Editores y directores de medios que publicaron información filtrada por WikiLeaks, la página web creada por Julian Assange, pidieron en una carta abierta al Gobierno de Estados Unidos el fin de la persecución de aquél.

La Justicia estadounidense acusa al activista australiano de 18 delitos, incluido uno de espionaje, relacionados con la publicación de WikiLeaks de información confidencial, registros militares y cables diplomáticos.

Representantes de The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País advirtieron de que la incriminación del hacker más famoso de la historia reciente es “un peligroso precedente” que amenaza con socavar la libertad de prensa.

Cabe recordar que la ex ministra del Interior británica en elgGobierno de Boris Johnson, Priti Patel, aprobó el pasado 17 de junio la extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos.

La decisión de Patel no significó el final de la batalla legal del australiano, quien lleva más de una década litigando. Su equipo de abogados apeló ante el Tribunal Superior de Londres y podría tratar de llevar su caso al Tribunal Supremo del Reino Unido.

Si se rechazan sus recursos, Assange debería ser extraditado en un periodo de 28 días.

Extradición

En abril pasado, un juez del Tribunal de Magistrados de Westminster aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos.

La decisión prácticamente agotó las vías legales de Assange dentro del Reino Unido para evitar un juicio en tribunales estadounidenses. Con la manda del juzgador de Westminster a la vista, Patel tomó su decisión.

Desde hace años, la justicia de Estados Unidos busca enjuiciar al australiano por la difusión de documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán.

Para la administración del demócrata Joe Biden, Assange no es un periodista sino un pirata informático que puso en riesgo la vida de informantes. Así, siguió la línea que mantuvo el gobierno de Donald Trump con especto al proceder del australiano.

Los fiscales estadounidenses afirman que Assange ayudó ilegalmente a la analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos Chelsea Manning a robar los cables diplomáticos clasificados y los archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde con un falso CD de la cantante Lady Gaga.

Manning fue detenida en 2010 y sentenciada a 35 años de prisión en 2013.

La ex soldado del Ejército estadounidense, llamada Bradley antes de hacer pública su transexualidad, es considerada una pieza clave de WikiLeaks: fue la primera gran fuente del portal de Assange.

Pasó siete años en prisión hasta que el ex presidente Barack Obama le concedió un perdón presidencial. Luego volvió a la cárcel por negarse a testificar ante un gran jurado sobre una investigación a WikiLeaks y recuperó la libertad en 2020.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que el caso es un ataque a las libertades de prensa y de expresión y al derecho a la información.

Por su parte, los letrados de Assange argumentan que no debería haber sido acusado porque actuaba como periodista y está protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa.

Los problemas legales de Assange comenzaron en 2010, poco después de que WikiLeaks publicó 700 mil documentos militares y diplomáticos confidenciales, entre los cuales había un video en el que se veía cómo helicópteros de combate estadounidenses disparaban contra civiles en Irak, en 2007, y mataban a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.

Assange fue detenido en abril de 2019, después de pasar siete años en la embajada de Ecuador en Londres. Allí se había refugiado en 2012, vulnerando las condiciones de la libertad bajo fianza impuestas por el Judicial inglés mientras examinaba una petición de extradición de Suecia, que lo reclamaba por delitos en contra de la integridad sexual, imputaciones que luego fueron desestimadas.

También allí vivió hasta su espectacular detención por la policía británica, cuando el ex presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor, Rafael Correa.