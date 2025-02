Colonia Tirolesa: habilitan Juzgado de Faltas para juzgar las actas de infracción labradas por la Caminera

Tendrá competencia sobre las actas emitidas por la autoridad de control entre el km 710 y el km 749, inclusive, de la Ruta Nacional N° 9 de la Provincia de Córdoba, durante los meses impares del año. La abogada Ana Carolina Flores se desempeñará como Jueza Municipal de Faltas del referido municipio

Resolución N° 12

Córdoba, 18 de febrero de 2025

VISTO: El expediente N° 0458-001898/2025 en el que la Municipalidad de la Localidad de Colonia Tirolesa, solicita se habilite al Juzgado de Faltas de esa localidad para el Juzgamiento de actas de Infracción labradas por la Autoridad de Control Provincial de la ley 8560 (T.O. 2004) y en consecuencia se le asigne tramo de competencia a tal fin.

Y CONSIDERANDO:

Que la Ley 8560 (T.O. 2004), establece que esta Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley, debe disponer la distribución de las Actas de Infracción que labre la Autoridad de Control, entre los distintos Juzgados de Faltas Provinciales y Municipales avocados a tal efecto.

Que, partiendo del concepto de jurisdicción única de la Provincia dentro sus límites territoriales, con exclusión de las áreas urbanas municipales, todas aquellas infracciones labradas por la Autoridad de Control de la ley 8560 (T.O. 2004) por violación a la referida Ley, corresponde sean asignadas a los juzgados tanto provinciales como municipales avocados, fijándose así competencias que permitan su juzgamiento y el libre ejercicio del legítimo derecho de defensa de los ciudadanos, dentro del debido proceso.

Que, esta Autoridad de Aplicación entiende que la asignación de competencia material y territorial al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de la localidad de Colonia Tirolesa, a los fines del juzgamiento de infracciones labradas por violación a ley 8560 (T.O. 2004), debe serlo dentro de las

proximidades de su Jurisdicción Municipal.

Que, lo relacionado se encuentra reglado por lo dispuesto en el artículo 108 inc. “b” de la Ley Provincial N° 8560 (T.O. 2004), y cctes.; y artículo 108 inc. “b” y cctes. del Decreto reglamentario N° 318/07.

Que, en virtud de ello, corresponde dictar el instrumento legal que incorpore el nuevo juzgado, asignando el tramo correspondiente, bajo las consideraciones y fundamentos que fueran consignados en las resoluciones dictadas oportunamente por esta Dirección General, a los que se remite en honor a la brevedad.

Por todo lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RESUELVE:

1°.- HABILITAR, al Juzgado de Faltas de la Municipal de la Localidad de Colonia Tirolesa a los fines del Juzgamiento de Actas de Infracción a la Ley Provincial de Tránsito N° 8560, labradas por la Autoridad de Control de la referida ley, ASIGNÁNDOLE como competencia sobre las actas labradas por la Autoridad de Control entre el Kilómetro 710 al Kilómetro 749 inclusive, de la Ruta Nacional N° 9 de la Provincia de Córdoba, durante los meses impares del año.

2°: ORDENAR que, por el Área correspondiente, se proceda a notificar a la Autoridad de Control de la ley, a la página Web de la Policía Caminera, al “RePAT”, a la Dirección de Sistemas del Ministerio Seguridad y a los Juzgados de Faltas avocados al Juzgamiento de actas de infracción a la Ley 8560 (T.O. 2004).

3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Resolución N° 13

Córdoba, 18 de febrero de 2025

VISTO: El expediente N° 0458-001898/2025 del cual surge que por Ordenanza N° 1099/2025, emanada del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Tirolesa, se designó a la Dra. Ana Carolina Flores, DNI: 34.689.759 como Jueza Municipal de Faltas del referido municipio.

Que asimismo surge de dichas actuaciones, solicitud del Sr. Intendente del referido municipio, a los fines se habilite a la Sra. Jueza de Faltas, para el juzgamiento de Actas de Infracción a la ley 8560 (T.O. 2004), labradas por la Dirección General de Policía Caminera.

Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 5° de la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 (T.O. 2004) y su Decreto Reglamentario N° 318/07, definen como autoridad de Juzgamiento y Aplicación de Sanciones, a la que designe la Autoridad de Aplicación de la referida ley y/o la Autoridad Municipal o Comunal en las jurisdicciones que adhieran a las disposiciones de la Ley y de su Reglamentación.

Que, la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito en su carácter de Autoridad de Aplicación de la ley 8560 (T.O. 2004), será la encargada de impartir la capacitación, evaluación, habilitación y registro de los Jueces que se desempeñarán como Autoridad de Juzgamiento y Aplicación de Sanciones.

Que, obra en autos la documentación de la Municipalidad de Colonia Tirolesa, que determina la designación de la Dra. Ana Carolina Flores, DNI: 34.689.759, en calidad de Juez Municipal de Faltas, atribuyéndole todas las funciones, derechos y obligaciones que dispone la Ordenanza N° 510 /07.

Que, en virtud de ello, corresponde a esta Dirección General, dictar el instrumento legal que habilite a la mencionada profesional para el juzgamiento de las Actas de Constatación de Infracciones a la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 (T.O. 2004), con las obligaciones y responsabilidades tipificadas por el artículo 108, inciso b) de la Ley Provincial de Tránsito N 8560 (T.O. 2004) y su Decreto Reglamentario N° 318/07 y las Resoluciones dictadas oportunamente por esta Autoridad de Aplicación.

Por lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones:

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO RESUELVE:

1°. – HABILITAR, en calidad de Juez Administrativo Municipal de Faltas de la localidad de Colonia Tirolesa, a la Dra. Ana Carolina Flores, DNI: 34.689.759, con competencia para el Juzgamiento de las Actas de Constatación de Infracciones a la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 (T.O. 2004), sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario N° 318/07, labradas por personal de la Dirección General de la Policía Caminera que le sean asignadas.

2°. – DISPONER que, por los canales administrativos conducentes de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, se proceda a la inscripción en los registros correspondientes de la profesional habilitada por el artículo anterior, como Juez Administrativo Municipal de Faltas, con competencia para el Juzgamiento de las Actas de Constatación de Infracciones a la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 (T.O. 2004), sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario N° 318/07, que le sean asignadas, conforme al siguiente cuadro:

Apellido Nombre DNI

FLORES ANA CAROLINA 34.689.759

3°. – ESTABLECER como fecha de inicio de actividades de la Jueza Administrativa Municipal de Faltas, habilitada por el Art. 1° de la presente, a partir de la fecha de la publicación en el B.O. de la presente.

4°.- ORDENAR, que, por el Área correspondiente, se proceda a notificar los alcances de la presente a la Autoridad de Control, a la Dirección General de Policía Caminera, al “RePAT”, a la Dirección de Jurisdicción de Sistemas del Ministerio de Seguridad, a los Juzgados de Faltas avocados y a la Dirección General de Rentas de la Provincia.

5°. – PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

