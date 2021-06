Un juez liberó a un imputado por abuso sexual porque usó un preservativo

Un juez de la ciudad de Santa Fe liberó a un imputado en el marco de una causa por el abuso sexual de una mujer ocurrido en abril pasado en la capital provincial porque dijo no poder «relacionar ni entrar en la lógica» de cómo fue que se colocó un profiláctico cuando estaba sometiendo a la víctima, y expresó que no hay «suficiente evidencia» para determinar que la relación fue forzada.

«No puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”, sostuvo el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Rodolfo Mingarini, de los Tribunales de la capital provincial, al argumentar la liberación del acusado.

La decisión fue adoptada durante una audiencia, en la que el magistrado le impuso al acusado medidas restrictivas mientras continúa el proceso en libertad.

El caso se inició en abril pasado cuando una mujer que reside en el norte de la ciudad de Santa Fe denunció ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que un albañil que trabajaba en una obra en construcción cercana ingresó a su domicilio y la sometió sexualmente.

La fiscal Celeste Minitti, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvo en una audiencia realizada el domingo pasado en los Tribunales que el informe psicológico indicó que “la víctima se encuentra orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones en la memoria, ni alteraciones sensoperceptivas y que, además, a lo largo de su relato se pueden registrar varios momentos de angustia en relación a que iba contando lo sucedido”.

Ese informe sobre la salud mental de la víctima fue acompañado por las correspondientes pericias de medicina legal que concluyeron, entre otros aspectos, que la mujer sufrió lesiones compatibles con un abuso y también golpes en otros lugares del cuerpo que denunció en su presentación ante la justicia.

Además, en la casa de la mujer se halló material biológico del hombre, que cuando se enteró de que había sido denunciado se entregó a las autoridades y no negó lo que denominó «una relación sexual».

Al momento de analizar las pruebas, el juez Mingarini, expresó: «Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba».



Repudio



La Mesa Ni una Menos Santa Fe repudió el accionar. “Nosotras hemos denunciado a estos jueces una y otra vez. Estos que desconocen la normativa en relación a la violencia de género y a su deber como funcionarios judiciales de garantizar nuestra seguridad y la protección de nuestros derechos”. “Con jueces así los victimarios no necesitan ni abogados defensores”, concluyó la agrupación, al tiempo que reclamaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador Jorge Barraguirre.