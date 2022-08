En el marco de la novena y última audiencia de alegatos en de la Fiscalía en la causa Vialidad, la acusación aseguró que el fraude contra el estado en las 51 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez fue de 5.321 millones de pesos, que equivalen a 926 millones de dólares.

El fiscal federal Sergio Mola expuso la cifra ante el Tribunal Oral Federal 2, que autorizó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a no estar presente.

En breve, junto a su par Diego Luciani, los representantes del Ministerio Público formularán el pedido de condena para la funcionaria.

Puede ir de los siete a los 16 años de prisión. Se descuenta que reclamarán que no pueda ejercer más cargos públicos.

Cabe recordar que el viernes, Luciani afirmó que fue la jefa de una asociación ilícita. También dijo que formaron parte de la banda Báez; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

“Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios”, sostuvo.

En la audiencia se sumó un anuncio sorpresivo de Fernández de Kirchner, quien anunció en su cuenta de Twitter que quiere declarar mañana.

“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, escribió la acusada.