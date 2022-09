En el marco del juicio “Vialidad”, por presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para Santa Cruz, la defensa oficial del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, pidió su absolución

López está sentando en el banquillo como organizador de una asociación ilícita y por el delito de administración fraudulenta. A su turno, la Fiscalía pidió que se le imponga la pena de 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El letrado del ex funcionario, Santiago Finn, objetó que se hayan utilizado mensajes del celular de su asistido como prueba. “La intimidad de López terminó pisoteada. La fiscalía mostró conversaciones fuera de contexto”, alegó.

“López no tuvo ningún rol criminal, no creó ninguna matriz de corrupción, no cometió acciones dirigidas a beneficiar a Lázaro Báez. Fue parte de un proyecto político para el que se dedicó a crear el bien común”, arguyó también.

“No hay ninguna firma de López en los 51 expedientes que son objeto de este proceso. No le correspondía hacerlo, no intervenía en las licitaciones de la obra pública vial”, sostuvo.

Cabe recordar que López ya fue condenado a siete años y medio de prisión por enriquecimiento ilícito y por tenencia ilegal de armas en la causa que comenzó a instruirse tras su detención, en junio de 2016, en un convento de General Rodríguez, con bolsos con nueve millones de dólares y una carabina.

La sentencia fue confirmada el año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, está involucrado en otras causas penales, como la de los “cuadernos”, donde declaró como arrepentido.