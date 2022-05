La decisión valoró que de la prueba arrimada a la causa surgió que las labores del accionante eran realizadas en provecho exclusivo de la fábrica y que aquél se desenvolvía como su empleado, utilizando incluso el sistema de red de acceso a la empresa

Al surgir de la prueba presentada que el actor realizaba tareas para la demandada Volkswagen Argentina SA, siendo la demandada condenada Acciona It SRL un intermediario en la contratación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitió la casación presentada por el demandante y extendió a la automotriz la condena por los rubros laborales que habían prosperado, al ser considerada la empleadora del accionante. Además, al advertirse de que el vínculo no se registró correctamente, se admitieron los rubros del artículo 8 y 15 de la Ley de Empleo (LE) y la multa por no haber entregado la certificación laboral correspondiente.