El fiscal federal Diego Luciani volvió a hablar en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz, conocido como “Vialidad”.

El agente pidió que se rechacen los planteos de nulidad de las defensas y dijo que su alegato “se sostiene por sí mismo”.

Bajo esa premisa, rechazó ingresar a la etapa del juicio de réplicas y dúplicas, una decisión con impacto en el cronograma del debate, que podría finalizar antes del fin de año, tal como se preveía.

“No tenemos nada que replicar, nada que contestar”, aseguró Luciani, en nombre propio y en el de su colega Diego Mola.

“No advertimos argumentos jurídicos que ameriten una replica a lo que se escuchó en los alegatos de las defensas. Aquí no hay argumentos jurídicos novedosos o que en nuestros alegatos no se hayan discutido. Estamos tan seguros del trabajo profesional que sinceramente no tenemos nada que replicar”, dijo y agregó: “Tampoco vamos a contestar las valoraciones de tinte político que hicieron algunas defensas”.

Sin embargo, la defensa del empresario Lázaro Báez dijo que sí hizo réplicas y pidió el derecho a contestarlas.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, aceptaron parcialmente el planteo y Martín Villanueva, el abogado de Báez, podrá responder el viernes.

Luciani ya consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados. Para la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner reclamó 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta.