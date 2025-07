Audiencia pública por suba de tarifas de Aguas Cordobesas

El Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) de Córdoba ha convocado a una Audiencia Pública para el próximo 1 de agosto de 2025 a las 10. El objetivo es tratar la propuesta de actualización tarifaria solicitada por Aguas Cordobesas SA debido a un incremento de costos significativo entre febrero y junio de este año

Resolución N° 1385 Ref.: Expte. N° 0521-085297/2025

Córdoba, 22 de julio de 2025

Y VISTO: Las presentes actuaciones vinculadas con la Convocatoria a Audiencia Pública en el marco de la solicitud de revisión tarifaria promovida por Aguas Cordobesas S.A.

Que obra en autos solicitud de fecha 10 de julio de 2025, formulada por la empresa Aguas Cordobesas S.A., por la que solicita revisión tarifaria por incremento de costos en el período comprendido entre Febrero 2025 y Junio 2025, conforme al numeral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la ciudad de Córdoba ya que se ha producido un incremento mayor al 8% en el coeficiente de variación de los costos. Asimismo, el dictado de la resolución ERSeP Nº 564/2025, por la que se habilita el procedimiento de revisión tarifaria y se constituye la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios respectivamente.

Por último, actas de las sucesivas reuniones de la Mesa, con su documentación respaldatoria.

Y CONSIDERANDO: Voto del Presidente, José Luis Scarlatto, y de los Vocales Mariana A. Caserio, Walter O. Scavino, Mario R. Peralta y Rodrigo F. Vega

Que en el marco de la normativa vigente, producidos los supuestos requeridos por el numeral 9.2.3.1 del Contrato de Concesión para dar inicio al mencionado proceso de revisión tarifaria, mediante Resolución ERSeP N° 564/2025 de fecha 01 de abril de 2025, se resuelve: “HABILITASE el procedimiento de revisión tarifaria promovido por Aguas Cordobesas S.A. en el marco de los dispuesto en el numeral 9.2.3 del Contrato de Concesión.(…)”.-

Que se procedió al control y verificación de la cláusula gatillo establecida contractualmente y el Área de Costos y Tarifas considera procedente la conformación de la Mesa de Estudio de Valores Área de Costos y Tarifas Tarifarios y Precios a los fines de llevar a cabo la revisión tarifaria conforme a lo establecido en el numeral 9.2.3.3 inciso (ii) del Contrato de Concesión vigente. (…)”.- Que conforme a lo estipulado en el numeral 9.2.7.1 corresponde a la Mesa “(…) establecer la variación de costos de prestación del servicio y desarrollar la revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades conforme lo establecido en los numerales 9.2.3. (…)”, relativo a la “Revisión por Incremento de Costos”, prevé la posibilidad de habilitar el mecanismo “cuando se verifique un incremento igual o mayor al ocho por ciento (8%)”.-

Que en relación a su funcionamiento, se dispone que la Mesa “(…) deberá verificar y evaluar (…) la variación registrada en el coeficiente de variación de costos (…) y proponer dentro del mismo plazo al Ente de Control su propuesta de modificación tarifaria” conforme el numeral 9.2.7.2.-

Que además, se establece que “Las decisiones de la Mesa se adoptarán por simple mayoría de votos correspondiéndole a cada integrante un voto…”, debiendo elevar su propuesta al Ente de Control, el que dispondrá de cinco (5) días hábiles para efectuar la convocatoria a Audiencia Pública (9.2.7.2).-

Que de este modo la citada disposición determina la función de la Mesa Tarifaria y el quórum necesario a los fines de adoptar sus decisiones. De una detenida lectura de las actas se desprende que la propuesta de modificación de los valores tarifarios ha sido elaborada tomando en consideración todos los argumentos aportados por cada uno de los miembros intervinientes y aprobada por la unanimidad de sus integrantes, habilitados a ese fin con lo que se da cumplimiento de las previsiones contractuales en cuanto a objetivos y quórum establecidos. Que se agrega igualmente a las actuaciones de referencia al orden N° 104 el Informe Técnico N° 175/2025 de fecha 18 de julio de 2025 elaborado por el Área de Costos y Tarifas a solicitud de la Mesa.

Que en relación a lo anterior, se ha verificado en autos el cumplimiento de los recaudos legales mencionados, toda vez que lucen agregadas las siguientes actuaciones: 1) Acta de reunión de la Mesa con registro de temas tratados y asistencia de sus miembros, 2) Documentación e informes tenidos en cuenta en el proceso de evaluación y análisis; y 3) Acta de fecha 18 de julio de 2025, por la que se deja asentada la propuesta de modificación tarifaria, con mención de fundamentos y número de votos obtenidos para su arribo, la que se integra por el ítem: “(…) 2.1. Incremento de Costos en el período Febrero/Junio de 2025 (9.2.3.3 del Contrato de Concesión): a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por mayoría de sus miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorporada y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe Técnico, expresando en porcentuales lo siguiente: * Variación del valor del CR en el período febrero 2025/junio 2025 es del 8,81% (…). *Implementación a partir de la fecha de su publicación. (…)”.(la negrita me pertenece).-

Que por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 8835 – Carta del Ciudad no, según modificación introducida por la Ley Nº 9318, dispone que la autoridad regulatoria deberá convocar a Audiencia Pública “… cuando el informe o tratamiento se relacione con la modificación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en forma previa a su implementación”.-

Que el procedimiento de la Audiencia Pública se encuentra reglamentado por Resolución General ERSeP Nº 60/2024 estableciendo que la convocatoria deberá contener los siguientes puntos:

a) lugar, fecha y hora de celebración de las audiencias;

b) la relación sucinta de su objeto;

c) el plazo para la presentación de la solicitud de participación de los interesados, pretensiones y prueba; d) la indicación precisa del lugar/es donde puede recabarse mayor información y obtenerse copia y vista de las presentaciones y demás documentación pertinente, como así indicar la Resolución donde consta el procedimiento de audiencias y

e) Deberá comunicar que la inscripción a la Audiencia Pública deberá efectuarse a través del formulario “Multinota”.

Que habiendo sido recibida la propuesta por parte de la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios y dentro del plazo establecido, corresponde emitir acto administrativo disponiendo la convocatoria a Audiencia Pública a los fines de su oportuno tratamiento.

Voto del Vocal Facundo C. Cortes Viene a consideración del suscripto el expediente N° 0521-085297/2025 correspondiente a las actuaciones vinculadas con la Convocatoria a Audiencia Pública en el marco de la solicitud de revisión tarifaria promovida por Aguas Cordobesas S.A, que se llevará a cabo según la modalidad “Digital”, el día Viernes 01 de agosto de 2025 a las 10:00 horas, mediante la plataforma Zoom. Entendemos que la audiencia pública constituye una herramienta de participación idónea y por ello su realización no sólo cumple un rol formal, sino que fundamentalmente, configura la instancia material del debido proceso colectivo en la toma de decisiones con consecuencias generales. Cabe destacar que la utilización del formato virtual exclusivo durante los últimos años respondió a una necesidad surgida del contexto de emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Superadas dichas circunstancias, esta vocalía sostiene que no existe impedimento para que las audiencias sean convocadas nuevamente de manera presencial, garantizando así una mayor transparencia, proximidad institucional y participación ciudadana directa. En este sentido, insistimos en que las audiencias públicas mixtas representan una evolución en la forma en que se llevan a cabo los procesos participativos.

Que en virtud de lo expuesto, esta vocalía viene considerando pertinente convalidar la instancia de participación pública pero fijando la postura de que la única manera de garantizar una instancia realmente participativa y efectiva, es combinando la accesibilidad de las tecnologías digitales con las ventajas que otorga la interacción presencial. Este formato permitirá que los participantes puedan asistir tanto en persona a una ubicación física como de manera remota a través de la plataforma sugerida.

Que atento a lo expuesto, considero pertinente convalidar la instancia de audiencia pública previa a las modificaciones tarifarias, garantizando la efectiva participación de los usuarios a los fines del tratamiento correspondiente. Así voto.

Que, por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y Saneamiento bajo el N°470/2025, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría (voto del Presidente, José Luis Scarlatto, y de los Vocales Mariana A. Caserio, Walter O. Scavino, Mario R. Peralta y Rodrigo F. Vega; disidencia parcial: Vocal Facundo C. Cortes):

RESUELVE:

Artículo 1: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 01 de agosto de 2025, a los fines del tratamiento de la propuesta de revisión tarifaria elaborada por la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios de fecha 18 de julio de 2025 en el marco de las disposiciones contenidas en los numerales 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba.

Artículo 2: PROTOCOLICESE, comuníquese, y dese copias.

FDO.: JOSÉ ,LUIS SCARLATTO, PRESIDENTE – MARIANA ALICIA CASERIO, VICEPRESIDENTE – MARIO RAÚL PERALTA, VOCAL – WALTER OSCAR SCAVINO VOCAL- FACUNDO CORTES OLMEDO VOCAL – RODRIGO FRANCISCO VEGA, VOCAL.

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba Nº 142 del 24 de julio de 2025.