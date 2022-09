Ya se encuentra abierta la inscripción que podrá realizarse por medio del sistema de presentación digital de la Provincia (E-Trámites) siendo la convocatoria de modalidad ventanilla cerrada. El programa cuenta con un presupuesto total de 60 millones de pesos. (Ver bases y condiciones en Anexo adjunto)

Agencia Córdoba Innovar y Emprender de la Provincia de Córdoba

Resolución N° 45

Córdoba, 1 de septiembre de 2022

VISTO: Que mediante Ley Provincial 10351 y Decreto N° 664/16, el Gobierno de la Provincia de Córdoba dispuso la creación dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, de la “Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta”,

Que es objeto de la Agencia todo lo inherente a la promoción del Financiamiento y la ejecución de programas y proyectos tendientes a incrementar los procesos de innovación, de desarrollo territorial y de valor agregado a la producción en empresas, emprendimientos, actores y sistemas productivos de la Provincia de Córdoba a través de la articulación y el cofinanciamiento con los sectores de la sociedad civil involucrados, mediante la administración de fondos aportados por el sector público y el sector privado en partes iguales.

Y CONSIDERANDO:

Que el programa de Aceleración y Escalamiento II (en adelante el “Programa”) tendrá como Objetivo general el de: Fortalecer los procesos de aceleración y escalamiento de emprendimientos dinámicos e innovadores en estadios intermedios y avanzados para que puedan escalar globalmente y alcanzar nuevas rondas de capital, a través del acompañamiento a Instituciones de Escalamiento (en adelante IE) y como objetivo específicos los de Promover la creación y el sustento de instituciones de capital emprendedor que contribuyan al proceso de aceleración de emprendimientos dinámicos e innovadores. Fomentar la generación de alianzas con organizaciones de reconocida trayectoria que desarrollen procesos de aceleración y escalamiento para emprendimientos, que los conduzcan a la consolidación y expansión de sus negocios. Contribuir con el fortalecimiento de las conexiones entre los emprendimientos con organizaciones internacionales de capital emprendedor. Incrementar las vinculaciones internacionales que contribuyan al acceso a nuevos mercados, facilitando el escalamiento global de los emprendimientos. El Programa está dirigido a “Instituciones de Escalamiento” (IE´s) que se encuentren inscriptas como persona jurídica en territorio nacional argentino, fondos o fideicomisos, que brinden servicios de aceleración y escalamiento a emprendimientos, así como también pueden tener como finalidad aportar recursos propios o de terceros a un conjunto de empren-dimientos. Pueden ser privadas, públicas o mixtas. Sin ser excluyente de otras que pudieran surgir, y a modo de ejemplo, podrán ser beneficiarias de este concurso organizaciones tales como: Instituciones de capital emprendedor: aceleradoras y fondos, Incubadoras corporativas, aceleradoras corporativas y corporate venture capital, Company builders, Hubs de innovación y Organizaciones que se dediquen a escalar y potenciar emprendimientos. Podrán resultar seleccionadas, a los fines de participar del financiamiento, un máximo de 6 (seis) IE´s, teniendo en cuenta el cupo territorial que establece que al menos 3 (tres) IE´s deben estar inscriptas en la Provincia de Córdoba, pudiendo ser el resto de otras provincias del territorio Nacional Argentino. En caso de no presentarse 3 (tres) IE´s de la Provincia de Córdoba, o de no cumplir las mismas con los requisitos establecidos (formales o técnicos), o no alcanzar el puntaje mínimo de evaluación, dicho cupo podrá ser cubierto por instituciones de otras provincias.

Que los beneficios del programa consistirán en que las IE´s que sean seleccionadas podrán recibir durante el plazo máximo de 12 (doce) meses desde la adjudicación de beneficiarios, un beneficio que consistirá en un Aporte No Reembolsable para cubrir un monto dinerario por hasta el 50% (cincuenta por ciento) de los gastos operativos de la misma, así como también aquellos costos incurridos durante el proceso de aceleración y escalamiento, teniendo en cuenta los topes establecidos en las Bases y Condiciones.

POR ELLO EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.

RESUELVE: Artículo 1°: APROBAR las Bases y Condiciones del Programa de Aceleración y Escalamiento II, como así también todos sus anexos, todo lo cual se adjuntan y forma parte integrante de la presente.

Artículo 2º: ASIGNAR al programa un presupuesto total de $60.000.000 (sesenta millones de pesos).

Artículo 3º: DETERMINAR que las presentaciones podrán efectuarse desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial a través del sistema de presentación digital de la Provincia (E-Trámites) siendo la convocatoria de modalidad ventanilla cerrada.

Artículo 4°: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a sus efectos.

Artículo 5°: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración a realizar la afectación presupuestaria previa por el monto correspondiente.

Artículo 6°: IMPUTAR el egreso que demande la Jurisdicción: 820 – Cat. Programática: 821. Ejercicio 2022.

AUTORIZAR a la Gerencia de Operaciones a crear la cuenta contable en la cual se reflejará la ejecución del presente programa. FDO.: DIEGO CASALI, PRESIDENTE

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba Nº 183 del 6 de septiembre de 2022.