blanco n° 440-Huinca Renancó (Córdoba)

2- ESTUDIO CONTABLE SALCEDO – TELICZAN SALCEDO, CARLOS ALBERTO Y TELICZAN, ROSA ELENA Domicilio constituido: Bv. Olivero n° 257- Huinca Renancó (Córdoba)

3- ESTUDIO CONTABLE ETCHEVERRY – SALCEDO SALCEDO, NATALIA IVON Y ETCHEVERRY PIEDRABUENA, MARIA FLORENCIA Domicilio constituido: Bv. Olivero n° 257-Huinca Renancó (Córdoba) En tanto los tres (3) estudios contables mencionados cumplen con los criterios de prioridad indicados, sólo resta definir las dos (2) vacantes para la lista de titulares. En dicho rumbo, del orden de mérito elaborado por la Oficina de Junta de Calificaciones del Poder Judicial –oportunamente remitido a este Tribunal-, conforme los parámetros normativos más arriba citados, resulta que los siguientes estudios contables son los que tienen el más alto puntaje y, por lo tanto integrarán la lista “A” titulares, a saber:

4- ESTUDIO CONTABLE RODRIGUEZ – NISMAN NISMAN, RAÚL Y RODRIGUEZ, ADOLFO ALBERTO Domicilio constituido: calle Juan Carlos Blanco n° 440-Huinca Renancó (Córdoba)

5- ESTUDIO CONTABLE PALMIOTTI – MARTIN PALMIOTTI, ILEANA EDITH Y MARTIN, SUSANA NIEVES Domicilio constituido: calle Córdoba n° 393-Huinca Renancó (Córdoba)

Ahora bien, a los fines de integrar la lista “A” de suplentes, corresponde tener presente el orden de mérito remitido por la oficina de Junta de Calificaciones del Poder Judicial elaborada conforme los parámetros normativos indicados, de manera tal que la lista “A” de suplentes de la sede Huinca Renancó queda conformada de la siguiente forma:

1- ESTUDIO CONTABLE LEDESMA – FERNÁNDEZ FERNANDEZ, MARÍA FERNANDA Y LEDESMA, JUAN CARLOS Domicilio constituido: calle Córdoba n° 393-Huinca Renancó (Córdoba)

2- ESTUDIO CONTABLE FERREYRA – GARCÍA FERREYRA, SERGIO OMAR Y GARCÍA, ABELARDO ALFREDO Domicilio constituido: calle 25 de Mayo n° 175-Huinca Renancó (Córdoba)

3- ESTUDIO CONTABLE CAMINOS – BLANGINO: CAMINOS, FABIANA ELIZABETH Y BLANGINO, ALEJANDRA ELISA Domicilio constituido: Bv. Olivero n° 257-Huinca Renancó (Córdoba)

Se deja constancia que el estudio contable Guitman – Romero Carranza, quedó en el último lugar del orden de mérito aludido y por ende no integra ninguna de las listas para síndicos en la sede Huinca Renancó. En cuanto a la lista de Síndicos correspondiente a la categoría “B”, se corrobora que el número de inscriptos resulta inferior al que contempla la convocatoria y por lo tanto insuficiente para cubrir la totalidad de vacantes allí dispuesta de quince (15) contadores para la lista de Síndicos titulares y diez (10) contadores para la de Síndicos suplentes, se determina que la totalidad de los profesionales, en la medida que cumplan con los requisitos que la reglamentación dispone, cubrirán las vacantes de titulares, de manera que ante insuficiencia de inscriptos no se conformará la lista de suplentes.

Es por ello que la lista de Síndicos para la Categoría “B” de la Sede Judicial Huinca Renancó, quedará conformada con los siguientes profesionales:

1-BOSCHIAZZO, ALFREDO FRANCISCO. Matrícula Profesional: 10-03378-0 Domicilio constituido: calle Pueyrredón n° 154-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: alfredoboschiazzo@hotmail.com.ar

2- CAPORALINI, JESICA CARLA. Matrícula Profesional: 10-15289-2 Domicilio constituido: Bv. Olivero n° 257-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: jesica_caporalini@yahoo.com

3- DONGHI, MAXIMILIANO. Matrícula Profesional: 10-12425-3 Domicilio constituido: calle Córdoba n° 399-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: maxidonghi@gmail.com

4- MACARRÓN, GABRIELA MÓNICA. Matrícula Profesional: 10-09004-6 Domicilio constituido: calle Pueyrredón n° 154-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: estudiomacarron@hotmail.com

5- MERONI, JORGE OTILIO. Matrícula Profesional: 10-05796-8 Domicilio constituído:calle Pueyrredón n° 154-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: meronijo@hotmail.com

6- PEREYRA, EDGARDO GERMAN. Matrícula Profesional: 10-03282-4 Domicilio constituido: calle Córdoba n° 399-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: edgardo@heritage.com.ar

7- PREVE, JOSÉ EDUARDO. Matrícula Profesional: 10-09271-4 Domicilio constituido: calle Fray Luis Beltrán n° 185-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: estudiopreve@gmail.com

8- ROMANELLI, MARIO SALVADOR. Matrícula Profesional: 10-07586-5 Domicilio constituido: calle Santa Fe n° 96-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: msromanelli@yahoo.com.ar

9- VEITES, HÉCTOR RUBÉN. Matrícula Profesional: 10-14256-3 Domicilio constituido: calle Formosa n° 282-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: estudioveites@hotmail.com

10- WAINSTEIN, JORGE DANIEL. Matrícula Profesional: 10-08865-0 Domicilio constituido: calle Fray Luis Beltrán n° 185-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: wainsteinestudio@gmail.com

VII) En cuanto a la SEDE JUDICIAL LA CARLOTA, se han inscripto once (11) estudios para conformar la lista “A”, cuando la convocatoria asciende a cinco (5) estudios contables como titulares y tres (3) estudios contables suplentes. Por tal motivo, y previo el análisis de las exigencias formales, corresponde proceder a la conformación del orden de mérito de la lista “A” titulares. A tales fines, en primer lugar, se otorgó prioridad a los estudios entre cuyos integrantes se encontrare al menos un contador con título de especialista y domicilio en la Sede La Carlota o Segunda Circunscripción Judicial, obteniéndose cinco (5) estudios contables que reúnen ambos requisitos. De tal forma, la lista de titulares queda conformada con los siguientes, a saber:

1- ESTUDIO CONTABLE BERRONDO – OCHETTI: BERRONDO, ALDO ADRIAN Y OCHETTI, MARIANO GUSTAVO Domicilio constituido: calle Vélez Sarsfield n° 1262-La Carlota (Córdoba)

2- ESTUDIO CONTABLE ETCHEVERRY – SALCEDO SALCEDO, NATALIA IVON Y ETCHEVERRY PIEDRABUENA, MARIA FLORENCIA Domicilio constituido: calle Vélez Sarsfield n° 1262-La Carlota (Córdoba)

3- ESTUDIO CONTABLE OCHETTI – FILIPPELLI OCHETTI, GUSTAVO PEDRO Y FILIPPELLI, GUILLERMO JULIO Domicilio constituido: calle Vélez Sarsfield n° 1262-La Carlota (Córdoba)

4- ESTUDIO CONTABLE RIOS – SPOLLANSKY RIOS, LUIS LEONARDO Y SPOLLANSKY, AGUSTÍN Domicilio constituido: calle Vélez Sarsfield n° 1262-La Carlota (Córdoba)

5- ESTUDIO CONTABLE SALCEDO – TELICZAN SALCEDO, CARLOS ALBERTO Y TELICZAN, ROSA ELENA Domicilio constituido: calle Vélez Sarsfield n° 1262-La Carlota (Córdoba) Ahora bien, a los fines de integrar la lista “A” de suplentes, corresponde tener presente el orden de mérito remitido por la oficina de Junta de Calificaciones del Poder Judicial elaborada conforme los parámetros normativos indicados, de manera tal que la lista “A” de suplentes de la sede La Carlota queda conformada de la siguiente forma:

1- ESTUDIO CONTABLE RODRIGUEZ – NISMAN NISMAN, RAÚL Y RODRIGUEZ, ADOLFO ALBERTO Domicilio constituido: calle Obispo Esquiú n° 135-La Carlota (Córdoba)

2- ESTUDIO CONTABLE PALMIOTTI – MARTIN PALMIOTTI, ILEANA EDITH Y MARTIN, SUSANA NIEVES Domicilio constituido: calle Deán Funes n° 546-La Carlota (Córdoba) 3- ESTUDIO CONTABLE LEDESMA – FERNÁNDEZ FERNANDEZ, MARÍA FERNANDA Y LEDESMA, JUAN CARLOS Domicilio constituido: calle Deán Funes n° 546-La Carlota (Córdoba)

Se deja constancia que los estudios contables Ferreyra – García, Caminos – Blangino y Guitman – Romero Carranza, quedaron en cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente para conformar la lista de suplentes que admite solo tres, por lo que no integran ninguna de las listas para síndicos en la sede La Carlota.

En cuanto a la lista de Síndicos correspondiente a la categoría “B”, se corrobora la existencia de veintidós (22) aspirantes, de los cuales conforme lo dispuesto por el art. 8 del Acuerdo Reglamentario Serie A N° 1270 del 17/03/2015, el 15% deben reunir la condición de nóveles profesionales. Ahora bien, conforme surge de la Resolución Administrativa N° 250 de fecha 21/02/2022, se resolvió que en caso que la aplicación del 15% aludido derivare en un número con decimales –como ocurriría en este caso-, se debería proceder a redondear el resultado hacia arriba y ampliar por un número más la cantidad de vacantes.

De esta forma, la lista categoría “B” debe integrarse con tres (3) nóveles como titulares y dos (2) como suplentes y la cantidad de vacantes se amplía a dieciséis (16) síndicos titulares y once (11) para los suplentes (originariamente eran 15 y 10 respectivamente). De acuerdo a lo reglado en el art. 8 del Reglamento Único, en un primer paso se precalificaron los postulantes con experiencia en Sindicatura concursal que cuenten con la especialización respectiva y domicilio real y profesional en La Carlota o en la Segunda Circunscripción, obteniéndose cuatro (4) aspirantes que reúnen ambos requisitos, a saber:

1- APTO, MARÍA LAURA Matrícula: 10-07949-2 Correo electrónico: lapto@telepab.com.ar Domicilio constituido: calle Hipólito Irigoyen n° 552-La Carlota (Córdoba)

2- BOSCHIAZZO, ALFREDO FRANCISCO Matrícula: 10-03378-0 Correo electrónico: alfredoboschiazzo@hotmail.com.ar Domicilio constituido: calle Juan B. Justo n° 490-La Carlota (Córdoba)

3- MERONI, JORGE ATILIO Matrícula: 10-05796-8 Correo electrónico: meronijo@hotmail.com Domicilio constituido: calle Juan B. Justo n° 490-La Carlota (Córdoba)

4- ROMANELLI, MARIO SALVADOR Matrícula: 10-07586-5 Correo electrónico: msromanelli@yahoo.com.ar Domicilio constituido: calle España n° 273-La Carlota (Córdoba)

Ahora bien, a los fines de definir las restantes nueve (9) vacantes para integrar la Lista “B” de titulares (sin computar la de los nóveles), corresponde tener presente el orden de mérito remitido por la oficina de Junta de Calificaciones del Poder Judicial elaborada conforme los parámetros normativos indicados, de manera tal que la lista respectiva queda conformada de la siguiente forma, a saber:

5- WAINSTEIN, JORGE DANIEL Matrícula: 10-08865-0 Correo Electrónico: wainsteinestudio@gmail.com Domicilio constituido: General Güemes 979-La Carlota

6- PEREYRA, EDGARDO GERMÁN Matrícula: 10-03282-4 Correo Electrónico: edgardo@heritage.com.ar Domicilio constituido: Lavalle 984-Río Cuarto

7- SCAGLIA, ROBERTO PABLO Matrícula: 10-10406-0 Correo Electrónico: cr_scaglia@live.com.ar Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

8- MAINERO, VALERIA ELISA Matrícula: 10-12586-7 Correo Electrónico: valemainar@yahoo.com.ar Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

9- CABALLERO, JAVIER ALBERTO Matrícula: 10-12781-8 Correo Electrónico: javicaba23@hotmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

10- PREVE, JOSÉ EDUARDO Matrícula: 10-09271-4 Correo Electrónico: estudiopreve@gmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

11- MANAVELLA, NESTOR JOSÉ Matrícula: 10-09531-7 Correo Electrónico: manavella@gmail.com Domicilio constituido: Mariano Moreno 474-La Carlota

12- NAZAR, MARIANA Matrícula: 10-13309-1 Correo Electrónico: marian.nazar@gmail.com Domicilio constituido: España 186-P.B.-La Carlota

13- CAPORALINI, JÉSICA CARLA Matrícula: 10-15289-2 Correo Electrónico: jesica_caporalini@yahoo.com Domicilio constituido: Deán Funes 690-La Carlota

Por otra parte, dentro de la lista “B” de titulares, corresponde –tal como se expuso más arriba- incluir a tres (3) noveles, para lo cual se le ha dado prioridad a quienes posean la Especialidad en Sindicatura Concursal. De esta forma, los nóveles respectivos son los siguientes:

14- INGARAMO, PABLO LEONARDO Matrícula: 10-15788-0 Correo Electrónico: crpabloingaramo@hotmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

15- OCHETTI, MARIANO GUSTAVO Matrícula: 10-17632-2 Correo Electrónico:marianoochetti@gmail.com Domicilio constituido: Vélez Sarsfield 1262-La Carlota

Conforme se expuso más arriba, las vacantes de síndicos nóveles titulares asciende a tres. Por tal motivo, corresponde aplicar los criterios de preferencia previstos en el art. 8 del Reglamento Único y, en dicho rumbo, completar el cupo con quien –por lo menos- tenga el domicilio profesional en la sede de La Carlota.

Consideramos que si bien la citada normativa refiere, como criterio de preferencia, a quienes posean el domicilio real y profesional en la sede en la cual se inscriben, resulta claro que la intención ha sido preferir a aquel contador que tiene un mayor vínculo con la sede para la cual se anota para ejercer como síndico. De esta forma, la lista B de noveles titulares se completa con el siguiente contador:

16- VEITES, HÉCTOR RUBÉN Matrícula: 10-14256-3 Correo Electrónico: estudioveites@hotmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 690-La Carlota

En Cuanto a la lista “B” de suplentes de la sede La Carlota, atento a que el resto de los aspirantes inscriptos no alcanzan a cubrir las vacantes respectivas, todos ellos (incluidos los nóveles) se admiten en tal calidad, a saber:

1- ALFONSO, NICOLÁS Matrícula: 10-17451-7 Correo Electrónico: nicolas.a.alfonso@gmail.com Domicilio constituido: General Güemes 979-La Carlota

2- FALCÓN, ESTEFANIA Matrícula: 10-17746-2 Correo Electrónico: f.estefania09@gmail.com Domicilio constituido: Carlos Avetta 14-1° Piso-Alejandro Roca

3- MACARRÓN, GABRIELA MÓNICA Matrícula: 10-09004-6 Correo Electrónico: estudiomacarron@hotmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 690-La Carlota

4- SALUSSO, MAURICIO Matrícula: 10-18679-8 Correo Electrónico: maurisalusso@hotmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

5- SARMIENTO, FRANCO ARIEL Matrícula: 10-15913-8 Correo Electrónico: francosarmiento@gmail.com Domicilio constituido: General Güemes 979 P.B.-La Carlota

6- TEPLI, MARÍA EMILIA Matrícula: 10-14094-9 Correo Electrónico: militepli@hotmail.com Domicilio constituido: Mariano Moreno 474 – La Carlota

Por ello, SE RESUELVE:

I) Conformar la lista de Síndicos titulares para la Categoría “A” de la ciudad de Río Cuarto, con los siguientes estudios contables:

1- ESTUDIO CONTABLE ALAMO – URBANI: SARMIENTO ZUCCON, RAUL OMAR Y URBANI, NORBERTO ARMANDO Domicilio constituido: Ituzaingó N° 921. Río Cuarto. Correo electrónico: nurbani780@gmail.com

2-ESTUDIO CONTABLE BERRONDO – OCHETTI: BERRONDO, ALDO ADRIAN Y OCHETTI, MARIANO GUSTAVO Domicilio constituido: Tablada N°48 – Río Cuarto. Correo electrónico: marianoochetti@gmail.com

3- ESTUDIO CONTABLE CAMINOS – BLANGINO: CAMINOS, FABIANA ELIZABETH Y BLANGINO, ALEJANDRA ELISA Domicilio constituido: Constitución N° 852, 5to piso B – Río Cuarto Correo electrónico: sindicasconcursales@gmail.com

4- ESTUDIO CONTABLE RACCA – ARNOLETTI: RACCA, MARIO ALBERTO Y ARNOLETTI, OSCAR IGNACIO Domicilio constituido: Caseros N° 288, 2do piso- Río Cuarto. Correo electrónico: marioracca@hotmail.com

5- ESTUDIO CONTABLE ETCHEVERRY – SALCEDO SALCEDO, NATALIA IVON Y ETCHEVERRY PIEDRABUENA, MARIA FLORENCIA Domicilio constituido: Tablada N° 48, 4to piso – Río Cuarto.

Correo electrónico: etcheverrysalcedo@gmail.com

6- ESTUDIO CONTABLE FERREYRA – GARCÍA FERREYRA, SERGIO OMAR Y GARCÍA, ABELARDO ALFREDO Domicilio constituido: Deán Funes N° 470 – Río Cuarto. Correo electrónico: abelardogarciapierini@hotmail.com

7- ESTUDIO CONTABLE GUITMAN – ROMERO CARRANZA GUITMAN, CARLOS JOSÉ Y ROMERO CARRANZA, SANTIAGO Domicilio constituido: Cabrera N° 1110 – Río Cuarto. Correo electrónico: cr.carlos@guitmanyasoc.com.ar

8- ESTUDIO CONTABLE LEDESMA – FERNÁNDEZ FERNANDEZ, MARÍA FERNANDA Y LEDESMA, JUAN CARLOS Domicilio constituido: Belgrano N° 17, 4to piso oficina 12 – Río Cuarto. Correo electrónico: jc.ledesma@estudio-ledesma.com

9- ESTUDIO CONTABLE OCHETTI – FILIPPELLI OCHETTI, GUSTAVO PEDRO Y FILIPPELLI, GUILLERMO JULIO Domicilio constituido: Tablada N° 48, 1er piso – Río Cuarto. Correo electrónico: guillermofilippelli@gmail.com.ar

10- ESTUDIO CONTABLE PALMIOTTI – MARTIN PALMIOTTI, ILEANA EDITH Y MARTIN, SUSANA NIEVES Domicilio constituido: Belgrano N° 17, 4to piso, oficina 12 – Río Cuarto. Correo electrónico: susananievesmartin@gmail.com

11- ESTUDIO CONTABLE RIOS – SPOLLANSKY RIOS, LUIS LEONARDO Y SPOLLANSKY, AGUSTÍN Domicilio constituido: Cabrera N° 1110 – Río Cuarto. Correo electrónico: crleorios@hotmail.com

12- ESTUDIO CONTABLE RODRIGUEZ – NISMAN NISMAN, RAÚL Y RODRIGUEZ, ADOLFO ALBERTO Domicilio constituido: Cabrera N° 1110 – Río Cuarto. Correo electrónico: concursal@esinco.com.ar

13- ESTUDIO CONTABLE RUBIN Y RIBOTTA ASOC. RUBIN, GUSTAVO FIDEL Y RIBOTTA, RAÚL ALBERTO Domicilio constituido: Deán Funes N° 470, 3er piso – Río Cuarto. Correo electrónico: gfrubin@hotmail.com 14- ESTUDIO CONTABLE SALCEDO – TELICZAN SALCEDO, CARLOS ALBERTO Y TELICZAN, ROSA ELENA Domicilio constituido: Tablada N° 48, 4to piso – Río Cuarto. Correo electrónico: estudiosalcedoteliczan@hotmail.com

II) Conformar la lista de Síndicos Titulares para la Categoría “B” de la ciudad de Río Cuarto con los siguientes contadores:

1- ALFONSO, NICOLAS. Matrícula Profesional: 10-17451-7 Domicilio constituido: Constitución N° 809, Piso Pb, Depto. 5 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: nicolas.a.alfonso@gmail.com

2- ALTAMIRANO, GRACIELA DEL VALLE. Matrícula Profesional: 10-10761-8 Domicilio constituido: Gral. Paz N° 220- Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: gracieladelvallealtamirano@hotmail.com

3- APTO, MARÍA LAURA. Matrícula Profesional: 10-07949-2 Domicilio constituido: San Martín N° 324, Piso PB, Depto. 1- Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: lapto@telepab.com.ar

4- BACCINO, DANIEL JORGE. Matrícula Profesional: 10-03437-0 Domicilio constituido: Fotheringham N° 40, Piso 2, Dpto. 7 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: danielbaccino@arnet.com.ar

5- BERGERO, KARIN ILEANA. Matrícula Profesional: 10-12131-5 Domicilio constituido: General Paz N° 220 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: karinbergero@hotmail.com

6- BOSCHIAZZO, ALFREDO FRANCISCO. Matrícula Profesional: 10-03378-0 Domicilio constituido: Echeverría N° 187 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: alfredoboschiazzo@hotmail.com.ar

7- CABALLERO, JAVIER ALBERTO. Matrícula Profesional: 10-12781-8 Domicilio constituido: Buenos Aires N° 408, Piso 4, Depto. A – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: javicaba23@hotmail.com

8- CALLA, DORIS MARINA. Matrícula Profesional: 10-05336-2 Domicilio constituido: San Lorenzo (Of. 172) N° 655, PISO 7, DEPTO. 72 Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: doriscalla@yahoo.com.ar

9- CAPELLINO, PAULO JOSÉ. Matrícula Profesional: 10-19155-8 Domicilio constituido: Dr. Carlos Gaudard N° 883 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: paulocapellino9@gmail.com

10- CAPORALINI, JESICA CARLA. Matrícula Profesional: 10-15289-2 Domicilio constituido: Constitución N° 852, Piso 5, Depto. B – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: jesica_caporalini@yahoo.com

11- CITATI LUQUE, PATRICIO ROGELIO. Matrícula Profesional: 10-12455-0 Domicilio constituido: GENERAL PAZ N° 220 – Rio Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: patriciocitati@hotmail.com

12- DONGHI, MAXIMILIANO. Matrícula Profesional: 10-12425-3 Domicilio constituido: LAVALLE N° 984 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: maxidonghi@gmail.com

13- FALCÓN, ESTEFANÍA. Matrícula Profesional: 10-17746-2 Domicilio constituido: Paunero N° 774, PISO 1 D° C – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: f.estefania09@gmail.com

14- GUILLEN, NAHUEL ROQUE. Matrícula Profesional: 10-18879-4 Domicilio constituido: DR. CARLOS GAUDARD N° 883 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: cr.nahuelguillen@hotmail.com

15- INGARAMO, PABLO LEONARDO. Matrícula Profesional: 10-15788-0 Domicilio constituido: Buenos Aires N°208, PISO 4 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: crpabloingaramo@hotmail.com

16- LAMBERTI, ARIADNA MARCELA Matrícula Profesional: 10-13638-0 Domicilio constituido: GENERAL PAZ N° 220 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: ariadnaestudio@hotmail.com

17- LEDESMA, VALERIA SAVINA. Matrícula Profesional: 10-16292-3 Domicilio constituido: BOLIVAR N° 280, PISO 4, DEPTO. C – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: valeledesma@hotmail.com

18- LISAI, JAIRO GABRIEL. Matrícula Profesional: 10-19213-1 Domicilio constituido: DR. CARLOS GAUDARD N° 883 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: jairolisai@gmail.com

19- LÓPEZ, ARIEL ANDRÉS. Matrícula Profesional: 10-13918-1 Domicilio constituido: TRAPALANDA N° 982 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: arielandreslopez@msn.com

20- MACARRÓN, GABRIELA MÓNICA. Matrícula Profesional: 10-09004-6 Domicilio constituido: PJE JEFFERSON N° 1790 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: estudiomacarron@hotmail.com

21- MAINERO, VALERIA ELISA. Matrícula Profesional: 10-12586-7 Domicilio constituido: Buenos Aires N° 208, PISO 4 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: valemainar@yahoo.com.ar

22- MANAVELLA, NESTOR JOSÉ. Matrícula Profesional: 10-09531-7 Domicilio constituido: DR. CARLOS GAUDARD N° 883 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: nmanavella@gmail.com

23- MASUD, ZAHIR DANIEL. Matrícula Profesional: 10-18036-3 Domicilio constituido: Bv Roca N° 458 PISO 1 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: zdmasud2@hotmail.com

24- MERONI, JORGE OTILIO. Matrícula Profesional: 10-05796-8 Domicilio constituido: Pje. Pacheco de Melo N° 1965 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: meronijo@hotmail.com

25- MISINIO, ALBERTO FEDERICO G. Matrícula Profesional: 10-10390-6 Domicilio constituido: GRAL PAZ N° 220 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: estudiomisino@gmail.com

26- MISINO, FEDRA MARÍA GRACIA. Matrícula Profesional: 10-11597-2 Domicilio constituido: GRAL PAZ N° 220 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: fedramisino@gmail.com

27- MISINO, LEOPOLDO GASTÓN. Matrícula Profesional: 10-11906-6 Domicilio constituido: GRAL PAZ N° 220 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: leopoldomisino@gmail.com

28- MOYANO, MARÍA CRISTINA. Matrícula Profesional: 10-05653-8 Domicilio constituido: GRAL PAZ N° 220 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: cristina_moyano59@yahoo.com.ar

29- MOYETTA, LUCIANO EDUARDO. Matrícula Profesional: 10-15586-0 Domicilio constituido: Belgrano N° 17 PISO 2 DEPTO. 4 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: luciano_moyetta@hotmail.com

30- NAZAR, MARIANA. Matrícula Profesional: 10-13309-1 Domicilio constituido: Constitución N° 934 PISO 3 DEPTO. 7 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: marian.nazar@gmail.com

31- PEREYRA, EDGARDO GERMAN. Matrícula Profesional: 10-03282-4 Domicilio constituido: Lavalle N° 984- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: edgardo@heritage.com.ar

32- PREVE, JOSÉ EDUARDO. Matrícula Profesional: 10-09271-4 Domicilio constituido: Moreno N° 29, Piso 2- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: estudiopreve@gmail.com

33- ROMANELLI, MARIO SALVADOR. Matrícula Profesional: 10-07586-5 Domicilio constituido: Gobernador Guzmán N° 2020, Piso 2, Depto. J – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: msromanelli@yahoo.com.ar

34- SALUSSO, MAURICIO. Matrícula Profesional: 10-18679-8 Domicilio constituido: Buenos Aires N° 208, Piso 4- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: maurisalusso@hotmail.com

35- SAN MARTIN, CAROLINA CECILIA. Matrícula Profesional: 10-16215-2 Domicilio constituido: Moreno N° 2178, Piso Depto. 0- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: carolinasanmartin@live.com.ar

36- SARMIENTO, FRANCO ARIEL. Matrícula Profesional: 10-15913-8 Domicilio constituido: Constitución N° 805, PISO Pb, DEPTO. Y – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: francoasarmiento@gmail.com

37- SCAGLIA, ROBERTO PABLO. Matrícula Profesional: 10-10406-0 Domicilio constituido: Buenos Aires N° 208, Piso 4 – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: cr_scaglia@live.com.ar

38- SEGURA, ESTELA MARIS. Matrícula Profesional: 10-04837-3 Domicilio constituido: Bv Roca N° 458, Piso PA – Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: estelamsegura@hotmail.com

39- TEPLI, MARIA EMILIA. Matrícula Profesional: 10-14094-9 Domicilio constituido: Dr. Carlos Gaudard N° 883- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: militepli@hotmail.com

40- VEITES, HÉCTOR RUBÉN. Matrícula Profesional: 10-14256-3 Domicilio constituido: Boulevard Roca N° 458, PISO PA- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: estudioveites@hotmail.com

41- WAINSTEIN, JORGE DANIEL. Matrícula Profesional: 10-08865-0 Domicilio constituido: Constitución N° 809, PISO PB, DEPTO. 5- Río Cuarto (Cordoba) Correo electrónico: wainsteinestudio@gmail.com

III) Conformar la lista de Síndicos titulares para la Categoría “A de la sede Huinca Renancó, con lo siguientes estudios contables:

1- ESTUDIO CONTABLE RIOS – SPOLLANSKY RIOS, LUIS LEONARDO Y SPOLLANSKY, AGUSTÍN Domicilio constituido: Juan Carlos Blanco n° 440-Huinca Renancó (Córdoba)

2- ESTUDIO CONTABLE SALCEDO – TELICZAN SALCEDO, CARLOS ALBERTO Y TELICZAN, ROSA ELENA Domicilio constituido: Bv. Olivero n° 257- Huinca Renancó (Córdoba)

3- ESTUDIO CONTABLE ETCHEVERRY – SALCEDO SALCEDO, NATALIA IVON Y ETCHEVERRY PIEDRABUENA, MARIA FLORENCIA Domicilio constituido: Bv. Olivero n° 257-Huinca Renancó (Córdoba)

4- ESTUDIO CONTABLE RODRIGUEZ – NISMAN NISMAN, RAÚL Y RODRIGUEZ, ADOLFO ALBERTO Domicilio constituido: calle Juan Carlos Blanco n° 440-Huinca Renancó (Córdoba)

5- ESTUDIO CONTABLE PALMIOTTI – MARTIN PALMIOTTI, ILEANA EDITH Y MARTIN, SUSANA NIEVES Domicilio constituido: calle Córdoba n° 393-Huinca Renancó (Córdoba) Asimismo, conformar la lista de Síndicos suplentes para la Categoría “A” de la sede Huinca Renancó, con los siguientes estudios contables:

1- ESTUDIO CONTABLE LEDESMA – FERNÁNDEZ FERNANDEZ, MARÍA FERNANDA Y LEDESMA, JUAN CARLOS Domicilio constituido: calle Córdoba n° 393-Huinca Renancó (Córdoba)

2- ESTUDIO CONTABLE FERREYRA – GARCÍA FERREYRA, SERGIO OMAR Y GARCÍA, ABELARDO ALFREDO Domicilio constituido: calle 25 de Mayo n° 175-Huinca Renancó (Córdoba)

3- ESTUDIO CONTABLE CAMINOS – BLANGINO: CAMINOS, FABIANA ELIZABETH Y BLANGINO, ALEJANDRA ELISA Domicilio constituido: Bv. Olivero n° 257-Huinca Renancó (Córdoba)

IV) Conformar la lista de Síndicos titulares para la Categoría “B” de la Sede Huinca Renancó, con los siguientes contadores:

1-BOSCHIAZZO, ALFREDO FRANCISCO. Matrícula Profesional: 10-03378-0 Domicilio constituido: calle Pueyrredón n° 154-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: alfredoboschiazzo@hotmail.com.ar

2- CAPORALINI, JESICA CARLA. Matrícula Profesional: 10-15289-2 Domicilio constituido: Bv. Olivero n° 257-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: jesica_caporalini@yahoo.com

3- DONGHI, MAXIMILIANO. Matrícula Profesional: 10-12425-3 Domicilio constituido: calle Córdoba n° 399-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: maxidonghi@gmail.com

4- MACARRÓN, GABRIELA MÓNICA. Matrícula Profesional: 10-09004-6 Domicilio constituido: calle Pueyrredón n° 154-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: estudiomacarron@hotmail.com

5- MERONI, JORGE OTILIO. Matrícula Profesional: 10-05796-8 Domicilio constituído:calle Pueyrredón n° 154-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: meronijo@hotmail.com

6- PEREYRA, EDGARDO GERMAN. Matrícula Profesional: 10-03282-4 Domicilio constituido: calle Córdoba n° 399-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: edgardo@heritage.com.ar

7- PREVE, JOSÉ EDUARDO. Matrícula Profesional: 10-09271-4 Domicilio constituido: calle Fray Luis Beltrán n° 185-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: estudiopreve@gmail.com

8- ROMANELLI, MARIO SALVADOR. Matrícula Profesional: 10-07586-5 Domicilio constituido: calle Santa Fe n° 96-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: msromanelli@yahoo.com.ar

9- VEITES, HÉCTOR RUBÉN. Matrícula Profesional: 10-14256-3 Domicilio constituido: calle Formosa n° 282-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: estudioveites@hotmail.com

10- WAINSTEIN, JORGE DANIEL. Matrícula Profesional: 10-08865-0 Domicilio constituido: calle Fray Luis Beltrán n° 185-Huinca Renancó (Córdoba) Correo electrónico: wainsteinestudio@gmail.com

V) Conformar la lista de Síndicos titulares para la Categoría “A” de la sede La Carlota, con los siguientes estudios contables:

1- ESTUDIO CONTABLE BERRONDO – OCHETTI: BERRONDO, ALDO ADRIAN Y OCHETTI, MARIANO GUSTAVO Domicilio constituido: calle Vélez Sarsfield n° 1262-La Carlota (Córdoba)

2- ESTUDIO CONTABLE ETCHEVERRY – SALCEDO SALCEDO, NATALIA IVON Y ETCHEVERRY PIEDRABUENA, MARIA FLORENCIA Domicilio constituido: calle Vélez Sarsfield n° 1262-La Carlota (Córdoba)

3- ESTUDIO CONTABLE OCHETTI – FILIPPELLI OCHETTI, GUSTAVO PEDRO Y FILIPPELLI, GUILLERMO JULIO Domicilio constituido: calle Vélez Sarsfield n° 1262-La Carlota (Córdoba)

4- ESTUDIO CONTABLE RIOS – SPOLLANSKY RIOS, LUIS LEONARDO Y SPOLLANSKY, AGUSTÍN Domicilio constituido: calle Vélez Sarsfield n° 1262-La Carlota (Córdoba)

5- ESTUDIO CONTABLE SALCEDO – TELICZAN SALCEDO, CARLOS ALBERTO Y TELICZAN, ROSA ELENA Domicilio constituido: calle Vélez Sarsfield n° 1262-La Carlota (Córdoba) Asimismo, conformar la lista de Síndicos suplentes para la Categoría “A” de la sede La Carlota, con los siguientes estudios contables:

1- ESTUDIO CONTABLE RODRIGUEZ – NISMAN NISMAN, RAÚL Y RODRIGUEZ, ADOLFO ALBERTO Domicilio constituido: calle Obispo Esquiú n° 135-La Carlota (Córdoba)

2- ESTUDIO CONTABLE PALMIOTTI – MARTIN PALMIOTTI, ILEANA EDITH Y MARTIN, SUSANA NIEVES Domicilio constituido: calle Deán Funes n° 546-La Carlota (Córdoba)

3- ESTUDIO CONTABLE LEDESMA – FERNÁNDEZ FERNANDEZ, MARÍA FERNANDA Y LEDESMA, JUAN CARLOS Domicilio constituido: calle Deán Funes n° 546-La Carlota (Córdoba)

VI) Conformar la lista de Síndicos titulares para la Categoría “B” de la sede La Carlota, con los siguientes contadores:

1- APTO, MARÍA LAURA Matrícula: 10-07949-2 Correo electrónico: lapto@telepab.com.ar Domicilio constituido: calle Hipólito Irigoyen n° 552-La Carlota (Córdoba)

2- BOSCHIAZZO, ALFREDO FRANCISCO Matrícula: 10-03378-0 Correo electrónico: alfredoboschiazzo@hotmail.com.ar Domicilio constituido: calle Juan B. Justo n° 490-La Carlota (Córdoba)

3- MERONI, JORGE ATILIO Matrícula: 10-05796-8 Correo electrónico: meronijo@hotmail.com Domicilio constituido: calle Juan B. Justo n° 490-La Carlota (Córdoba)

4- ROMANELLI, MARIO SALVADOR Matrícula: 10-07586-5 Correo electrónico: msromanelli@yahoo.com.ar Domicilio constituido: calle España n° 273-La Carlota (Córdoba)

5- WAINSTEIN, JORGE DANIEL Matrícula: 10-08865-0 Correo Electrónico: wainsteinestudio@gmail.com Domicilio constituido: General Güemes 979-La Carlota

6- PEREYRA, EDGARDO GERMÁN Matrícula: 10-03282-4 Correo Electrónico: edgardo@heritage.com.ar Domicilio constituido: Lavalle 984-Río Cuarto

7- SCAGLIA, ROBERTO PABLO Matrícula: 10-10406-0 Correo Electrónico: cr_scaglia@live.com.ar Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

8- MAINERO, VALERIA ELISA Matrícula: 10-12586-7 Correo Electrónico: valemainar@yahoo.com.ar Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

9- CABALLERO, JAVIER ALBERTO Matrícula: 10-12781-8 Correo Electrónico: javicaba23@hotmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

10- PREVE, JOSÉ EDUARDO Matrícula: 10-09271-4 Correo Electrónico: estudiopreve@gmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

11- MANAVELLA, NESTOR JOSÉ Matrícula: 10-09531-7 Correo Electrónico: manavella@gmail.com Domicilio constituido: Mariano Moreno 474-La Carlota

12- NAZAR, MARIANA Matrícula: 10-13309-1 Correo Electrónico: marian.nazar@gmail.com Domicilio constituido: España 186-P.B.-La Carlota

13- CAPORALINI, JÉSICA CARLA Matrícula: 10-15289-2 Correo Electrónico: jesica_caporalini@yahoo.com Domicilio constituido: Deán Funes 690-La Carlota

14- INGARAMO, PABLO LEONARDO Matrícula: 10-15788-0 Correo Electrónico: crpabloingaramo@hotmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

15- OCHETTI, MARIANO GUSTAVO Matrícula: 10-17632-2 Correo Electrónico:marianoochetti@gmail.com Domicilio constituido: Vélez Sarsfield 1262-La Carlota

16- VEITES, HÉCTOR RUBÉN Matrícula: 10-14256-3 Correo Electrónico: estudioveites@hotmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 690-La Carlota Asimismo, conformar la lista de Síndicos suplentes para la Categoría “B” de la sede La Carlota, con los siguientes contadores:

1- ALFONSO, NICOLÁS Matrícula: 10-17451-7 Correo Electrónico: nicolas.a.alfonso@gmail.com Domicilio constituido: General Güemes 979-La Carlota

2- FALCÓN, ESTEFANIA Matrícula: 10-17746-2 Correo Electrónico: f.estefania09@gmail.com Domicilio constituido: Carlos Avetta 14-1° Piso-Alejandro Roca

3- MACARRÓN, GABRIELA MÓNICA Matrícula: 10-09004-6 Correo Electrónico: estudiomacarron@hotmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 690-La Carlota

4- SALUSSO, MAURICIO Matrícula: 10-18679-8 Correo Electrónico: maurisalusso@hotmail.com Domicilio constituido: Deán Funes 546-La Carlota

5- SARMIENTO, FRANCO ARIEL Matrícula: 10-15913-8 Correo Electrónico: francosarmiento@gmail.com Domicilio constituido: General Güemes 979 P.B.-La Carlota

6- TEPLI, MARÍA EMILIA Matrícula: 10-14094-9 Correo Electrónico: militepli@hotmail.com Domicilio constituido: Mariano Moreno 474 – La Carlota.

VII) Hacer saber a los Juzgados con competencia en lo Civil y Comercial de esta Sede Judicial que, en razón de que por la presente y de conformidad a las modificaciones introducidas por el Ac. Reg. 1270 del 17/3/15 al Reglamento único para la conformación de listas de Síndicos contenido en el Ac. Reg. 858 Serie “A” del 9/12/2008 se dispone la conformación de una lista única para cada categoría (“A” y “B”), y hasta tanto se instrumenten los mecanismos informáticos para la realización de los sorteos, dichos Tribunales de manera consensuada deberán arbitrar los medios para garantizar la circulación de la lista entre los Juzgados con competencia en materia concursal, de forma tal de que la misma se encuentre a disposición de la Secretaría en la que deba realizarse el sorteo de designación de síndico en la fecha fijada para ello.

VIII) Publicar la presente durante tres días corridos en el Boletín Oficial de la Provincia conforme las pautas y a los fines establecidos por el art. 12 del Reglamento Único de conformación de listas de síndicos concursales, comuníquese al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y déjese copia del presente a disposición de los interesados en Mesa de Entradas de la Cámara Civil y Comercial de 1º Nominación de esta ciudad de Río Cuarto. Protocolícese y hágase saber.

FDO.: Sandra E. Tibaldi de Bertea, Jorge J. Aita Tagle, Mariana Andrea Pavón, Carlos A. Lescano Zurro, José M. Herrán y Fernanda Bentancourt (vocales).

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba Nº 243 del 5 de diciembre de 2022.