También tomó razón de los listados correspondientes a martilleros inscriptos para actuar en el año 2021, en las distintas sedes judiciales de la Provincia: “a propuesta de parte”, “subastas públicas no judicializadas”, y “enajenadores martilleros”

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Acuerdo N° 1028 – Serie: “A”



En la ciudad de Córdoba, 12/11/2021 con la Presidencia de su Titular Dr. Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía TARDITTI, María Marta CÁCERES de BOLLATI y Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

VISTO: La necesidad de inscribir profesionales auxiliares de la Justicia pertenecientes a las diversas especialidades que componen los listados de Peritos Oficiales; y además de los listados de Martilleros “a propuesta de parte”, “subastas públicas no judicializadas” y “enajenadores martilleros”, del Poder Judicial de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

1. Las comunicaciones efectuadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, entidades que han suscripto con la Administración General del Poder Judicial los Convenios previstos por el Acuerdo Reglamentario N° 163 Serie “B” del 22 de Julio de 2020 con fecha 02, 12, 15 y 16 de Marzo, todos del año 2021 respectivamente, habiendo las mismas certificado por los medios previstos, el cumplimiento de los requisitos exigidos al momento de su presentación por parte de los interesados, de lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario de referencia, el que se encuentra vigente conforme lo determina el Acuerdo Reglamentario N° 164 Serie “B” del 29/09/2020.

2. Que los demás especialistas que solicitaron inscripción y cuyos Colegios Profesionales aún no han firmado convenio con el Poder Judicial, han cumplimentado con los requisitos exigidos al momento de su presentación en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario N° 163 Serie “B” del 22 de Julio de 2020.

3. Las comunicaciones efectuadas a la Oficina de Tramitaciones Electrónicas, por parte del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, habiendo el mismo certificado por los medios previstos, el cumplimiento de los requisitos exigidos al momento de su presentación por parte de los interesados, de lo dispuesto por la Ley n° 7191, en relación a los profesionales Martilleros inscriptos para actuar “a propuesta de parte” y “subastas públicas no judicializadas”, y lo previsto en el Acuerdo Reglamentario Nro. 18, Serie B, del 26/07/2005 en relación a los profesionales “enajenadores martilleros”.

4. En su mérito, resulta adecuado inscribir como “Peritos Oficiales” a los profesionales que se describen en el punto 1 de la parte resolutiva del presente; y Tomar Razón de los listados correspondientes a profesionales martilleros inscriptos para actuar en el año 2021, en las distintas sedes judiciales de la Provincia: “a propuesta de parte”, “subastas públicas no judicializadas”, y “enajenadores martilleros” que constan en el punto 2.

Dichos documentos han sido elaborados por la Administración General del Poder Judicial en coordinación con la Oficina de Tramitaciones Electrónicas.

Por todo lo expuesto, disposiciones legales citadas, y lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario N° 163 Serie “B” del 22/07/2020, Ley 7191 y modificatorias, y lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario Nro. 5, Serie “B” del 10/04/1990, sus modificatorios y ampliatorios, y el Acuerdo Reglamentario Nro. 18, Serie B, del 26/07/2005

RESUELVE:

1. INSCRIBIR como PERITOS OFICIALES, previo juramento de Ley, a los profesionales:





PERITOS OFICIALES





Peritos Oficiales del Poder Judicial de Córdoba: lista de profesionales que se mencionan a continuación, en las Especialidades de:

ACCIDENTOLOGÍA VIAL: Sr. Johathan Micael BERNARDI para actuar en la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Arroyito;

ARQUITECTURA: Sra. Eliana Iris PERALTA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba;

DOCUMENTOLOGÍA LEGAL: Sr. Fernando César Albar SANCHEZ para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba;

CONTADOR: Sra. Paula Antonella ACOSTA para actuar en la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Bell Ville; en la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Villa María, y en la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Río Tercero; Sra. Fernanda AHTUY para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en las Sedes Judiciales de las ciudades de Carlos Paz y Córdoba; Sra. Carolina Belén BALOSSINO para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en las Sedes Judiciales de las ciudades de Alta Gracia, Carlos Paz, Córdoba, Jesús María y Río Segundo; en la Cuarta circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Villa María, y en la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en las Sedes Judiciales de las ciudades de Arroyito y San Francisco, en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Cosquín y en la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Río Tercero; Sra. Neris Natalia BERTORELLO para actuar en la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de San Francisco; Sra. Lorena Fernanda BINDIRICHI para actuar en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Río Cuarto; en la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Villa María, y en la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de San Francisco; Sr. Federico Emilio BONCI para actuar en la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en las Sedes Judiciales de las ciudades de Bell Ville y Marcos Juárez y en la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Villa María; Sr. Ricardo Diego BONINI COLMANO para actuar en la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Bell Ville; Sr. Paulo José CAPELLINO para actuar en la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Villa María; Sra. Yohana Belén GLINSKI para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; Sr. Nahuel Roque GUILLEN para actuar en la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Villa María; Sr. Nicolás LESCANO para actuar en la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de San Francisco; Sra. Marcela Beatriz MAGNANI para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; Sra. Maria Belén MAGRA para actuar en la Octava Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Laboulaye; Sr. Néstor José MANAVELLA para actuar en la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Bell Ville, y en la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Villa María; Sra. María Eugenia MARINSALDA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; Sra. Analía Rosa MORENO para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; Sr. Javier Nicolás PALOMEQUE para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; Sra. Andrea Julieta PAUTASSO para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba Sra. María Eugenia PERALTA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; Sr. Félix Omar QUIROZ para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en las Sedes Judiciales de las ciudades de Carlos Paz y Córdoba; Sr. Samuel Elías SORGINI para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en las Sedes Judiciales de las ciudades de Alta Gracia, Carlos Paz, Córdoba, Jesús María y Río Segundo; en la Cuarta circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Villa María, y en la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en las Sedes Judiciales de las ciudades de Arroyito y San Francisco, en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Cosquín y en la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Río Tercero; Sra. Silvia Leonor SORIA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba Sra. Analía Belén STOPPA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Río Cuarto y en la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Río Tercero; Sr. Sergio Roberto TORRES MENÉNDEZ para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Río Cuarto; en la Cuarta circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Villa María, y en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Cosquín; Sra. Natalia TYMOSCHUK para actuar en la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede

Judicial de la ciudad de Villa María; Sra. Valentina YANCHUC para actuar en la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Bell Ville;

HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO (TECNICO):

Sr. Roberto Walter ANTACLE para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en las Sedes Judiciales de las ciudades de Carlos Paz y Córdoba; Sr. Omar Nicolás ACOSTA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; Sr. Francisco Antonio GANDÍA, para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba;

HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRAS DE ARQUITECTURA: Sra. Eliana Iris PERALTA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba;

IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DEL AUTOMOTOR: Sr. Maximiliano Alberto SERRALUNGA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; INGENIERIA AGRONÓMICA: Sr. Diego Javier STOLL para actuar en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Huinca Renancó;

KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA: Sra. Julieta Beatriz SOSA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba

LIC. EN ADM. DE EMPRESAS: Sr. Marcelo Eduardo RODRIGUEZ para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; MEDICINA: en la Subespecialidad

MEDICINA DEL TRABAJO: Sr. Sebastián Lucas FAIAD para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; en la Subespecialidad

MEDICINA LEGAL: Sr. Sebastián Lucas FAIAD para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; Sr. Pablo Daniel RIVEROS para actuar en la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Deán Funes;

PSICOLOGÍA: Sra. Valeria Laura CUADRA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Carlos Paz; Sra. Ana Carolina MORICONI para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba, y en la Séptima Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Cosquín; Sr. Gonzalo NUÑES MOLA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; Sra. Carolina Silvana SÁNCHEZ para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba; Sra. Carolina del Valle SCARAFIA para actuar en la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de San Francisco; Sra. Mercedes PAZ para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba;

TASADOR MARTILLERO: Sr. Eduardo Gabriel GALAVERNA para actuar en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Sede Judicial de la ciudad de Córdoba.

2. TOMAR RAZON de la nómina remitida a la Oficina de Tramitaciones Electrónicas por el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, en relación a los martilleros inscriptos para actuar en el año 2021 y en las distintas sedes judiciales de la Provincia:

“a propuesta de parte”, “subastas públicas no judicializadas”, y el listado de “enajenadores martilleros”.

MARTILLEROS “A PROPUESTA DE PARTE”

Martilleros “a propuesta de parte” del Poder Judicial de Córdoba.

Lista de profesionales que se mencionan a continuación: Sr. Marcelo Alejandro IRUSTA.



MARTILLEROS “SUBASTAS PÚBLICAS NO JUDICIALIZADAS” Martilleros “subastas públicas no judicializadas” del Poder Judicial de Córdoba. Lista de profesionales que se mencionan a continuación: Sr. Franco Andrés DANIELE.



“ENAJENADORES MARTILLEROS”

“Enajenadores Martilleros” del Poder Judicial de Córdoba. Lista de profesionales que se mencionan a continuación: Sra. Noelia MARTIN.



3. COMUNÍQUESE a los interesados y a los Colegios Profesionales que nuclean las actividades según las materias involucradas.

4. PROTOCOLÍCESE y archívese.



Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.



FDO.: SEBASTIÁN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE – AÍDA L. TARDITTI, VOCAL – MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, VOCAL – LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL – RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

Acuerdo N° 1048 – Serie: “A”



En la ciudad de Córdoba, 19/11/2021, con la Presidencia de su Titular Dr. Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía TARDITTI, María Marta CÁCERES de BOLLATI y Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del Señor Director General del Área de Administración a cargo de la Administración General del

Poder Judicial, Lic. César Augusto BARTOLOMEI y ACORDARON:

VISTO Que por Acuerdo N° 1028 Serie “A” de fecha 12 de noviembre de 2021, por un error material se procedió (puntos 3 y 4 del Considerando) a tomar razón de la lista de “Enajenadores Martilleros”, cuando en realidad se trataba del listado de “Enajenadores remitidos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas”;

SE RESUELVE:

I) RECTIFICAR parcialmente el punto 2 de la parte resolutiva del Acuerdo N° 1028 Serie “A” de fecha 12 de noviembre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente manera: “2. TOMAR RAZON de la nómina remitida a la Oficina de Tramitaciones Electrónicas por el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, en relación a los martilleros inscriptos para actuar en el año 2021 y en las distintas sedes judiciales de la Provincia: “a propuesta de parte”, “subastas públicas no judicializadas”, y del listado de “Enajenadores” enviado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, respectivamente”.-(…)

“ENAJENADORES”

“Enajenadores” del Poder Judicial de Córdoba. Lista de profesionales que se mencionan a continuación: Cra. Noelia MARTIN.-”

II) COMUNÍQUESE a los interesados y a los Colegios Profesionales que nuclean las actividades según las materias involucradas.

III) PROTOCOLÍCESE y archívese.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del Señor Director General del Área de Administración a cargo de la Administración General del Poder Judicial.



FDO.: SEBASTIÁN CRUZ LOPEZ PEÑA, PRESIDENTE – AÍDA L. TARDITTI, VOCAL – MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, VOCAL – LUIS EUGENIO ANGULO, VOCAL – CÉSAR AUGUSTO BARTOLOMEI, DIRECTOR GRAL. DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba Nº 242 del 24 de noviembre de 2021.