El único detenido por el ataque al intendente de San Francisco, Damián Bernarte fue trasladado a la cárcel de Bouwer mientras continúa la investigación de lo ocurrido el pasado domingo a la madrugada.

El fiscal a cargo de la causa, Bernardo Alberione, ratificó que la agresión al intendente tiene móviles de índole personal y que no responde a motivaciones políticas. Asimismo, indicó que el detenido, el odontólogo Carlos Lucato, de 52 años, está imputado por homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego.

Al ser consultado sobre un “presunto vínculo del intendente con la esposa del atacante” que trabaja en la Municipalidad de San Francisco, el fiscal respondió: “Aparentemente sería ese, no hay ninguna motivación política, sólo una cuestión personal”.

Cabe recordar que el ataque se suscitó en la madrugada de este domingo a la salida de un evento por el Día del Bancario en la misma ciudad de San Francisco. Se estima que el agresor habría esperado dos horas y media a que saliera el intendente de la fiesta para agredirlo.

Previo al ataque con el arma de fuego, habría habido una discusión entre ambos. Se investiga si el atacante disparó directamente contra Bernarte o si la bala salió en el marco de un forcejeo.

Lucato no tiene antecedentes penales. “Mi cliente no es, él me dice ‘no soy’ y niega el hecho”, sentenció su abogado defensor Gabriel Cornaglia.

Como las cámaras de seguridad del lugar en el que se produjo la agresión no funcionaban correctamente y no llegaban a tomar el lugar en el que ocurrió el hecho, se está recurriendo a cámaras privadas; que son de vital importancia, ya que no habría testigos directos del ataque.

Tras la agresión, Lucato se habría ido a un local bailable. Ello explicaría la ventana temporal que se produjo entre el hecho -alrededor de las 2.30 de la mañana- y su detención, alrededor de las 7.

Cuando cerca de las tres de la madrugada inició la búsqueda del agresor, se arrestó a su hijo. Alberione aclaró que inicialmente la sospecha era también sobre el hijo del agresor, ya que por la similitud de la contextura física de ambos, no se tenía precisión sobre quién sería el responsable del disparo.

Bernarte fue herido de un disparo con un revólver calibre 22 – que aún no apareció- y que le provocó lesiones y perforaciones en la región baja del abdomen. Como consecuencia, perdió uno de sus riñones. Fue operado y está con respiración asistida. Su pronóstico es reservado.

Solidaridad

Tras lo ocurrido, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, publicó en sus redes sociales: “Mi solidaridad con Damián Bernarte, intendente de San Francisco, deseo una pronta recuperación ante tan repudiable hecho”.

En la misma sintonía, Martín Llaryora publicó: “Mi acompañamiento a Damián y a toda su familia en este tremendo momento que están atravesando. Deseo su pronta recuperación y que la Justicia esclarezca rápidamente lo sucedido”.